Показаны кадры посещения министром обороны РФ космодрома «Плесецк» с проверкой инфраструктуры сборки ракет

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Показаны кадры посещения министром обороны РФ космодрома «Плесецк» с проверкой инфраструктуры сборки ракет

На космодроме «Плесецк» побывал в инспекционной поездкой министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Руководитель российского Минобороны проверил, как осуществляется подготовка к пуску универсальных ракетных модулей ракет-носителей космического ракетного комплекса «Ангара». Шойгу посетил залы, в которых ведется сборка ракет тяжелого и легкого классов. Главу Минобороны ознакомили с ходом строительных работ на территории космодрома.

О том, как вводится в строй новый универсальный технический комплекс для подготовки космических аппаратов, главе Минобороны РФ доложил командующий космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Головко. Он отметил, что комплекс подготовки укомплектован отечественным оборудованием, системами пожаротушения и связи, контроля содержания кислорода, комплексами пневмо- и электроиспытаний и так далее.


Уже успешно проведено шесть пусков этих ракет. В текущем году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей данного класса. С завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей «Союз» возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое

- рассказал в выступлении по итогам посещения космодрома министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.


Руководитель военного ведомства подчеркнул, что уже завершается создание инфраструктуры для пусков ракет-носителей «Ангара» тяжелого и легкого классов. Это является безусловным успехом нашей страны, свидетельствующим о том, что даже в сложных условиях специальной военной операции мы не прекращаем работать над проектами в сфере освоения космоса, активно развиваем космические технологии, испытываем новые ракеты.

14 комментариев
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  1. Electrical Звание
    Electrical
    +6
    Сегодня, 16:48
    проверил, как осуществляется подготовка к пуску универсальных ракетных модулей ракет-носителей космического ракетного комплекса «Ангара». Шойгу посетил залы, в которых ведется сборка ракет тяжелого и легкого классов.
    Я так и представляю. Идет шойгу с чертежом в руках, и с умным видом проверяет, все ли детали правильной стороной прикрутили. laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 16:57
      Берите дальше - динамометрическим ключом контролирует моменты затяжки гаек..... Сам. wassat
      1. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 16:59
        Берите дальше - динамометрическим ключом контролирует моменты затяжки гаек.....

        good
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 17:23
      Все пиарятся, в том числе и Шойгу. Когда идет встреча ВВП или премьера с кем нибудь из губернаторов, то я обычно переключаю канал, а то слегка подташнивает. Вполне достаточно бы 10 сек о встрече, а губеру просто дать интервью отдельно минут на 5-10, что б Россия что то знала о регионе.
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 17:26
      Зачем тогда в МО стада замов всяких мастей,коли Шойгу сам всё проверяет?
  2. kvv Звание
    kvv
    +2
    Сегодня, 16:51
    чета активизировался Шойгу, неужели кресло зашаталось, Путин вроде своих не сдает или он совсем зашкварился
    1. Степан S Звание
      Степан S
      +1
      Сегодня, 17:01
      Шойгу "активизировался" сразу, как только погиб Пригожин. Сразу везде стал ездить, все под видеозапись, слушает, дает мудрые указание.. усилить, ускорить, улучшить..
    2. Arzoo Звание
      Arzoo
      0
      Сегодня, 17:01
      Они все проверяют свои технические модули, а войну эту вывозит простой русский солдат.
    3. Electrical Звание
      Electrical
      +2
      Сегодня, 17:01
      или он совсем зашкварился
      Ну если зама повязали прямо у него на заседании, то вы как думаете?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 17:16
        Писали что Иванова взяли вечерком в его кабинете.
    4. agoran Звание
      agoran
      -1
      Сегодня, 17:25
      Зашкварился кокаиновый фюрер. Обещали 60 млрд, а дадут только 7, и не совсем дадут, а в долг, и не совсем в долг, а под проценты. А дадут когда шумерское мясо мобилизуют.
  3. spirit Звание
    spirit
    0
    Сегодня, 17:16
    А где зам ?который храм МО и Мариупль "распиливал" простите строил?А ну да ,его же посадили)
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 17:20
      Пока нет. Пока только задержали. И ещё двоих подозреваемых.
  4. agoran Звание
    agoran
    0
    Сегодня, 17:20
    Смотрел репортаж с посещения Шойгу одного из заводов ОПК, север, ЕМНИП.
    Толи не вырезали, то ли не заметили, но в эфире Шойгу очень сильно чехвостил руководителя данного предприятия. Там сразу было сказано от замены руководителя данного предприятия, до изменения собственника на государственного.