Канцлер ФРГ вновь отказался поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus
Киевские власти давно и безуспешно выклянчивают у правительства Германии поставку крылатых ракет воздушного базирования KEPD-150/350 Taurus с дальностью поражения до 500 километров. Однако с довольно несвойственной ему твердостью все это время канцлер ФРГ Олаф Шольц в отправке этих боеприпасов на Украину отказывает под разными предлогами.
В очередной раз тема поставки Taurus всплыла после того, как палата представителей Конгресса США все-таки проголосовала за выделение военно-финансовой помощи Киеву в размере чуть более шестидесяти миллиардов долларов. По неподтвержденным официально данным, Пентагон может отправить на Украину и тактические баллистические ракеты класса «земля-земля» MGM-140 ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Их еще дольше, чем немецкие «Таурус» у Берлина, выпрашивал Киев.
Если это окажется правдой, то Вашингтон фактически снимет свое очередное табу на предоставление ВСУ средств поражения, способных наносить удары по признаваемым Западом российским территориям. В этой связи некоторые эксперты и журналисты предположили, что таким образом администрация Байдена послала сигнал главе правительства ФРГ, что, мол, пора и Германии решиться на удовлетворение просьб Киева по поставкам Taurus. Ведь именно после того, как Вашингтон пообещал в конце 2022 года отправить на Украину свои ОБТ «Абрамс» Берлин разрешил другим странам и сам передал ВСУ танки «Леопард».
Впрочем и на этот раз канцлер Шольц оказался непреклонен, заявив в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, что не изменит своего решения не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Соответствующий вопрос главе немецкого правительства задал один из журналистов.
— ответил канцлер ФРГ.
При этом Шольц вновь подтвердил, что Германия намеревается продолжать оставаться крупнейшим европейским донором Киева в части военной помощи. Однако вместо дальнобойных средств поражения, Берлин сосредоточится, прежде всего, на укреплении средств украинской ПВО, добавил канцлер.
Между тем эксперты назвали новые причины отказа ФРГ поставить ракеты Taurus Украине. Отказ связан с тем, что раскрытие принципов работы ракет может противоречить интересам безопасности Германии. Дело в том, что для функционирования ракеты необходимо специальное устройство, принцип работы которого Берлин раскрывать не хочет. Германия могла бы поставить ракеты и без этих устройств, но это лишит их преимущества перед британским аналогом Storm Shadow. В свое время в Киеве радовались получению этих ракет от Лондона, однако как и прочее западное оружие особого преимущества их появление у ВСУ не дало.
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