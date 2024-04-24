Показаны кадры посещения министром обороны РФ космодрома «Плесецк» с проверкой инфраструктуры сборки ракет

Уже успешно проведено шесть пусков этих ракет. В текущем году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей данного класса. С завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей «Союз» возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое

На космодроме «Плесецк» побывал в инспекционной поездкой министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.Руководитель российского Минобороны проверил, как осуществляется подготовка к пуску универсальных ракетных модулей ракет-носителей космического ракетного комплекса «Ангара». Шойгу посетил залы, в которых ведется сборка ракет тяжелого и легкого классов. Главу Минобороны ознакомили с ходом строительных работ на территории космодрома.О том, как вводится в строй новый универсальный технический комплекс для подготовки космических аппаратов, главе Минобороны РФ доложил командующий космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Головко. Он отметил, что комплекс подготовки укомплектован отечественным оборудованием, системами пожаротушения и связи, контроля содержания кислорода, комплексами пневмо- и электроиспытаний и так далее.- рассказал в выступлении по итогам посещения космодрома министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.Руководитель военного ведомства подчеркнул, что уже завершается создание инфраструктуры для пусков ракет-носителей «Ангара» тяжелого и легкого классов. Это является безусловным успехом нашей страны, свидетельствующим о том, что даже в сложных условиях специальной военной операции мы не прекращаем работать над проектами в сфере освоения космоса, активно развиваем космические технологии, испытываем новые ракеты.