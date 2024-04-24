В Госдуме подготовили поправки в УК РФ, предусматривающие до 35 лет тюрьмы за диверсионную деятельность

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В Госдуме подготовили поправки в УК РФ, предусматривающие до 35 лет тюрьмы за диверсионную деятельность

С начала проведения ВС РФ специальной операции на Украине на территории России резко возросло количество диверсий.

Совершают данные преступления наши сограждане, завербованные украинскими и западными спецслужбами. При этом стоит отметить, что нередко россияне выполняют поручения зарубежных кураторов за денежное вознаграждение, в буквальном смысле, продавая свою Родину.



На фоне этого российские законодатели принимают меры по ужесточению наказания за подобные преступления. Так, глава комитета по безопасности Василий Пискарев в своем ТГ-канале написал, что депутаты Госдумы подготовили поправки в УК РФ, предусматривающие до 35 лет тюрьмы за диверсионную деятельность.

На данный момент наказание за вышеупомянутые преступления предусматривает до 30 лет лишения свободы.

Напомним, что под диверсионной деятельностью подразумевается разрушение гражданской инфраструктуры, а также объектов жизнеобеспечения населения. Кроме того, сюда же относится нанесение вреда природе и здоровью людей с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, озвученному им на коллегии ФСБ, предатели, совершающие диверсии против своей страны, будут найдены и понесут наказание независимо от срока давности их преступления.
28 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 17:06
    Т.е. вернуть смертную казнь здравомыслия не хватает?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 17:18
      Стальных фаберже,скорее всего.Ну,не позволяет какая то камасутра,так вводите пожизненное
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 17:28
        ,так вводите пожизненное

        Так потом корми их дармоедов а они ещё и жаловаться будут за негуманное с ними обращением. Нет уж лучше сразу лоб зелёнкой намазать .
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    -3
    Сегодня, 17:06
    депутаты Госдумы подготовили поправки в УК РФ, предусматривающие до 35 лет тюрьмы за диверсионную деятельность.

    Вот... Уже ближе к истине... Как насчёт отмены моратория на смертную казнь...???
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    -1
    Сегодня, 17:06
    Вот не понимаю я тюремный срок в 25 и 35 лет.
    Пока какой-то говнюк это время будет там сидеть получается я его буду кормить. Зачем мне это надо?
    У меня есть свои дети и внуки.
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      -1
      Сегодня, 17:13
      Я готов тебя покормить ,столько сколько выдержишь ,
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      -1
      Сегодня, 17:19
      Там все говнюки не просто сидят, а работают /шьют одежку например/. Так что как минимум самоокупаемость. А вот что реально лучше, сразу сдохнуть, или 35 лет жить, точнее существовать, а не жить -зная что наверное в тюрьме и подохет -это вопрос! Есть и ещё вопросы -почему глупому юнцу диверсанту спалившему релейный шкаф на железной дороге дадут 35 лет, а наркодиллеру, убившему 1 полицейского и тяжело ранившему второго, скрывшемуся с места преступления, у которого дома нашли целый арсенал и кучу наркоты -всего 20 лет?
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 17:25
        Цитата: Peter1First
        Там все говнюки не просто сидят, а работают

        сдается мне, что самоокупаемости как во времена прошлые там нет
      2. Canecat Звание
        Canecat
        -1
        Сегодня, 17:32
        всего 20 лет?

        В первом случае, преступник не осознает, что в результате сожжения шкафа могла произойти авария, в которой могли пострадать гораздо большее количество людей. Во втором случае, преступник осознавал свою опасность, которая представляет наименьшую опасность для общества, чем в первом случае.
    3. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 17:27
      Вот не понимаю я тюремный срок в 25 и 35 лет.

      Их еще надо отсидеть...
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 17:06
    Всего то пятёру накинули. Маловато.
    И всё-равно больше 20 не дают как показывает практика....
  5. krops777 Звание
    krops777
    +1
    Сегодня, 17:09
    А взяточников особенно тех кто при регалиях разного рода не? Они, особенно те кто при власти самые главные диверсанты.
  6. goscha_04 Звание
    goscha_04
    -2
    Сегодня, 17:10
    давайте по демократическим стандартам по совокупносте ,так лет на 300
  7. Степан S Звание
    Степан S
    +3
    Сегодня, 17:12
    Ну если предусмотрено 30 лет за диверсии и это не помогает, тогда и 35 лет ничего не исправят, не велика разница, тем более, люди, которые за деньги идут на сотрудничество, явно не блещут интеллектом, и УК РФ не читают.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 17:23
      Ну если предусмотрено 30 лет за диверсии и это не помогает, тогда и 35 лет ничего не исправят, не велика разница,
      Это как посмотреть. Можно ведь и красиво отчитаться о улучшении борьбы с диверсиями аж на 17%.
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      -1
      Сегодня, 17:33
      Вот то ли дело в Америке! Кроме смертной казни и пожизненного есть сроки по 200...300 лет! Попробуй досиди!
  8. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 17:13
    началось.... минусаторы повылазили. laughing
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 17:17
      Даже интересно кто эти люди
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 17:18
        Да начхать.... Пусть минусят.
    2. Лешак Звание
      Лешак
      -1
      Сегодня, 17:20
      Да как то кучно пошли, однако... what
  9. Бережливый Звание
    Бережливый
    -1
    Сегодня, 17:20
    А власти не думают почему люди идут жечь рэлейные шкафы за 15-20 тысяч рублей?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:21
      Не думают. Им это побоку. У них медианная ЗП по 100 тыщ. Типа люди не бедствуют....
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 17:23
        Вот и плохо что у нас вместо здравомыслия только кнут как аргумент!Вытягивать нужно население страны из нищеты!
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 17:25
          А что - их к психотерапевту отправлять за счёт налогоплательщиков?
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      -1
      Сегодня, 17:29
      образование у всех одинаковое даже у деревеньских есть смартфоны и они не белые вороны в городах
    3. goscha_04 Звание
      goscha_04
      -1
      Сегодня, 17:31
      ну наверное им не рассказали что за это 15 -20 лет
  10. Александр Ра Звание
    Александр Ра
    -1
    Сегодня, 17:25
    Наконец-то! Теперь признают деяния ЕБНа, Шушкевича, Кравчука, Гайдара, Чубайса диверсией.
  11. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 17:37
    Цитата: Бережливый
    А власти не думают почему люди идут жечь рэлейные шкафы за 15-20 тысяч рублей?

    Потому, что мозгов нет и доходы тот совершенно не причем. Ступайте скакать в другое место!