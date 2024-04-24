Лукашенко: С первого президента Украины до последнего — все делили, грабили и воровали

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Лукашенко: С первого президента Украины до последнего — все делили, грабили и воровали

Коррупция на Украине была всегда с момента образования этого государства после распада Советского Союза, все предыдущие правители незалежной «делили, грабили и воровали», констатировал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Такое мнение белорусский лидер озвучил сегодня в ходе заседания VII Всебелорусского народного собрания в Минске.

С первого президента Украины до последнего — все делили, грабили и воровали

— считает Лукашенко.



Вся разница в том, что до прихода к власти Зеленского и начала российской спецоперации, за которым последовали миллиарды западной помощи Киеву, украинские власти в основном разграбляли свой народ и те активы, которые остались от УССР. Теперь киевский режим фактически залазит в карман и к западным налогоплательщикам, продолжая добивать и собственную страну. Всё это время украинский народ в большинстве своем ненавидит всех глав государства, уверен белорусский лидер.

Земля (Украины) плодородная, вся таблица Менделеева. Живи, радуйся и богатей. И богатели, только очень немногие. В лучших традициях демократии олигархи и власть держащие подмяли под себя все ресурсы

— подчеркнул президент РБ.

Лукашенко считает, что Украина сегодня с подачи и при непосредственном участии Запада превратилась в полигон, на котором отчасти решается судьба мирового порядка. Крупнейшие западные державы уже не только опосредованно, но и напрямую участвуют в боевых действиях на территории этой страны, уверен президент Белоруссии. При этом киевский режим опустился до низшей степени цинизма, фактически обменивая жизни украинцев на оружие и новые финансовые подачки, немалая часть которых оседает в карманах как тех, кто их предоставляет, так и киевских получателей средств.

Очередное противостояние Востока и Запада, причем путем стравливания некогда дружных славянских народов, затеяно нашими недругами с целью ослабить как Россию, так и Белоруссию, а Украина в ходе этого конфликта вообще стала расходным материалом, считает Лукашенко.

Больно это видеть, но давайте абстрагируемся, посмотрим на свершившееся философски: кто в этом новом витке противостояния между Западом и Востоком стал сильнее? Кто? Не мы?.. Но и не они!

— заключил президент Белоруссии.
16 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 16:15
    У нас у самих с коррупцией не все слава Богу. Про Иванова (самое последнее что случилось и что на слуху) и прочих даже и напоминать не стану.
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      -1
      Сегодня, 16:29
      Его ведь 5 лет под контролем держали службы контр разведки , у него дети в англии ,мне кажется ,что корупция ,это только для прессы
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 16:30
        Думаете что "стукачком мил человек был" (с) ?
        1. goscha_04 Звание
          goscha_04
          -1
          Сегодня, 16:35
          Да думаю не спроста его только сейчас объявили
        2. goscha_04 Звание
          goscha_04
          -1
          Сегодня, 16:42
          Признать что стукачь работал и всё сдавал своих , тяжелее ,чем повесить на него взятку
  2. Alien From Звание
    Alien From
    -1
    Сегодня, 16:18
    Бацька Колюне кресло бережет, на выстрел там чужих нет. yes
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 16:25
      Похоже Батька отказался от идеи "передать кресло" Коле. Понял, что эта идея до добра не доведет...
  3. goscha_04 Звание
    goscha_04
    +2
    Сегодня, 16:18
    Батька прав ,воровали все ,а кто был у власти воровали в 3 горла ,и во власть шли ,чтобы воровать ,а по другуму у них и не было ,куда делось Одесское пароходство продали и бабки между собой разделили
  4. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +1
    Сегодня, 16:23
    «Поэтому, если нужно будет, я вам еще раньше сказал: надо будет от Белоруссии что-то – скажи, мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. Все, что президент Украины ни просил, публично говорю, мы всегда все делали. И так будет впредь», – подчеркнул Лукашенко...декабрь 2014г. Так и в подельники можно загреметь. laughing
    1. oppozite28 Звание
      oppozite28
      0
      Сегодня, 16:25
      Ой и не говорите crying А сколько ГСМ из НПЗ с территории Белоруссии "туда" ушло хоть и по официальным контрактам, но тем не менее. Кто же теперь про то вспомнит ... winked good drinks
  5. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -2
    Сегодня, 16:26
    Но мы то помним, как батька дружил с ххлами
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +3
      Сегодня, 16:36
      Батька конечно с ними "дружил". Но может стоит иногда и в зеркало посмотреть? Кто гнал им нефть и газ? Кто с Порошенко торговал во всю до начала СВО? Когда Сбербанк "зашёл" в Крым, неужели в 14 году? И когда тот же Сбербанк собирается теперь "заходить" на "новые территории"? Получается у Лукашенко "видим соломенку в глазу, а в своем и бревно не замечаем". Не люблю "двойные стандарты".
  6. vik669 Звание
    vik669
    +1
    Сегодня, 16:28
    Так такие вот способные но вороватые ученики у вас да и у нас ведь "Вышли мы все из народа, Дети семьи трудовой. Братский союз и свобода — Вот наш девиз боевой! "
    Отец, слышишь, рубит, а я отвожу - но в гробу карманов то нет!
  7. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 16:28
    Лукашенко: С первого президента Украины до последнего — все делили, грабили и воровали

    Лукашенко пора присвоить звание капитан очевидность.
  8. Pandemic Звание
    Pandemic
    0
    Сегодня, 16:44
    Постсоветские главы государств - поголовно преступники по действовавшему на тот момент законодательству.
  9. Третий район Звание
    Третий район
    -1
    Сегодня, 17:29
    ////////Лукашенко: С первого президента Украины до последнего — все делили, грабили и воровали.///////////

    Да ладно. Батька только сейчас прозрел . А два года назад ,так мило называл клоуна , Володей Зеленским.