«США ужесточили санкции против нефтяного сектора Ирана»

В США решили ужесточить санкции против нефтяного сектора Ирана. Соответствующий пакет законов уже направлен на подпись президенту Джо Байдену после того, как его поддержал Сенат, пишет Bloomberg.Как сообщает издание, ссылаясь на данные нижней палаты конгресса, примерно 80% иранской подсанкционной нефти (порядка 1,5 млн баррелей в сутки) перевозится в КНР, где перерабатывается на небольших независимых НПЗ.В связи с этим американские законодатели решили распространить рестрикции на вышеупомянутые заводы, а также иностранные порты и суда, помогающие Ирану обходить первичные санкции. Также ограничения распространятся на операции китайских финансовых институтов, которые проводятся с подсанкционными банками Ирана.Очевидно, что таким образом американские власти пытаются нанести урон экономике КНР, лишив своего главного геополитического соперника одного из источников дешевой нефти.В то же время данные санкции могут быть и ответом Тегерану на действия его прокси против США и их союзников на Ближнем Востоке, а также недавний удар по Израилю. Напомним, что администрация Байдена призывала власти еврейского государства не отвечать на масштабную атаку Тегерана 14 апреля.

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