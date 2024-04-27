Хрущёв: от рабочего до лидера ядерной сверхдержавы

Погонщик волов, революционер и глава Москвы



Сталин и Хрущёв в президиуме сессии ЦИК СССР (январь 1936 года)

«Полноватый человек с простецкой улыбкой»

«Этот небольшого роста, полноватый человек с простецкой улыбкой всегда оставался, если допустимо так сказать, стабилизатором обстановки внутри того круга военачальников, которые руководили войсками в Сталинградской битве. Ситуация была напряженная, трудились все буквально до изнеможения, поэтому нередко случались нервные срывы, обострялись взаимоотношения. Никита Сергеевич, похоже, предугадывал возникновение таких моментов и сейчас же находил верный тон, успокаивающий конфликтующих...



Много делал он и в организации снабжения фронтов продукцией сталинградских заводов и фабрик. Постоянно бывал в рабочих коллективах, помогал оперативно решать вопросы взаимодействия предприятий и всех городских служб. Хрущев отличался неиссякаемым оптимизмом. Ему было свойственно чувство юмора, он умел поднять настроение в самых критических обстоятельствах».

«При переговорах со Сталиным Хрущев совершенно преображался. Исчезала его напускная простоватость, он не позволял себе ни одного лишнего слова. Говорил четко, лаконично, показывая свою осведомленность во всех фронтовых делах».



Портрет советского генерал-лейтенанта Н. С. Хрущёва. 1943 г.

Шут красного императора



Член Военного совета 1-го Украинского фронта генерал-лейтенант Никита Сергеевич Хрущев (1894–1971) с трибуны обращается к жителям освобожденного Львова. Собравшиеся находятся возле львовского оперного театра. Август 1944 года

Десталинизация



Георгий Жуков и Никита Хрущев

Первая оптимизация



На обложке американского журнала Time в 1953 году. Подпись «Супербомбы и пригодная обувь»