Польша получила первые корейские броневики KLTV
Первые броневики KLTV в Польше
Военное и политическое руководство Польши задумало и реализует несколько крупных программ перевооружения, предусматривающих закупку той или иной техники и оружия. Одна из таких программ предлагает дополнить автопарк польской армии несколькими тысячами бронеавтомобилей LPR Legwan – доработанной версией южнокорейской машины KLTV. Первые заказанные броневики недавно прибыли из Южной Кореи в Польшу.
Контракт и его условия
В настоящее время польская армия имеет достаточно многочисленный парк легкой бронетехники, включающий машины разных типов. Значительная часть этой техники поступила в части еще во времена ОВД и давно нуждается в замене. Кроме того, негативным фактором является разунификация парка, затрудняющая его эксплуатацию. В связи с этим в недавнем прошлом было принято решение о массовой закупке новых бронеавтомобилей.
Армия провела необходимые конкурсные мероприятия и выбрала наиболее удачный, по ее мнению, броневик для закупки. 14 августа 2023 г. военное ведомство Польши и военно-промышленное объединение Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) подписали соглашение о поставке 400 многоцелевых бронемашин LPR Legwan. Стоимость этого контракта определена на уровне 1,2 млрд злотых (ок. 290 млн долл. США).
Рамочный контракт был подписан польскими организациями, но фактически речь идет о международном сотрудничестве. Броневик LPR (Lekki Pojazd Rozpoznawczy) – «Легкая разведывательная машина») фактически представляет собой незначительно доработанное изделие Kia Light Tactical Vehicle / KLTV / Raycolt южнокорейской разработки. В связи с этим имеется дополнительное польско-корейское соглашение на поставку готовых машин и комплектующих для их сборки.
По условиям подписанных контрактов, южнокорейская корпорация Kia Motors должна будет самостоятельно построить и передать заказчику несколько первых партий броневиков LPR. Параллельно с этим она поможет польской компании Rosomak SA, входящей в состав PGZ, наладить выпуск такой техники. Завод «Росомак» в г. Семяновице-Слёнске сначала освоит крупноузловую сборку броневиков из корейских комплектующих. В дальнейшем планируют частично локализовать производство и сократить поставки агрегатов из-за рубежа.
В рамках контрактов Rosomak SA также должна будет осуществлять техническую поддержку, обслуживание и ремонты броневиков. В запуске подобных процессов польской компании так же помогут южнокорейские коллеги.
Новая техника
Компания-разработчик Kia Motors освоила серийное производство машин KLTV еще несколько лет назад, и это в известной мере упростило выполнение польского заказа. Так, на изготовление и подготовку к поставке первой партии броневиков ушло менее восьми месяцев, и недавно эти машины были переданы заказчику.
16 апреля 2024 г. предприятие «Росомак» сообщило о прибытии первых трех бронеавтомобилей корейской сборки, а также показало их. Эти машины планируется использовать в качестве своего рода учебного пособия – специалисты польского завода должны будут изучить броневики перед запуском сборки. Кроме того, полученные изделия пройдут испытания и продемонстрируют свои возможности.
В ближайшее время Польша получит новые партии техники южнокорейской сборки. Эти броневики будут поступать без части оборудования и вооружения – их должен монтировать завод Rosomak SA. Достроенные и оборудованные машины первой партии будут переданы в войска до конца текущего года. После выпуска нескольких партий по такому принципу состоится переход на крупноузловую сборку в Польше из корейских комплектов, однако сроки этого остаются неизвестными. Предполагается, что производство изделий LPR Legwan будет локализовано до выполнения текущего заказа на 400 ед.
Имеющийся контракт предусматривает поставку 400 бронемашин до 2030 г. включительно. На этом производство техники не остановится. Ближе к концу десятилетия должны появиться новые заказы на дополнительные партии броневиков. В общей сложности польская армия может заказать до 3 тыс. машин в разной комплектации. Сколько времени займет решение производственных задач такого масштаба, неизвестно. Стоимость всей требуемой техники тоже вызывает вопросы, как и способность Польши оплатить поставки, причем при наличии ряда других дорогих программ.
Серийный образец
Многоцелевой автомобиль KLTV был разработан представлен компанией Kia Motors в 2015 г. Потенциальным заказчикам предлагалась многоцелевая колесная платформа, способная перевозить различные грузы, нести вооружение и т.д. Предусматривался выпуск незащищенной и бронированной версии автомобиля. При всем этом, разработчики акцентировали внимание на удачном соотношении технических и эксплуатационных характеристик.
Стартовым заказчиком KLTV предсказуемо стала армия Южной Кореи. В 2016 г. она приняла на вооружение несколько основных модификаций автомобиля, включая защищенную. Для корейских вооруженных сил уже построено несколько сотен машин. В дальнейшем такую технику приобрели Мали, Нигерия, Филиппины и Туркменистан. Очередным покупателем стала Польша, и ведутся переговоры с другими странами.
Изделие KLTV представляет собой двухосный многоцелевой автомобиль с корпусом капотной компоновки. Машина оснащается дизельным двигателем Hyundai S2 D6EB мощностью 225 л.с. и трансмиссией на основе автоматической коробки передач Hyundai Powertech A8TR1, передающей крутящий момент на все колеса. На шоссе автомобиль развивает скорость до 130 км/ч. Запас хода – не менее 560 км.
Бронированные модификации KLTV получают защиту на основе керамических и полимерных элементов, а также бронестекла. Предлагаются разные конфигурации бронирования, отвечающие уровню 2 или 3 натовского стандарта STANAG 4569 – экипаж защищен от 7,62-мм пуль автоматов и винтовок. Максимальное бронирование доводит снаряженную массу машины до 7 т, что на 1,3 т больше, чем у незащищенной модификации.
В крыше корпуса предусмотрены люк для стрелка и место для установки вооружения. KLTV может нести пулеметы или гранатометы разных типов, а также противотанковые ракетные комплексы. Боевые модули с дистанционным управлением на такой броневик пока не ставились, хотя принципиально этому ничто не мешает.
За счет установки разных компонентов, приборов и вооружений создаются разные модификации KLTV. Базовый вариант бронированной машины является простым автомобилем для перевозки до 7 чел. Такое изделие может комплектоваться вооружением. Предусмотрена установка дополнительных средств наблюдения – с ними получается командно-штабная или разведывательно-дозорная машина либо подвижный пункт артиллерийской разведки. Незащищенный вариант KLTV тоже выпускается в нескольких версиях, в т.ч. с однорядной кабиной и увеличенной грузовой платформой.
Взаимная выгода
В целом броневик KLTV южнокорейской разработки является типичной современной машиной своего класса. Он имеет традиционный технический облик и достаточно высокий уровень характеристик, а также пригоден для использования в качестве базы под разные специализированные образцы. Технический потенциал конструкции уже перешел в коммерческие успехи – KLTV разных модификаций состоят на вооружении ряда стран, и ожидаются новые экспортные контракты.
В прошлом году компания Kia Motors получила контракт на поставку готовых броневиков и машкомплектов для их сборки в Польшу. Речь идет о 400 машинах с расширением заказа в дальнейшем. Это, как минимум, один из крупнейших заказов на KLTV, и он имеет особое значение для южнокорейской компании. Во-первых, он позволит заработать крупную сумму и загрузит предприятия на несколько лет, а во-вторых, польский заказ делает хорошую рекламу броневикам.
Польская армия тоже выиграет от получения новых броневиков. Она получит возможность списать устаревшую технику и заменить ее современными образцами. При этом будут достигнуты все характерные преимущества новых машин и унификации парка.
Таким образом, недавняя поставка первых трех броневиков KLTV имеет большое значение для обеих стран, занятых в программе производства. Польша и Южная Корея рассчитывают на длительное и плодотворное сотрудничество, причем не только в сфере бронеавтомобилей. Удастся ли выполнить все планы по KLTV / LPR и получить желаемые результаты, покажет время.
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