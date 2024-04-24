США ужесточили санкции против нефтяного сектора Ирана

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США ужесточили санкции против нефтяного сектора Ирана

В США решили ужесточить санкции против нефтяного сектора Ирана. Соответствующий пакет законов уже направлен на подпись президенту Джо Байдену после того, как его поддержал Сенат, пишет Bloomberg.

Как сообщает издание, ссылаясь на данные нижней палаты конгресса, примерно 80% иранской подсанкционной нефти (порядка 1,5 млн баррелей в сутки) перевозится в КНР, где перерабатывается на небольших независимых НПЗ.



В связи с этим американские законодатели решили распространить рестрикции на вышеупомянутые заводы, а также иностранные порты и суда, помогающие Ирану обходить первичные санкции. Также ограничения распространятся на операции китайских финансовых институтов, которые проводятся с подсанкционными банками Ирана.

Очевидно, что таким образом американские власти пытаются нанести урон экономике КНР, лишив своего главного геополитического соперника одного из источников дешевой нефти.

В то же время данные санкции могут быть и ответом Тегерану на действия его прокси против США и их союзников на Ближнем Востоке, а также недавний удар по Израилю. Напомним, что администрация Байдена призывала власти еврейского государства не отвечать на масштабную атаку Тегерана 14 апреля.
7 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 17:04
    США ужесточили санкции против нефтяного сектора Ирана

    Валяйте в том же духе... Пусть цена на нефть взлетит до небес!!! И нам и Ирану это только выгодно... drinks
    1. A17ttt
      A17ttt
      +1
      Сегодня, 17:20
      Lev_Russia (Лев)
      так вроде США и иные, на этом ТОЖЕ руки (свой карман) греют: вывозя на продажу/переработку из портов Краснодарского края, при этом свою оставляя для внутреннего спроса.
  2. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 17:12
    В масштабах Китая они вряд.ди что то могут сделать. Если нефтезаводы мелкие и не сетевые, банки тоже..расчет в Юанях...товары из Китая...и Иран уже санкции обходит лет 50.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:16
    «США ужесточили санкции против нефтяного сектора Ирана» —

    — "Неприятность эту мы переживём" ...
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 17:22
    Персы под санкциями всю жизнь живут,они народ умный,найдут чем ответить сша,и как обойти санкции!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 17:26
      Персы под санкциями всю жизнь живут,они народ умный,найдут чем ответить сша,и как обойти санкции!

      Это точно...!!! Да ещё и нам подскажут, как это делали уже не раз...!!! drinks
  5. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 17:24
    Могу только предположить следующее - пытаются закупорить (вывоз) водным транспортом, в пользу посредников по земле (ж/д и т.д.) и предоставить обширные преференции Индии и другим Мусульманским игрокам.
    В общем - лобби и работа на снижение отпускной стоимости, и высокую ставку маржи у посредников.