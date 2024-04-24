В Госдуме подготовили поправки в УК РФ, предусматривающие до 35 лет тюрьмы за диверсионную деятельность
С начала проведения ВС РФ специальной операции на Украине на территории России резко возросло количество диверсий.
Совершают данные преступления наши сограждане, завербованные украинскими и западными спецслужбами. При этом стоит отметить, что нередко россияне выполняют поручения зарубежных кураторов за денежное вознаграждение, в буквальном смысле, продавая свою Родину.
На фоне этого российские законодатели принимают меры по ужесточению наказания за подобные преступления. Так, глава комитета по безопасности Василий Пискарев в своем ТГ-канале написал, что депутаты Госдумы подготовили поправки в УК РФ, предусматривающие до 35 лет тюрьмы за диверсионную деятельность.
На данный момент наказание за вышеупомянутые преступления предусматривает до 30 лет лишения свободы.
Напомним, что под диверсионной деятельностью подразумевается разрушение гражданской инфраструктуры, а также объектов жизнеобеспечения населения. Кроме того, сюда же относится нанесение вреда природе и здоровью людей с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны.
Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, озвученному им на коллегии ФСБ, предатели, совершающие диверсии против своей страны, будут найдены и понесут наказание независимо от срока давности их преступления.
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