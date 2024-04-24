Ударами ВС России уничтожен цех по производству беспилотников ВСУ - Минобороны

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Ударами ВС России уничтожен цех по производству беспилотников ВСУ - Минобороны

Российская армия продолжает давить на противника по всей линии фронта, командование ВСУ признало ситуацию критической. Тем не менее враг продолжает оказывать ожесточенное сопротивление, местами контратакуя. На Авдеевском направлении в районе Очеретино противник предпринимает попытки остановить прорыв российских войск, но безуспешно. Под Часовым Яром командование ВСУ бросило в атаку 3-ю штурмовую бригаду националистов, которой ценой больших потерь удалось приостановить продвижение штурмовых групп ВС России у Ивановского. В целом наступление продолжается.

Еще из хорошего: военные сообщают об уничтожении очередной американской РСЗО HIMARS. Судя по сводке, произошло это где-то на Купянском направлении, но подробностей, как всегда, нет. Ударами ракет уничтожен цех по производству беспилотников и РЛС кругового обзора П-18.



Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе ВСУ в районах Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Новоселовское и Червоная Диброва ЛНР. Западнее Нововодяное отражена контратака. «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах Зализнянское, Орехово-Василевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка. Отражены семь контратак в районах Часов Яр, Георгиевка и Красногоровка.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение ВСУ в районах Семеновка, Новгородское и Бердычи. Отражены семь контратак противника в районах Ленинское, Очеретино, Водяное, Нетайлово и Новокалиново.

Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение ВСУ в районах Водяное, Шевченко и Старомайорское. Отражена контратака в районе Урожайное. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение ВСУ в районах Щербаки, Работино, Малая Токмачка Запорожской, Высшетарасовка Днепропетровской, Берислав и Ольговка Херсонской областей.

Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта: по личному составу — 1015 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — один танк, бронемашина и БМП, 22 единицы автотранспорта; по артиллерии — три гаубицы Д-30, две М777 и одна М119. Три САУ «Гвоздика» и одна пусковая установка РСЗО HIMARS. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777, орудие М119, две гаубицы «Мста-Б», одна Д-20, САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град». Уничтожено три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, а также поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов и хранилище топлива ВСУ. Средствами ПВО сбито 299 украинских беспилотников, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», а также шесть управляемых авиационных бомб «Hammer».
19 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    -4
    Сегодня, 15:43
    С учётом того что 3д принтеры им давно возят на передовую,потеря такого производства не критична.
    1. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      -4
      Сегодня, 15:48
      Почти на передовой печатают, да. Так же как и у нас. Проблем же с оснасткой, у них, я думаю, даже меньше. Например, они могут такие БЛА как Баба Яга делать, у нас нет.
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        -2
        Сегодня, 15:50
        Им не китайские,а качественные комплектующие европа даёт,с этим у них проблем нету вообще!
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 15:49
      Ударами ВС России уничтожен цех по производству беспилотников ВСУ - Минобороны

      Наше МО может утверждать и говорить всё что угодно, но только когда бойцы с линии фронта скажут, что их хотя бы стало поменьше, можно будет порадоваться... А пока ничего утешительного - их там до хрена и больше...
      1. Sevastiec Звание
        Sevastiec
        0
        Сегодня, 16:02
        Это да, но главный ресурс-люди. Дронов, как и всего остального - танков, снарядов-ракет и т.д. - может быть в избытке, до самого дня капитуляции. А вот наличный состав, это то, что восполняется труднее всего, особенно подготовленный состав.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 16:07
          Дело в том что ихние дроны вполне эффективно уменьшают как раз наш наличный состав и как вы абсолютно правильно заметили "наличный состав, это то, что восполняется труднее всего, особенно подготовленный состав"... Так что вопрос этот стоит очень серьёзно...
          1. Sevastiec Звание
            Sevastiec
            0
            Сегодня, 16:15
            Нет таких оценок, ни у нас, ни у аналитиков из других стран, ни даже у противника (упоротых и преза-наркета в расчёт не принимаем), по которым, мы несём большие потери, чем ВСУ.

            У нас есть свои преимущества, которые уничтожают противника в гораздо больших объёмах, чем ФПВ. Артиллерия и авиация, в частности.
            1. Lev_Russia Звание
              Lev_Russia
              +1
              Сегодня, 16:30
              Вас мнение бойцов с фронта совсем не интересует...??? Вам обязательно мнение аналитиков нужно...??? Я не про наши преимущества говорю, я их не хуже вас знаю, и не про сравнение наших и украинских потерь... Я говорю конкретно про дроны, которые украинскими волонтёрами поставляются на ЛБС в огромном количестве... Для укров дроны сейчас это основное оружие войны и рассматривается это на уровне национальной идеи... А с мнение бойцов можно всегда ознакомиться на этом сайте...
              Вот здесь например - https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/23_04_2024_rossijskaja_armija_vorvalas_v_novobakhmutovku_karta_boevykh_dejstvij_na_ukraine_na_ehtot_chas_17_video/60-1-0-15196
              1. Lev_Russia Звание
                Lev_Russia
                +2
                Сегодня, 16:52
                Есть сводка МО, а есть мнение бойцов с линии фронта... Вои и сравнивайте...

                Про FPV дроны противника со слов участников боев действий на Ореховском участке (Работино - Вербовое).
                У врага есть разделение FPV дронов по участкам работы и на разную глубину. FPV-снаряды - действуют на близкие дистанции, против укрепов, домов, блиндажей.
                Охотники на машины - залетают на 15-20 км, с ретранслятором до 30 км. Дроны типа Бабы-Яги часто летают по заранее обозначеным координатам автономно. За ними наблюдает издалека дроны с тепловизорами.
                Боеприпасы для артиллерии у противника есть, но используют их по серьезным целям, которые наверняка накроют точно и быстро, добивают дронами. Могут запустить рой дронов в 6-8 штук.
                Штатные средства РЭБ российской армии - их недостаточно и они слабоваты. К тому же на Украине развита волонтерская сеть по дронам при поддержке фондов с огромными ресурсами. В России до сих пор всё на плечах энтузиастов - всё что касается не стандартных разработок, а не упрямого штампования тысяч дронов с недостаточными для фронта характеристиками (на 5 км летают). Ситуация у нас до сих пор никак не меняется.
                https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/23_04_2024_rossijskaja_armija_shturmuet_novobakhmutovku_pojavilas_novaja_gruppirovka_n_karta_boevykh_dejstvij_ukraina_22_video/60-1-0-15197
  2. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -2
    Сегодня, 15:59
    Еще из хорошего: военные сообщают об уничтожении очередной американской РСЗО HIMARS

    А теперь давайте сравним темпы уничтожения, которые напоминают темпы борьбы с террористами, и объем будущих поставок. У нас нет 10 и даже 5 лет. Либо мы выносим укрологистику в хлам, либо начнутся привычные стоны в студиях с пересчетом наших потерь. 300 км это извините аэродромы тактической авиации. Не говоря о других объектах. Там и промка, там и нпз.
    Если причина редких ударов в нехватке боекомплекта, то в этой ситуации имеет смысл расчехлить ядерную дубину, тем более, что китайские господа активно крутят ж..
    Как-то надо пихать кремлевских старцев, иначе добром этот конфликт для нас не закончится.
    1. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      0
      Сегодня, 16:08
      Либо мы выносим укрологистику в хлам


      Как и чем?

      Есть только один способ быстро победить-занять территорию, т.е., быстро двигаться вперёд. А для этого, есть только одно средство-надо отмобилизовать армию военного времени, т.е., поставить под ружьё, обучить и снарядить 3-5 миллионов человек.

      НО...

      начнутся привычные стоны в студиях с пересчетом наших потерь
      .

      Причем, стоны начнутся еще до потерь на фронте. Сначала, потери, начнутся в экономике.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 16:14
        Как и чем?

        Если нам никак и ничем, то войну начинать не стоило. Выносить массовым применением дальнобойного оружия, не сдерживая себя. Не хватает обычного, стройте заводы, используйте ядерное. Повторю свою мысль: я не вижу законов военного времени в стране, в экономике, идеологии, правопорядке, дипломатии. Есть вялое ответное фехтование и бодание за избушку лесника. СССР мобилизовывал гораздо больший процент граждан.
        1. Sevastiec Звание
          Sevastiec
          0
          Сегодня, 16:52
          Охх-хо..., уважаемый мой собеседник, сейчас, я накидаю вам много-много пищи для размышлений.


          Начну с конца: чем закончил СССР? И как быстро? Даже века не осилило это государство.


          Теперь по списку.

          1) Войны, не всегда начинаются по плану и по прихоти, бывает, что и по необходимости, т.е., надо здесь и сейчас. Мы же не владеем всей информацией.

          2) Массовое дальнобойное оружие-это что за невиданный зверь? Это которое очень дорогое, очень маломощное (по сравнению с теми же ФАБ) и очень сильно зависит от ЦУ и разведки? На такую территорию, даже США за век не соберут столько.

          3) Заводы строим, не проблема.

          4) ЯО не можем. Наша цель победить, а не "мир-в-труху".

          5) А зачем нам, законы военного времени? Война ведь идёт не на нашей территории.



          Далее мои вопросы в пустоту:

          -А точно всё пошло не по плану?

          -А может, в таком вялотекущем конфликте и есть план?

          -А может, нынешняя война, это всё же не война с Украиной, а война с Западом?

          -А с Западом, точно надо на военном поле играть?
          Базара нет, если бы было прямое столкновение, мы бы им пасть порвали и тапками закидали.
          Но его нет, к сожалению. Есть война по доверенности.

          Теперь, вернусь к началу: СССР мобилизовал, строил, вбухивал и бряцал мощами... и известно, чем все закончилось.

          Мораль проста: сила без мозгов-рецепт проигрыша.

          И вывод: у нас, мало информации, чтобы судить, что вообще происходит. Так что просто треплемся.
          1. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            +1
            Сегодня, 17:03
            И вывод: у нас, мало информации, чтобы судить, что вообще происходит. Так что просто треплемся.

            Давайте вспомним неоднократные мински, стамбулы и т.п., где несмотря на обилие инфы, гаранта просто обманывали, а людям с дивана перспективы как ни странно были понятны. Возьмите более простую историю - майские указы, с помпой объявленные, сделанные максимум на 30% за остальные 70% ни с кого за них не спросили. Или ситуацию с авиапромом, или с образованием. Какие такие скрытые непреодолимые шестерни подсаживали нас на западный продукт? А вот недомыслием кремля все это очень даже объяснимо.
            1. Sevastiec Звание
              Sevastiec
              -1
              Сегодня, 17:18
              Вы в самом деле верите, что вы-комментатор-очень умный, а гарант, прошедший школу КГБ, треть века варящийся в клоаке власти, вытащивший страну из ямы и являющийся самым известным политиком планеты, очень наивный и глюпый? Вот реально?
          2. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            +1
            Сегодня, 17:15
            3) Заводы строим, не проблема.

            Проблема, если БК не хватает.

            4) ЯО не можем. Наша цель победить, а не "мир-в-труху"

            Своей нерешительностью мы доведем запустим эскалацию то момента, когда ЯО будет единственным выходом.
            1. Sevastiec Звание
              Sevastiec
              -1
              Сегодня, 17:24
              Проблема, если БК не хватает.


              Откуда инфа, что не хватает?

              Своей нерешительностью мы доведем запустим эскалацию то момента, когда ЯО будет единственным выходом.


              А кто сказал, что мы нерешительны? Мы, очевидно, действуем в соответствии с нашими планами. Могут ли быть эти планы ошибочны? Могут. Но могут и не быть. Покажет время.
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -3
    Сегодня, 15:59
    АЭС надо выводить из строя,но видимо наше руководство как всегда ждет чтобы первой нанесла удар Украина по нашей АЭС когда получат дальнобойные ракеты...А вообще конечно полный сюр и просто дурдом с нашей властью когда страны запада поставляют оружие которым Украина бьет по нашей территории,а у нас до сих пор дип.отношения со всеми этими странами...Что должно такого страшного произойти чтобы наше руководство очнулось,неужели для этого Украина должна попасть ракетой ATACMS по школе во время последнего звонка.Не хотелось бы накаркать такую трагедию...
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -5
      Сегодня, 16:09
      Я честно говоря вообще не понимаю кремлевской извините, стратегической т.у.п.о.р.ы.л.о.с.т.и. Западное оружие будет убивать граждан, разрушать стратегические объекты на территории РФ, а мы будем на просто смотреть, симметрично отвечая? Не пора ли П.у.т.и.н.у. и ко прийти уже в себя или уступить место людям более сообразительным и смелым?