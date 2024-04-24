«Будут стоять до выдачи документов»: 300 украинцев заблокировали паспортный сервис в Варшаве
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За границей пошла первая реакция на решение министерства иностранных дел Украины о приостановке выдачи документов украинским гражданам мужского пола документов в консульских учреждениях. В столице Польши Варшаве украинские мужчины уже вышли к зданию, в котором находится паспортный сервис ГП «Документ».
Как сообщают украинские источники, 300 мужчин заблокировали паспортный сервис. Но видео или фотографий, которые бы подтверждали данную информацию, у украинских СМИ и в социальных сетях пока нет.
Они очень просят о помощи, подносите еду и медикаменты. Все мужчины говорят, что готовы стоять, сколько потребуется до выдачи документов
- подчеркивается в сообщении украинского источника.
Можно предположить, что это – «первая ласточка» подобных протестов. Со временем их будет все больше и больше в разных городах Европы, а принимать в них участие будет все большее количество украинских граждан, оказавшихся за пределами страны. Недовольны решением МИД и некоторые украинские политики. Они считают, что данная мера является излишней и лишь отталкивает украинских граждан от собственной страны.
Не сумев получить паспорта Украины, мужчины будут просто прилагать все усилия для получения паспортов других государств. Естественно, после этого они и их семьи уже никогда не вернутся на Украину. То есть, решение министерства иностранных дел откровенно вредит демографической ситуации на Украине, создавая для нее дополнительные риски.
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