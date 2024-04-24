Президент Турции призвал Ереван с «разумом и без ненависти» разобраться в событиях 1915 года

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Президент Турции призвал Ереван с «разумом и без ненависти» разобраться в событиях 1915 года

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган призвал власти Еревана «без ненависти и разумно» рассматривать трагические события, которые произошли в 1915 году. Данное заявление президент Турции сделал в день, когда в Армении чтят память соотечественников, ставших жертвами геноцида со стороны Османской империи.

Со слов президента Турции, данные события происходили в годы Первой мировой войны, как он выразился, в неблагоприятных условиях. Кроме того, он отметил, что во время конфликта погибли и другие члены османского общества, попросив для них божьей милости.



Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, подданных Османской империи, которые погибли в 1915 году. При этом он подчеркнул, что сегодня благополучие армян, проживающих на территории Турции, находится под гарантией, а те события, которые происходили в годы Первой мировой, нужно рассматривать с точки зрения «науки и совести».

Стоит напомнить, что геноцид армян или, как его еще называют «резня», был осуществлен Османской империей в 1915 году. Армянское население, проживавшее на территориях, подконтрольных туркам, уничтожалось физически или депортировалось.

Факт геноцида признали 23 страны мира, а также ЕП и Всемирный совет церквей. При этом официальная Анкара подобные обвинения категорически отвергает, ссылаясь на то, что в 1915 году шла война, в которой гибли не только армяне, но и турки.
33 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 16:24
    Да конечно, османы вовсе и не геноцидили - они просто проредили популяцию армян мал-мала. wassat Война же была.
    Как это геноцидом то называть??? Вовсе нет.
    1. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      +1
      Сегодня, 16:30
      Ну в американской парадигме так оно и есть. Мне интересно, если нонешние кураторы "араэлиты" им намекнут, что мол вроде как и нормально, что не стоит "ворошить прошлое", они как будут объяснять "новую позицию" араплебсу?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 16:32
        Да как как.... Наверно так и пояснят - что если бы не дергались против османов, то османы бы их и не почикали. Типа сами виноваты, спровоцировали. Ещё и типа озвучат - Прощаем и сами хотим быть прощёнными ..... Типа в будущее надо смотреть и не ворошить прошлое. Заболтают ....
        1. Roman_VH Звание
          Roman_VH
          +1
          Сегодня, 16:34
          Ну это слишком просто :)) Так любой сможет. А плебс то как, поймет и простит?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 16:37
            А кто и когда снисходил до прямых объяснений плебсу? Главное генеральную позицию озвучить.
            1. Roman_VH Звание
              Roman_VH
              +1
              Сегодня, 16:40
              Так то да, но они "такой горачий и гордий нарот" :)) У них 39 букафф в алфавите. О!
              1. isv000 Звание
                isv000
                0
                Сегодня, 17:09
                "Букафф" можно и сотку нацарапать, только с их алфавитом всё равно не написать слово "Победа!", нет там таких букв...
    2. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +1
      Сегодня, 16:42
      Цитата: Nexcom
      Война же была.

      Да еще и происходило все
      в неблагоприятных условиях

      в общем
      те события, которые происходили в годы Первой мировой, нужно рассматривать с точки зрения «науки и совести».

      Компенсацию получите у Пушкина. До свидания, ... (с)
    3. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 17:11
      Восток делотонкоепетруха. Как капризная старуха.
      Женевских кофейн там нет... И конвенций нет. Есть - моя земля и земля ставшая моей по праву сильного. См израиль.
      К 2050 г ареал рвсселения арм будут париж и сочи.
      Без севана...
    4. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 17:21
      Ох уж эта евроамериканская демократическая оценка навязанная миру. И в Палестине геноцида для них нет. Для евреев в Великой отечественной есть геноцид, а для русских, белорусов и других его нет.
    5. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 17:30
      Поэтому он честно и неполживо сказал
      Цитата: Nexcom
      сегодня благополучие армян, проживающих на территории Турции, находится под гарантией
      -благополучие армян, живущих в Турции гарантировано на все 100% ввиду полного отсутствия их как таковых! Более того, нынешние армяне совсем помутились разумом -делают все для того, чтобы и последних что ещё живут в Армении вырезали!
  2. РусГр Звание
    РусГр
    +3
    Сегодня, 16:28
    Эти армяне, во главе с Пашининым через пару лет ещë прощения у Турции попросят, что они их оговорили о геноциде.
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +3
      Сегодня, 16:31
      Эти армяне, во главе с Пашининым через пару лет ещë прощения у Турции попросят, что они их оговорили о геноциде.
      Через два года может и Армении и не быть на карте с таким Пашиняном.
    2. Yujanin Звание
      Yujanin
      +1
      Сегодня, 16:34
      Эти армяне, во главе с Пашининым через пару лет ещë прощения у Турции попросят, что они их оговорили о геноциде.

      Уже laughing

      Пашинян назвал геноцид армян в Османской империи результатом геополитических интриг

      Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20632423
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:28
    «С "разумом и без ненависти" разобраться в событиях» —

    — "Разумный" Пашинян уже смирился ...
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 16:32
    Армянское население, проживавшее на территориях, подконтрольных туркам, уничтожалось физически или депортировалось

    Мне, русскому и православному, разумеется много ближе армяне, несмотря на все их фокусы. Но, справедливости ради, стоит отметить, что спровоцированны события были массовым переходом военнослужащих армян на сторону противников Турции в ПМВ.
    К сожалению, начинать бороться за свою независимость в самое не подходящее для этого время, старая и дурная традиция армянского общества.
    Увы!
    1. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      +1
      Сегодня, 16:37
      Странно, тоесть по вашем "бороться за независимость" надо только тогда, когда твой "хозяин" на пике могущества? Однако!
    2. Lptsk Звание
      Lptsk
      +1
      Сегодня, 17:02
      Все верно. Там было все не однозначно. Армяне начали вертить во время войны. Конечно это не оправдывает турок, но не на ровном месте геноцидили армян
    3. Luminman Звание
      Luminman
      +1
      Сегодня, 17:02
      Цитата: Grossvater
      старая и дурная традиция армянского общества

      В Армении нет никакого общества - на эту территорию их с начала XIX века по понятным причинам начала собирать Россия, а с образованием СССР эта территория получила статус республики.
  5. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 16:39
    Президент Турции призвал Ереван с «разумом и без ненависти» разобраться в событиях 1915 года

    Ждём заявления Пашиняна, что не было никакого геноцида в 1915 году. А ещё более вероятнее заявление Пашиняна о том, что геноцид 1915 года устроила Россия.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 16:42
      ...в рядах янычар было очень много угнанных в рабстао русских, поэтому это всё они и устроили тогда в 1915...

      Такой расклад ожадается???
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 16:42
    Цитата: Roman_VH
    Странно, тоесть по вашем "бороться за независимость" надо только тогда, когда твой "хозяин" на пике могущества? Однако!

    Нет, когда эта борьба может увенчаться успехом и когда новое государственное образование будет комфортнее для "борцунов", чем старое.
    Знаете, поднимать восстание против власти Византии, когда с востока наваливалась орда турок сельджуков, не самая лучшая идея. Так же и "труба шатать" в Турецкой империи нужно было на пять лет позже, во время Греко-Турецкой войны или хотя бы в 18-м году.
  7. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    Сегодня, 16:45
    Пашинян оглы и этот вопрос порешает.Как?Уступками конечно,разве он умеет по-другому?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 16:50
      Как? Пашинян оглы ???? laughing wassat Зачёт!
  8. Garri Звание
    Garri
    +2
    Сегодня, 16:48
    Пашинян,я уверен,вообще все сделает так,что никакого геноцида не было,и это вообще турки пострадали. Вот запомните этот пост. Пашик,вообще турецкий подданый
    1. taiga2018 Звание
      taiga2018
      0
      Сегодня, 16:55
      Цитата: Garri
      Пашик,вообще турецкий подданый

      Прямо турецкоподданный как папа Остапа Бендера,но Остап Бендер по крайней мере чтил уголовный кодекс а Пашинян не уважает ни историю своей страны,ни свой народ...
  9. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 16:55
    Кстати, кто был по национальности Фируз, открывший в 1098 году ворота Антиохии князю Боэмунду Таренскому?
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 17:16
      Цитата: Grossvater
      Кстати, кто был по национальности Фируз, открывший в 1098 году ворота Антиохии князю Боэмунду Таренскому?

      Фируз был богатым армянином христианином, принявшим ислам... belay С древности на ходу переобуваются... am
  10. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 16:57
    Пашинян сдал Карабах. Теперь он сдаст память тех армян, которые погибли от рук турок в 1915 году.
    При этом окажется, что во всем виновата Российская империя....
  11. Luminman Звание
    Luminman
    +1
    Сегодня, 16:58
    Армянское население, проживавшее на территориях, подконтрольных туркам, уничтожалось физически или депортировалось

    Это информация от армян? Все Первую мировую войну армянские церкви функционировали без всяких ограничений. Они функционировали и после распада Османской империи, они функционируют и сейчас...
  12. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    0
    Сегодня, 17:01
    события, которые происходили в годы Первой мировой, нужно рассматривать с точки зрения «науки и совести».

    А события Второй тоже?
  13. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 17:04
    Что то Эдик опять конька любимого оседлал: то указал миру и армянам как теперь себя надо вести на Кавказе, то турецкая авиакомпания вдруг сортировку включила, не пуская россиян на транзит. Не пора ли отозвать из отпуска муху-горбатку?! Уж больно шустро она решает проблемы, чертовка!
  14. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 17:06
    Цитата: Luminman
    В Армении нет никакого общества

    Ну, это Вы погорячились, во времена оны цельное Царство было. Вот оно и свербит до сих пор!