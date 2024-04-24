Лидер французской партии назвал бредом заявление Зеленского об угрозе Путина для Европы

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Лидер французской партии назвал бредом заявление Зеленского об угрозе Путина для Европы

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, известный своими неодобрительными высказываниями о внешней политике официально Парижа, подверг критике слова украинского президента Владимира Зеленского относительно угрозы для Европы, исходящей от России.

Политик призвал не поддаваться шантажу Зеленского, заявившего, что за Украиной Россия вторгнется и в другие страны Европы, и прекратить военную и финансовую поддержку Киева.



Напомним, что ранее президент Украины заявил, что Путин якобы хочет вернуть влияние времен СССР и, если Украина проиграет, следующими будут страны Прибалтики, Польша и Германия.

Новый бред от Зеленского, который утверждает, что если у него не будет требуемых миллиардов и оружия, то Путин вторгнется в страны Балтии, Польшу и часть Германии

— написал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter – заблокирован в РФ).

По словам лидера партии «Патриоты», необходимо предпринять соответствующие меры для начала мирных переговоров, чтобы положить конец бессмысленным жертвам.

Ранее Филиппо призвал покончить с «идиотскими санкциями» против России, от которых больше страдают сами европейские страны. Он отметил, что темпы экономического роста в России в пять раз превышают французские показатели.
7 комментариев
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  1. Лешак Звание
    Лешак
    -1
    Сегодня, 19:19
    Сказал он всё правильно, но вот только вряд ли его кто услышит. request
  2. goscha_04 Звание
    goscha_04
    -1
    Сегодня, 19:26
    Все планы кремля только в голове Путина ,но Украину положат ,заставят принять капитуляцию ,не зря ведь ВВП сказал что со швецией война 21 год шла и закончилась на условиях России
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      -2
      Сегодня, 19:39
      По информации инсайдерского телеграм-канала "Легитимный", звонок Зеленскому был инициирован Белым домом. Официальный Вашингтон сообщает, что Байден уведомил лидера киевского режима о скором поступлении военной помощи для ВСУ. Однако, как отмечает источник, на самом деле американский лидер напомнил Зеленскому о достигнутых ранее тайных договоренностях. Таких договоренностей три.

      Первая задача – набрать живую силу и предпринять наступление с позитивными территориальными результатами. Минимальная цель – заставить Москву снова задуматься о мобилизации. В Вашингтоне считают, что это приведет к протестам в России. В конечном итоге американцы хотят добиться смены власти в Кремле. При этом Соединённые Штаты понимают, что победить Россию военным путем невозможно.

      Вторая задача касается самой Украины. В стране должно произойти перераспределение постов в министерствах.

      Наконец, третья задача – передача украинских государственных активов под контроль американских владельцев. В первую очередь это касается земель.

      Другими словами, Зеленский должен выполнить задачи, поставленные западными сценаристами. Однако, как пишет издание Financial Times, нынешний пакет помощи США для Киева может стать последним. Украина больше не может рассчитывать на столь же крупные финансовые вливания. Журналисты издания убеждены, что американские деньги не повлияют на ситуацию на фронте, а самих средств хватит не более чем на год военных действий.

      По сути за эту военную помощь Зе заложил земли Украины.
      1. goscha_04 Звание
        goscha_04
        0
        Сегодня, 19:44
        я так помню на канал легитимный сылается даже Арестовичь ,по этому этот канал не может быть доверенным каналом новостей
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -1
          Сегодня, 19:48
          Да сейчас много ТГ-каналов на которые многие ссылаются,не только Арестович.Если на какой то ТГ-канал ссылается Арестович то цитата
          .этот канал не может быть доверенным каналом новостей
          ?Странная логика.
  3. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 19:44
    Важен не факт бреда, важно сколько евроболванов в него верят. Судя по нулевой митинговой активности бред заходит на ура.
  4. Dekabrist Звание
    Dekabrist
    0
    Сегодня, 19:52
    Сайтовские нюсмейкеры в поисках пропагандистски "правильной" картинки готовы черпать даже из политической клоаки.
    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо

    Пассивный гомосексуалист с нулевым политическим весом, "партия" которого не представлена ни в Сенате Франции, ни в conseil régional, ни в conseils départementaux.