«Будут стоять до выдачи документов»: 300 украинцев заблокировали паспортный сервис в Варшаве

Они очень просят о помощи, подносите еду и медикаменты. Все мужчины говорят, что готовы стоять, сколько потребуется до выдачи документов

За границей пошла первая реакция на решение министерства иностранных дел Украины о приостановке выдачи документов украинским гражданам мужского пола документов в консульских учреждениях. В столице Польши Варшаве украинские мужчины уже вышли к зданию, в котором находится паспортный сервис ГП «Документ».Как сообщают украинские источники, 300 мужчин заблокировали паспортный сервис. Но видео или фотографий, которые бы подтверждали данную информацию, у украинских СМИ и в социальных сетях пока нет.- подчеркивается в сообщении украинского источника.Можно предположить, что это – «первая ласточка» подобных протестов. Со временем их будет все больше и больше в разных городах Европы, а принимать в них участие будет все большее количество украинских граждан, оказавшихся за пределами страны. Недовольны решением МИД и некоторые украинские политики. Они считают, что данная мера является излишней и лишь отталкивает украинских граждан от собственной страны.Не сумев получить паспорта Украины, мужчины будут просто прилагать все усилия для получения паспортов других государств. Естественно, после этого они и их семьи уже никогда не вернутся на Украину. То есть, решение министерства иностранных дел откровенно вредит демографической ситуации на Украине, создавая для нее дополнительные риски.