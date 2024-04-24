ВС РФ после нескольких часов нанесения артиллерийских и авиаударов ведут охват противника в центре Красногоровки, включая территорию огнеупорного завода

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ВС РФ после нескольких часов нанесения артиллерийских и авиаударов ведут охват противника в центре Красногоровки, включая территорию огнеупорного завода

Российские войска в течение нескольких часов наносили интенсивные артиллерийские и авиационные удары по местам, где засели отряды противника в Красногоровке. Основное огневое воздействие на ВСУ в этом городе было сосредоточено в районе местного огнеупорного завода. Он располагается в центральной части населённого пункта и имеет значительные коммуникации, в том числе подземные. Эти коммуникации в качестве укрытия, а также для схронов оружия и боеприпасов, и старается использовать противник.

После интенсивной канонады и бомбардировки со стороны ВС РФ украинские подразделения на ряде территорий в Красногоровке в значительной степени утратили возможность ведения активной обороны, а на некоторых позициях такая активность была вообще сведена к нулю.





К настоящему моменту российские войска ведут охват центра города, добивая и выбивая засевших в подвалах и полуразрушенных цехах огнеупорного завода украинских военнослужащих. Многие из них контужены. Несколько таких были взяты в плен после артподготовки и штурмовых действий на ряде участков наступательной операции в Красногоровке. Сама операция продолжается.



После выхода ВС РФ к Нетайлово на севере и в западную часть Георгиевки на юге положение противника в Красногоровке значительно осложнилось. Вокруг территории упомянутого завода может сомкнуться кольцо окружения со всеми вытекающими для остатков гарнизона ВСУ последствиями.
2 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 17:32
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    К настоящему моменту российские войска ведут охват центра города, добивая и выбивая засевших в подвалах и полуразрушенных цехах огнеупорного завода украинских военнослужащих. Многие из них контужены.

    против ФАБа нет нахабы, если нет другого ФАБа , контуженным не повоюешь , а если и повоюешь дезориентированным, то не долго
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 17:34
    Они там в всу все контуженные с 14го года,у многих это или наследственное,или последствия непрерывной носки кастрюли на черепной коробке головы!