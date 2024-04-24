Президент Финляндии: Стокгольму и Хельсинки следует готовиться к войне

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Президент Финляндии: Стокгольму и Хельсинки следует готовиться к войне

Президент Финляндии Александр Стубб призвал свою страну и соседнюю Швецию готовиться к войне. По его мнению, эти страны при этом могут сыграть немаловажную роль в вопросе укрепления мира в регионе.

В интервью финской прессе Стубб отметил, что военная риторика стран Запада становится все более агрессивной, однако Финляндия и Швеция могут посодействовать смягчению воинственной риторики. Однако, при этом, по мнению финского президента, лучшим способом избежать войны является не говорить о ней, а готовиться к возможному вооруженному конфликту. Стубб также добавил, что подобное положение дел может лишить молодое поколение ощущения безопасности и веры в будущее.



Также сообщается, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что запланированные на ближайшее время учения НАТО в Финляндии в непосредственной близости от российской границы носят откровенно провокационный характер.

Захарова указала, что для оправдания своих агрессивных устремлений представители альянса целенаправленно нагнетают истерию вокруг якобы существующей "российской угрозы", в том числе беспрерывно распространяя инсинуации о неких планах России напасть на страны-члены НАТО. Проводя маневры вблизи от границы с Россией НАТО повышает риски возможных военных инцидентов, однако при этом Москва внимательно отслеживает все агрессивные действия коллективного Запада.
16 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:43
    «Стокгольму и Хельсинки следует готовиться к войне» —

    — Между собой ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 16:57
      «Стокгольму и Хельсинки следует готовиться к войне»

      Да готовьтесь, но молча... Зачем на весь свет то об этом трубить...??? От страха, аль в надежде на то, что хозяин заметит ваше усердие и сахарную косточку вам даст...??? Ну оближите ему ещё что-нибудь, а лучше сразу с ног до головы...fool
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 17:09
        60 лет жили нормально, а теперь вдруг стали готовиться к войне после диверсии на СП-2. Как-то странно.
  2. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +2
    Сегодня, 16:46
    "Президент Финляндии Александр Стубб призвал свою страну и соседнюю Швецию готовиться к войне."

    Теперь в скучную и однообразную жизнь войдут подготовка к войне, полная милитаризация, бесконечные учения, и прочие захватывающие и интересные мероприятия. Ещё кормёжка ВПК США. Теперь вы в НАТО......
  3. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +4
    Сегодня, 16:46
    Вот где их всех хоронить то? Трибалты, финики со шведами, все норовят повоевать. Нашелся бы кто умный, и свел все эти армии друг с дружкой в хорошем овражке. А потом бульдозером заровнять.
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 16:47
    Задрали эти чухонцы - ну ведь сами нарываются.... Спокойно жить надоело что ли?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 17:10
      Цитата: Nexcom
      Задрали эти чухонцы - ну ведь сами нарываются.... Спокойно жить надоело что ли?

      по мнению финского президента, лучшим способом избежать войны является не говорить о ней, а готовиться к возможному вооруженному конфликту
      Он всерьёз считает, что лучшим способом избежать драки, коль скоро драться не умеешь или сил не хватает, является не сидеть тихо, не отсвечивая, и не убежать, а замахнуться на амбала или даже ткнуть его кулачком?

      Ну, пришибёт тот амбал, как муху, и делов-то... И поздно будет выяснять, сам ты его спровоцировал или не успел убежать.
  5. isv000 Звание
    isv000
    +3
    Сегодня, 16:54
    Президент Финляндии: Стокгольму и Хельсинки следует готовиться к войне

    - Сколько вас там?
    -Двое.
    - Вот и повоюйте между собой. А то давненько финики под шведом не пластались, зажирели, забурели...
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 16:57
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Президент Финляндии: Стокгольму и Хельсинки следует готовиться к войне

    в подоплеке это звучит так - Стокгольму и Хельсинки пора вкладываться в американский ВПК и планировать закупки вооружения , готовиться к войне будем лет 45 -50
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      0
      Сегодня, 17:07
      Тут как слышится ,так и будется ,или нато от наших границ уйдёт или военно технические средства защиты нашей границы
    2. Юрий Васильев Звание
      Юрий Васильев
      0
      Сегодня, 17:29
      Вот таким способом америкосы решили обезжирить Европу.
  8. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 17:02
    Этот, (запрещено правилами ВО), либо не понимает, либо делает вид, что не понимает, что в случае серьезной заварухи, обеспечение северного фланга России будет, скорее всего произведено серией ядреных батонов.
    Это хорошо так добавляет "молодому поколению" веры в светлое будущее.
    Не жилось по людски, пускай теперь трясутся!
  9. goscha_04 Звание
    goscha_04
    0
    Сегодня, 17:02
    Но решать границы безопасносности надо будет ,для нас это важно , если не на договорняке то , военно техническими средствами
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:21
    Президент Финляндии Александр Стубб призвал свою страну и соседнюю Швецию готовиться к войне.
    следующий этап выход в окно с воплем "русские идут", или будут еще промежуточные стадии заболевания?!!!
  11. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 17:26
    запланированные на ближайшее время учения НАТО в Финляндии в непосредственной близости от российской границы носят откровенно провокационный характер.

    Допросятся ведь недоумки. В этой компании для полного маразма не хватает например Исландии и Фарерских островов. Сидеть бы им всем тихо овец пасти, ан нет - на войну собираются. sad
  12. agoran Звание
    agoran
    0
    Сегодня, 17:38
    Президенту Финляндии нужно искакть 20 млрд баксов для покрытия дефицита бюджета.
    Урезают пособия и пенсионные выплаты.