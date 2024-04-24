Президент Турции призвал Ереван с «разумом и без ненависти» разобраться в событиях 1915 года

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган призвал власти Еревана «без ненависти и разумно» рассматривать трагические события, которые произошли в 1915 году. Данное заявление президент Турции сделал в день, когда в Армении чтят память соотечественников, ставших жертвами геноцида со стороны Османской империи.Со слов президента Турции, данные события происходили в годы Первой мировой войны, как он выразился, в неблагоприятных условиях. Кроме того, он отметил, что во время конфликта погибли и другие члены османского общества, попросив для них божьей милости.Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, подданных Османской империи, которые погибли в 1915 году. При этом он подчеркнул, что сегодня благополучие армян, проживающих на территории Турции, находится под гарантией, а те события, которые происходили в годы Первой мировой, нужно рассматривать с точки зрения «науки и совести».Стоит напомнить, что геноцид армян или, как его еще называют «резня», был осуществлен Османской империей в 1915 году. Армянское население, проживавшее на территориях, подконтрольных туркам, уничтожалось физически или депортировалось.Факт геноцида признали 23 страны мира, а также ЕП и Всемирный совет церквей. При этом официальная Анкара подобные обвинения категорически отвергает, ссылаясь на то, что в 1915 году шла война, в которой гибли не только армяне, но и турки.

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