«Будут стоять до выдачи документов»: 300 украинцев заблокировали паспортный сервис в Варшаве

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«Будут стоять до выдачи документов»: 300 украинцев заблокировали паспортный сервис в Варшаве

За границей пошла первая реакция на решение министерства иностранных дел Украины о приостановке выдачи документов украинским гражданам мужского пола документов в консульских учреждениях. В столице Польши Варшаве украинские мужчины уже вышли к зданию, в котором находится паспортный сервис ГП «Документ».

Как сообщают украинские источники, 300 мужчин заблокировали паспортный сервис. Но видео или фотографий, которые бы подтверждали данную информацию, у украинских СМИ и в социальных сетях пока нет.

Они очень просят о помощи, подносите еду и медикаменты. Все мужчины говорят, что готовы стоять, сколько потребуется до выдачи документов

- подчеркивается в сообщении украинского источника.

Можно предположить, что это – «первая ласточка» подобных протестов. Со временем их будет все больше и больше в разных городах Европы, а принимать в них участие будет все большее количество украинских граждан, оказавшихся за пределами страны. Недовольны решением МИД и некоторые украинские политики. Они считают, что данная мера является излишней и лишь отталкивает украинских граждан от собственной страны.

Не сумев получить паспорта Украины, мужчины будут просто прилагать все усилия для получения паспортов других государств. Естественно, после этого они и их семьи уже никогда не вернутся на Украину. То есть, решение министерства иностранных дел откровенно вредит демографической ситуации на Украине, создавая для нее дополнительные риски.
21 комментарий
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 15:58
    В автобусы их да на передовую wassat ,а то в поляхии ведут себя как будто именно они там паны,а поляхи их холопы!!!
    1. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      0
      Сегодня, 16:19
      Зачем? Ни в коем случае!!!
      Пусть пшеков шлют на охрану окраинской границы, где их будут немножко убивать..
      Тогда их "любовь" бывшим холопам6, воспылает новой страстью.. laughing
    2. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 16:23
      Простоят до 18 мая, а потом и стоять уже не придётся. laughing
    3. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 16:26
      Кстати, о холопах. Зачем их везти на передовую? К себе на плантации, пусть пашут от рассвета до заката за еду. Чего холопам то зазря пропадать?
      Да и нам будет меньше мороки их могилизировать.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 16:00
    «Будут стоять до выдачи документов»: 300 украинцев заблокировали паспортный сервис в Варшаве

    Этой акцией эти 300 "укроспартанцев", дают пшекам прекрасный шанс выслать их на Украину на законных основаниях... Они нарушают законы Польши, а значит подлежат немедленной депортации на Родину... Пшеки с радостью отправят горячо нелюбимых ими украинцев в окопы...Ну и чего они всем этим добьются...???
    1. dimy44 Звание
      dimy44
      +2
      Сегодня, 16:03
      окопы...Ну и чего они всем этим добьются...???
      А если предположить, что своего добъются, то будет прецедент. Чего поляки никак не захотят.
      1. Оптимус_Прайм Звание
        Оптимус_Прайм
        0
        Сегодня, 16:25
        В польской тюрьме наверное им будет лучше, чем в украинской земле
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 16:07
      именно с этим условием( депортации потенциальных мобилизованных) , а также с условием подписания указа о мобилизации на Украине , американцы выдали очередной транш бабла на карман гниде и компании , сейчас укры массово валят из ЕС в Лаос, Индию и Вьетнам
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:01
    «Они очень просят о помощи, подносите еду и медикаменты. Все мужчины говорят, что готовы стоять, сколько потребуется до выдачи документов» —

    — "Помогите откосить"...
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 16:07
      — "Помогите откосить"...
      Ага. А еще пожрать и обдолбаться дайте.
      Типичные рагули.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 16:01
    А ведь эти бегунки , выше всех на муйдане скакали и громче всех орали против нас.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 16:38
      Цитата: Ирек
      А ведь эти бегунки , выше всех на муйдане скакали и громче всех орали против нас.

      Выслали бы их из Польши в 404... am
  5. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 16:01
    Все мужчины говорят, что готовы стоять, сколько потребуется до выдачи документов
    Тю, в чем проблема то? Выдать им всем моб.предписание. Это то же документ.
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 16:02
    И для чего нам,здесь на ВО эта новость?Мы что,должны пожалеть их?
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 16:18
      И для чего нам,здесь на ВО эта новость?Мы что,должны пожалеть их?
      А вдруг пшеки ВО читают? А тут мы с идеями. Например повязать этих рагулей за несанкционированный митинг в поддержку путина (ну раз они возвращаться и воевать не хотят) и отправить их всех в поля, на принудительные бесплатные работы... Лет на 20. Хорошая же идея? wink
  7. Комментарий был удален.
  8. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 16:12
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    «Будут стоять до выдачи документов»: 300 украинцев заблокировали паспортный сервис в Варшаве

    Не ну а что, нормальная такая РТГ в Часов Яр , надо же выходить на границы 1991 года не только в интернете из Польши.
  9. kroskar99 Звание
    kroskar99
    -1
    Сегодня, 16:18
    Посольство Украины в Варшаве видео: 1 - https://twitter.com/Buckarobanza/status/1782761138779836757 2 - https://twitter.com/MateuszCzmiel/status/1782852841859695041
  10. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 16:24
    Цитата: Lev_Russia
    Этой акцией эти 300 "укроспартанцев",

    Это число, триста, очень часто встречается в греческой истории. Вот убей не помню, в Спарте ли, в Фивах ли, но этот "священный отряд" по вековой традиции состоял из 150-и пар любовников.
    Просто: "музыка навеяла" laughing!
  11. Рэд Звание
    Рэд
    0
    Сегодня, 16:35
    Добрый день коллеги! Мне почему то думается что это тихий план по избавлению Европы от мигрантов. Например можно обосновать это под таким соусом. По любому дураков ехать воевать нет. Значит остаешься без документов, значит беда с работой. А ведь есть например Россия которая дает гражданство налево и направо для бывших ссср. В этом случае европа может умыть руки и сказать это не мы плохие а это украина требует а мы такие правильные не можем ей препятствовать. А украинцы лишившись документы начинают по упрощенной программе получать наше гражданство и садиться нам на шею таким образом снимая финансовую нагрузку с Европы
  12. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 16:37
    Эм, тима "Пан, нука дай пасспорт а не то я буду ждать!"?
  13. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 16:42
    Как сообщают украинские источники, 300 мужчин заблокировали паспортный сервис.
    Они очень просят о помощи, подносите еду и медикаменты. Все мужчины говорят, что готовы стоять, сколько потребуется до выдачи документов

    - подчеркивается в сообщении украинского источника.
    Раз хватило сил и мозгов стоять в акции протеста в чужом государстве значит хватило бы сил и на фронте постоять. Кстати интересная комбинация от МИД Украины по превентивной мере к мобилизации, а именно отсутствие паспорта причина к выдворению плюс нарушение правопорядка в стране пребывания. Кстати не удивительно что оформление молдавского и румынского паспорта в разы подорожало. Так что неудивительно что в(на) Украине война идёт из-за тех граждан типа тех которые объявляют акции протеста в чужой стране. 300 "спартанцев"- еврейцев. Также не удивлюсь тому что местная полиция отработав механизм в одной стране распространит практику выдворения в остальных странах ЕС при согласовании действий с МИД Украины.