Ударами ВС России уничтожен цех по производству беспилотников ВСУ - Минобороны
Российская армия продолжает давить на противника по всей линии фронта, командование ВСУ признало ситуацию критической. Тем не менее враг продолжает оказывать ожесточенное сопротивление, местами контратакуя. На Авдеевском направлении в районе Очеретино противник предпринимает попытки остановить прорыв российских войск, но безуспешно. Под Часовым Яром командование ВСУ бросило в атаку 3-ю штурмовую бригаду националистов, которой ценой больших потерь удалось приостановить продвижение штурмовых групп ВС России у Ивановского. В целом наступление продолжается.
Еще из хорошего: военные сообщают об уничтожении очередной американской РСЗО HIMARS. Судя по сводке, произошло это где-то на Купянском направлении, но подробностей, как всегда, нет. Ударами ракет уничтожен цех по производству беспилотников и РЛС кругового обзора П-18.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе ВСУ в районах Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Новоселовское и Червоная Диброва ЛНР. Западнее Нововодяное отражена контратака. «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах Зализнянское, Орехово-Василевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка. Отражены семь контратак в районах Часов Яр, Георгиевка и Красногоровка.
Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение ВСУ в районах Семеновка, Новгородское и Бердычи. Отражены семь контратак противника в районах Ленинское, Очеретино, Водяное, Нетайлово и Новокалиново.
Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение ВСУ в районах Водяное, Шевченко и Старомайорское. Отражена контратака в районе Урожайное. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение ВСУ в районах Щербаки, Работино, Малая Токмачка Запорожской, Высшетарасовка Днепропетровской, Берислав и Ольговка Херсонской областей.
Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта: по личному составу — 1015 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — один танк, бронемашина и БМП, 22 единицы автотранспорта; по артиллерии — три гаубицы Д-30, две М777 и одна М119. Три САУ «Гвоздика» и одна пусковая установка РСЗО HIMARS. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777, орудие М119, две гаубицы «Мста-Б», одна Д-20, САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град». Уничтожено три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, а также поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов и хранилище топлива ВСУ. Средствами ПВО сбито 299 украинских беспилотников, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», а также шесть управляемых авиационных бомб «Hammer».
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