Хрущёв: от рабочего до лидера ядерной сверхдержавы
В годы горбачёвской перестройки и реформ 1990-х годов либерально-демократические круги постарались создать образ реформатора, чуть ли не героя, который попытался избавиться от «кровавого» сталинского наследия. Эпоху правления Хрущёва назвали «оттепелью». На самом деле он затеял первую в СССР перестройку и едва не развалил СССР.
Погонщик волов, революционер и глава Москвы
Никита Сергеевич Хрущёв родился 3 (15) апреля 1894 года в селе Калиновка Ольховской волости Дмитриевского уезда Курской губернии в рабочей семье. Никита Хрущев всю жизнь даже не знал точную дату своего появления на свет, писал в анкетах и отмечал день рождения 17 апреля. Лишь после его смерти историки уточнили датировку по метрической церковной книге – 15 апреля.
С малых лет работал. Уже в 9 лет отец отправил его работать в поле. «Я выучился считать до 30 (в церковно-приходской школе – Прим. авт.), и отец решил, что учения с меня хватит, – вспоминал Никита Сергеевич. – Всё, что тебе нужно, – выучиться считать деньги, а больше тридцати рублей у тебя все равно никогда не будет».
Работал пастухом, чистил паровые котлы, был учеником сапожника и продавцом в лавке, в 14 лет стал учеником слесаря на машиностроительном и чугунолитейном заводе Э. Т. Боссе. С 1912 года он работал слесарем на шахте и как шахтёр не был мобилизован на фронт в 1914 году.
Сам Хрущёв вспоминал: «Я стал трудиться как только научился ходить. До 15 лет я пас телят. Я пас овец у помещика, я пас коров у капиталиста, – это всё до 15 лет. Потом я работал на заводе у немцев, у французов на шахтах, у бельгийцев на химических заводах».
Первая часть жизни Хрущева – это трудовые будни молодого пролетария, революционера, комиссара во время Гражданской войны. Таких биографий в ту эпоху было много тысяч. Его особенность – связь с Донецким бассейном. Хрущёв писал в мемуарах: «Я детство там провел, и для меня Донбасс – родная стихия, я скучал по шахтерам…»
Также Хрущёв много и настойчиво учился. Партийная школа при политотделе 9-й армии во время Гражданской войны, рабочий факультет Донтехникума (будущий Донецкий университет) в Юзовке. Промышленная академия в Москве (1929 г.), где он познакомился со слушательницей академии Надеждой Аллилуевой, женой И. Сталина. Это знакомство Хрущёв считал счастливым «лотерейным билетом». Академиком Хрущёв не стал, но для своей эпохи он был образованным человеком. Хотя и прикрывался нарочито простоватым видом.
С 1931 по 1938 год Хрущев работал в Москве, при этом несколько лет был первым лицом советской столицы. С 1934 года был первым секретарём МГК, а с 1935 года одновременно занимал должность и первого секретаря МК, сменив на обеих должностях Лазаря Кагановича. Эти должности Хрущёв занимал по февраль 1938 года.
Л. М. Каганович вспоминал: «Я его выдвигал. Я считал его способным. Но он был троцкист. И я доложил Сталину, что он был троцкистом. Я говорил, когда выбирали его в МК. Сталин спрашивает: «А сейчас как?» Я говорю: «Он борется с троцкистами. Активно выступает. Искренно борется».
Хрущёв проводил партийные «чистки» в Москве. Строил метрополитен. Позднее он так вспоминал: «Собственно говоря, я 80 % своего времени отдавал тогда метрополитену. И на работу в горком, и с работы ходил через шахты метро. Какой у нас реально был рабочий день, сказать просто трудно. Я вообще не знаю, сколько мы спали. Просто тратили минимум времени на сон, а все остальные часы отдавали работе…»
Как московский руководитель Никита Сергеевич решал самые разные задачи. Так описал в мемуарах звонок Сталина со словами: «Товарищ Хрущев, до меня дошли слухи, что у вас в Москве неблагополучно дело обстоит с туалетами…» Хрущеву тогда пришлось ударно строить в городе сеть общественных уборных. Столичное благополучие начиналось с работы большевиков, свой серьёзный вклад внёс и Никита Сергеевич.
Сталин и Хрущёв в президиуме сессии ЦИК СССР (январь 1936 года)
«Полноватый человек с простецкой улыбкой»
В 1938 году Хрущёв стал первым секретарём ЦК КП(б) Украины, и кандидатом в члены Политбюро, а ещё через год – членом Политбюро ЦК ВКП(б). Занимая эти должности, проявил себя как борец с «врагами народа». Хрущёв сыграл значительную роль в проведении репрессий 1937–1939 гг. на Украине.
В годы Великой Отечественной войны Хрущёв был членом военных советов Юго-Западного направления, Юго-Западного, Сталинградского, Южного, Воронежского и 1-го Украинского фронтов.
Из мемуаров генерала Семена Иванова, который в 1942 году в должности начальника штаба 1-й гвардейской армии сражался под Сталинградом:
Много делал он и в организации снабжения фронтов продукцией сталинградских заводов и фабрик. Постоянно бывал в рабочих коллективах, помогал оперативно решать вопросы взаимодействия предприятий и всех городских служб. Хрущев отличался неиссякаемым оптимизмом. Ему было свойственно чувство юмора, он умел поднять настроение в самых критических обстоятельствах».
Хрущёв умел работать, налаживать контакты с людьми и коллективами, направлять их деятельность в нужных ему целях. Это и позволило ему дойти до вершины власти.
Генерал Иванов отметил интересную характеристику Хрущева:
Портрет советского генерал-лейтенанта Н. С. Хрущёва. 1943 г.
Шут красного императора
Часто публицисты и исследователи делают из Хрущёва эдакого дурачка, шута при Сталине, который умеет только ботинком по трибуне стучать да обещать показать американцам кузькину мать. Мол, шут гороховый, творил и сам себе не отдавал отчёта что и зачем. Это ошибка или сознательный обман. Недалёкость и определённая простота были всего лишь образом, своего рода прикрытием, за которым скрывалась истинная натура Хрущёва.
Хрущёв даже Сталина смог убедить в том, что он эдакий «рубаха-парень», человек от сохи, и многие политические тонкости недоступны его пониманию. Поэтому Сталин и не заметил со стороны Хрущёва угрозы. Обманул он и Берию. Лаврентий Павлович не понял Хрущёва, даже долгое время считал его другом. Берия по-товарищески помогал «простоватому парню». Когда Берия разобрался в истинной сути Хрущёва, было уже поздно. «Шут» переиграл всех и достиг вершины советского олимпа, устранив всех конкурентов.
При этом не надо считать Хрущёва и гением придворных подковёрных игр, который всех победил в придворной борьбе. Это был хитрый человек, но он не имел ума Сталина или Берии, прочих советских государственных деятелей и технократов. Если взять его биографию, то складывается впечатление, что его часто вели другие, куда более умные и могучие, силы и люди. Им был нужен такой человек у трона или на нём. С помощью Хрущёва можно было нанести сильный удар по советской империи. По своей натуре он был человек-таран.
Хрущёв при старте своей карьеры был раскаявшимся троцкистом. В начале 1920-х годов его чуть было не вычистили из партии за то, что он «омещанился», то есть увлекся личным обогащением. В своих грехах Хрущёв покаялся перед Кагановичем, который стал его первым покровителем. Затем его карьере способствовала жена Сталина – Надежда Аллилуева. Возвышение Хрущёва проходило на фоне чисток троцкистов и зиновьевцев. В 1935 году Хрущёв возглавил московскую парторганизацию и в полной мере проявил свой жестокий характер в кампаниях «большого террора» в Москве, а затем на Украине.
Хрущёв не был садистом или патологическим убийцей, как некоторые представители «ленинской гвардии», но он был бездушным карьеристом, который был готов идти по головам ради личной выгоды. Интересен тот факт, что многие подобные деятели, которые в те годы «перегнули палку», поплатились за это и сами стали «жертвами» сталинских репрессий. Хрущёва эта судьба миновала.
Да и в дальнейшем Хрущёва отличала странная «непотопляемость». Так, в 1942 году Хрущёв, будучи членом Военного совета фронта вместе с маршалом Тимошенко, предложил наступать под Харьковом с Барвенковского выступа. Генштаб возражал, считая, что наступление с выступа почти готового котла, опасно. Хрущёв настоял на своём, убедил Сталина. Кончилось всё катастрофой всего южного стратегического направления. Немецкие армии удалось остановить только в Сталинграде и на Северном Кавказе. Другие за подобные ошибки платили головами, карьерой, по крайней мере, снижениями в звании. Хрущёв вообще не пострадал. В 1943 году он даже получил звание генерал-лейтенанта.
В 1946–1947 гг. Хрущёв снова на Украине, возглавляет компартию УССР. Своими непродуманными действиями он ухудшил работу сельского хозяйства и серьёзно усугубил ситуацию. В то время и так был неурожай. Начался голод. Хрущёв вроде попал в опалу, но тут же стал руководителем сельского хозяйства. Он и здесь напортачил своими экспериментами и «реформами». Однако Хрущёва не только не наказывают, но и назначают первым секретарем Московского обкома партии и секретарем ЦК.
Член Военного совета 1-го Украинского фронта генерал-лейтенант Никита Сергеевич Хрущев (1894–1971) с трибуны обращается к жителям освобожденного Львова. Собравшиеся находятся возле львовского оперного театра. Август 1944 года
Десталинизация
Хрущёв принял участие в заговоре против Сталина. Понятно, что сам он это дело придумать не мог. Но он воспользовался общими настроениями. В этот период «старая гвардия» (кроме Берии) опасалась новой «чистки». СССР и партия были на пороге грандиозных перемен. Сталин планировал «освежить кровь» партийной и государственной элите. Процесс смены кадров набирал обороты и грозил «старой гвардии» потерей теплых мест, кормушки.
Более того, Сталин планировал коренным образом изменить всю систему: создать наряду с «вертикалью власти» во главе с партией «горизонталь» – Советы. Партия должна была стать «орденом меченосцев» – отвечать за создание образа будущего, идеологию, кадры, за воспитание общества, теряя реальную власть. Управление должно было перейти в руки выборных советских органов. Эта перспектива сильно испугала большую часть «старой гвардии». В её недрах и родился заговор, который привел к устранению Сталина и Берии.
Преждевременная гибель Сталина, а затем убийство Берии (За что убили Берию) стали первыми шагами перестройки СССР.
Вторым страшным ударом по будущему СССР стал доклад Хрущёва о культе личности Сталина на XX съезде компартии СССР в феврале 1956 года. Этот доклад стал своего рода точкой отсчёта для перестройки СССР, отмены сталинского курса, который вел к построению качественно иного общества созидания и служения. Начались антисоциалистические и антинародные реформы, которые в итоге и погубили СССР в 1991 году. Также антисталинская истерия внутри страны подорвала доверие к Москве со стороны членов социалистического лагеря. Так, были испорчены отношения с Китаем, где уважение к Сталину было очень большим, с Албанией и т. д.
Десталинизация нанесла страшный удар по обществу знания, служения и созидания, которое строил Сталин. Советская цивилизация сворачивает с магистрального пути развития в тупик, который в итоге привел к цивилизационной и государственной катастрофе 1985–1993 гг.
Георгий Жуков и Никита Хрущев
Первая оптимизация
Хрущёвская перестройка нанесла мощный удар по Советским Вооруженным силам и органам безопасности. Надо отметить, что Хрущёв первоначально использовал генералитет в своих целях. Сначала для устранения Берии. В этом деле ему сильно помог Жуков. Берия был опасен тем, что планировал продолжить сталинский курс и раскрыл антисталинский заговор. Правда, ничего сделать не успел. Его просто убили, без суда и следствия. Видимость следствия и суда организовали уже после убийства. Одновременно под прикрытием «дела Берии» прокатилась волна террора среди дипломатов, разведчиков и в научных учреждениях, которые курировал Берия.
Хрущёв и его хозяева нанесли удар по советской системе безопасности. В качестве «палачей Берии» расстреляли Деканозова и Кобулова. Хотя они не имели отношения к карательным органам, а занимались дипломатией и разведкой. Зачистили научные учреждения. Была целенаправленно разгромлена система стратегической разведки, которая помогла нам победить в Великой Отечественной войне и вырваться вперёд в сфере передовых технологий. Лучшие специалисты этой области – Райхман, Судоплатов, Эйтингон, Мешик, Зарубин, Коротков и др. – попали под каток репрессий. Одних ликвидировали, других посадили, третьих уволили. Те, кто выжил, потом долго хлопотали о реабилитации.
Постепенно устранив бывших союзников, Хрущёв смог получить всю полноту власти. С поста председателя Совета Министров был снят Маленков. Его также помогли свалить военные. Министр обороны Булганин получил пост главы правительства, а Жуков стал министром обороны. Затем посты потеряла «антипартийная группа» – Молотов, Маленков, Каганович и их сторонники.
Снова Хрущёва поддержал Жуков, бывший реальным вождем армии. Однако он вскоре расплатился за свою недальновидность. Хрущёв опасался популярного и волевого маршала, который мог стать препоной в деле «оптимизации» вооруженных сил. Всего через четыре месяца после победы над «антипартийной группой», когда министр обороны поехал за границу, Хрущёв протащил постановление «о культе личности Жукова и его склонности к авантюризму, открывающему путь к бонапартизму». Маршала уволили со всех должностей и отправили в отставку. Затем Хрущёв отстранил и Булганина, став главой правительства.
Получив всю полноту власти, Хрущёв проявил себя во всей красе. Вооруженные силы были «оптимизированы». Приоритет отдавался баллистическим ракетам, ядерному оружию. Остальные виды и рода войск подверглись серьёзному сокращению. Причем резали по живому, массово сокращали наиболее опытные, боевые кадры. Уничтожили сталинскую программу строительства мощнейшего океанского военно-морского флота. Даже уже готовые или находившиеся на различной стадии строительства корабли благополучно отправили на металлолом. Остальные так и остались на бумаге.
Мощный удар нанесли и по ВВС. Хрущёв считал, что достаточно определённого количества баллистических ракет. При Сталине была проведена огромная работа по созданию авиастроения. Важнейшую отрасль, без которой невозможен полный суверенитет страны, создали практически с нуля. Появилось более десятка различных КБ, где конструировали отличные отечественные истребители, штурмовики и фронтовые бомбардировщики. В этих КБ работали лучшие учёные и инженеры страны. После войны стали создавать стратегические бомбардировщики.
В Союзе работали десятки авиационных заводов, моторостроительных предприятий и заводов по выплавке авиационных сплавов. По этому великолепному наследию Хрущёв и ударил. Многие летчики затем со слезами на глазах вспоминали, как отличные машины сотнями отправляли на слом. Ряд перспективных программ закрыли.
Таким образом, военная реформа Хрущёва хорошо напоминает реформы Горбачёва и Ельцина, когда сокращали «избыточную мощь» советской сверхдержавы. А на самом деле громили единственную сверхдержаву, которая сдерживала хищнические аппетиты коллективного Запада.
Реформы Хрущёва были хаотичны и беспорядочны, и в то же время они были системны. Суть этой системы – разрушение. При всей их кажущейся сумбурности и беспорядочности, при всем широчайшем спектре хрущевских затей всегда можно выделить одну общую закономерность. Все реформы вели к деградации и возможному развалу Советского Союза.
На обложке американского журнала Time в 1953 году. Подпись «Супербомбы и пригодная обувь»
Продолжение следует…
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