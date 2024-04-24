Показаны кадры посещения министром обороны РФ космодрома «Плесецк» с проверкой инфраструктуры сборки ракет
14
На космодроме «Плесецк» побывал в инспекционной поездкой министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Руководитель российского Минобороны проверил, как осуществляется подготовка к пуску универсальных ракетных модулей ракет-носителей космического ракетного комплекса «Ангара». Шойгу посетил залы, в которых ведется сборка ракет тяжелого и легкого классов. Главу Минобороны ознакомили с ходом строительных работ на территории космодрома.
О том, как вводится в строй новый универсальный технический комплекс для подготовки космических аппаратов, главе Минобороны РФ доложил командующий космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Головко. Он отметил, что комплекс подготовки укомплектован отечественным оборудованием, системами пожаротушения и связи, контроля содержания кислорода, комплексами пневмо- и электроиспытаний и так далее.
Уже успешно проведено шесть пусков этих ракет. В текущем году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей данного класса. С завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей «Союз» возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое
- рассказал в выступлении по итогам посещения космодрома министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Руководитель военного ведомства подчеркнул, что уже завершается создание инфраструктуры для пусков ракет-носителей «Ангара» тяжелого и легкого классов. Это является безусловным успехом нашей страны, свидетельствующим о том, что даже в сложных условиях специальной военной операции мы не прекращаем работать над проектами в сфере освоения космоса, активно развиваем космические технологии, испытываем новые ракеты.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация