////////Лукашенко: С первого президента Украины до последнего — все делили, грабили и воровали.///////////

С первого президента Украины до последнего — все делили, грабили и воровали

Земля (Украины) плодородная, вся таблица Менделеева. Живи, радуйся и богатей. И богатели, только очень немногие. В лучших традициях демократии олигархи и власть держащие подмяли под себя все ресурсы

Больно это видеть, но давайте абстрагируемся, посмотрим на свершившееся философски: кто в этом новом витке противостояния между Западом и Востоком стал сильнее? Кто? Не мы?.. Но и не они!