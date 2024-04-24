В Катаре прошли первые очные переговоры РФ и Украины по возврату детей
Российская Федерация и Украина впервые провели очные переговоры своих представителей по вопросу о возвращении детей, находящихся на территориях обеих стран. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Представители двух государств встретились в столице Катара Дохе. Власти Катара выполняли посреднические функции – страна находится в хороших отношениях и с Россией, и с Украиной.
В результате переговоров были достигнуты определенные договоренности. Так, принято решение, что 29 детей отправятся на Украину, а 19 детей поедут в Россию. Цель данных переговоров – помочь семьям воссоединиться.
Отметим, что в марте 2024 года уже проходила процедура обмена детьми. В посольстве Катара в Москве тогда при участии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и представителя Международного комитета Красного Креста был осуществлен обмен. Пятеро детей отправились к своим семьям на Украину, а один ребенок – к своей бабушке в Россию.
Таким образом, Катар не первый раз выступает в данном вопросе в качестве посредника между Россией и Украиной. Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани в марте выражал благодарность российскому руководству за его активное участие в вопросе обмена детьми и воссоединения семей.
Факт проведения очных переговоров свидетельствует о том, что некоторые линии для контактов между российской и украинской сторонами, помимо обмена военнопленными, все же сохраняются, пусть и при посредничестве третьих стран.
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