В Катаре прошли первые очные переговоры РФ и Украины по возврату детей

Российская Федерация и Украина впервые провели очные переговоры своих представителей по вопросу о возвращении детей, находящихся на территориях обеих стран. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Представители двух государств встретились в столице Катара Дохе. Власти Катара выполняли посреднические функции – страна находится в хороших отношениях и с Россией, и с Украиной.В результате переговоров были достигнуты определенные договоренности. Так, принято решение, что 29 детей отправятся на Украину, а 19 детей поедут в Россию. Цель данных переговоров – помочь семьям воссоединиться.Отметим, что в марте 2024 года уже проходила процедура обмена детьми. В посольстве Катара в Москве тогда при участии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и представителя Международного комитета Красного Креста был осуществлен обмен. Пятеро детей отправились к своим семьям на Украину, а один ребенок – к своей бабушке в Россию.Таким образом, Катар не первый раз выступает в данном вопросе в качестве посредника между Россией и Украиной. Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани в марте выражал благодарность российскому руководству за его активное участие в вопросе обмена детьми и воссоединения семей.Факт проведения очных переговоров свидетельствует о том, что некоторые линии для контактов между российской и украинской сторонами, помимо обмена военнопленными, все же сохраняются, пусть и при посредничестве третьих стран.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»