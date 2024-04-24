В Катаре прошли первые очные переговоры РФ и Украины по возврату детей

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В Катаре прошли первые очные переговоры РФ и Украины по возврату детей

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова


Российская Федерация и Украина впервые провели очные переговоры своих представителей по вопросу о возвращении детей, находящихся на территориях обеих стран. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Представители двух государств встретились в столице Катара Дохе. Власти Катара выполняли посреднические функции – страна находится в хороших отношениях и с Россией, и с Украиной.

В результате переговоров были достигнуты определенные договоренности. Так, принято решение, что 29 детей отправятся на Украину, а 19 детей поедут в Россию. Цель данных переговоров – помочь семьям воссоединиться.

Отметим, что в марте 2024 года уже проходила процедура обмена детьми. В посольстве Катара в Москве тогда при участии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и представителя Международного комитета Красного Креста был осуществлен обмен. Пятеро детей отправились к своим семьям на Украину, а один ребенок – к своей бабушке в Россию.

Таким образом, Катар не первый раз выступает в данном вопросе в качестве посредника между Россией и Украиной. Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани в марте выражал благодарность российскому руководству за его активное участие в вопросе обмена детьми и воссоединения семей.

Факт проведения очных переговоров свидетельствует о том, что некоторые линии для контактов между российской и украинской сторонами, помимо обмена военнопленными, все же сохраняются, пусть и при посредничестве третьих стран.
10 комментариев
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  1. svp67 Звание
    svp67
    +1
    Сегодня, 16:31
    Вот такая она "фактическая война"... и детей меняем
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +3
      Сегодня, 16:38
      Цитата: svp67
      Вот такая она "фактическая война"... и детей меняем

      Таковы реалии. В любой войне самыми главными жертвами являются - правда и дети, которые страдают от действий политиков и взрослых. Увы.
    2. Canecat Звание
      Canecat
      +3
      Сегодня, 16:40
      Вот такая она "фактическая война"... и детей меняем

      А как по другому?
      1. svp67 Звание
        svp67
        +1
        Сегодня, 17:35
        Цитата: Canecat
        А как по другому?

        Да просто как то все плохо понимают, что эта "фактическая война", во многом Гражданская.
        1. Canecat Звание
          Canecat
          0
          Сегодня, 17:37
          во многом Гражданская.

          Еще больше не понимают ее неизбежности
    3. Макsim Звание
      Макsim
      0
      Сегодня, 17:06
      не понятно в чем ваш упрек?
  2. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 17:11
    A very good initiation. A door for peaceful negotiation between Russia and Ukraine must be always open. But finally, Russia would get strategic advantage only by the unconditional surrender of Ukraine.
  3. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 17:17
    по вопросу о возвращении детей, находящихся на территориях обеих стран

    Наверное, я что-то где-то пропустил
    Украинская сторона, насколько я понимаю, ведёт речь о детях, которых мы вывезли с вновь занятых территорий в глубь России, подальше от войны.
    А кто те дети, которые оказались по ту сторону? Как они там оказались?
    1. svp67 Звание
      svp67
      +1
      Сегодня, 17:34
      Цитата: sdivt
      А кто те дети, которые оказались по ту сторону? Как они там оказались?

      Это те, кто по каким то причинам потерял своих родителей, но имеет близких родственников в России или же дети граждан России, оказавшихся на территории Украины
      1. sdivt Звание
        sdivt
        0
        Сегодня, 17:36
        Да такой версии не дошел...
        Понял, спасибо!