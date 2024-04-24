Лидер французской партии назвал бредом заявление Зеленского об угрозе Путина для Европы
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, известный своими неодобрительными высказываниями о внешней политике официально Парижа, подверг критике слова украинского президента Владимира Зеленского относительно угрозы для Европы, исходящей от России.
Политик призвал не поддаваться шантажу Зеленского, заявившего, что за Украиной Россия вторгнется и в другие страны Европы, и прекратить военную и финансовую поддержку Киева.
Напомним, что ранее президент Украины заявил, что Путин якобы хочет вернуть влияние времен СССР и, если Украина проиграет, следующими будут страны Прибалтики, Польша и Германия.
— написал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter – заблокирован в РФ).
По словам лидера партии «Патриоты», необходимо предпринять соответствующие меры для начала мирных переговоров, чтобы положить конец бессмысленным жертвам.
Ранее Филиппо призвал покончить с «идиотскими санкциями» против России, от которых больше страдают сами европейские страны. Он отметил, что темпы экономического роста в России в пять раз превышают французские показатели.
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