ВС РФ после нескольких часов нанесения артиллерийских и авиаударов ведут охват противника в центре Красногоровки, включая территорию огнеупорного завода
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Российские войска в течение нескольких часов наносили интенсивные артиллерийские и авиационные удары по местам, где засели отряды противника в Красногоровке. Основное огневое воздействие на ВСУ в этом городе было сосредоточено в районе местного огнеупорного завода. Он располагается в центральной части населённого пункта и имеет значительные коммуникации, в том числе подземные. Эти коммуникации в качестве укрытия, а также для схронов оружия и боеприпасов, и старается использовать противник.
После интенсивной канонады и бомбардировки со стороны ВС РФ украинские подразделения на ряде территорий в Красногоровке в значительной степени утратили возможность ведения активной обороны, а на некоторых позициях такая активность была вообще сведена к нулю.
К настоящему моменту российские войска ведут охват центра города, добивая и выбивая засевших в подвалах и полуразрушенных цехах огнеупорного завода украинских военнослужащих. Многие из них контужены. Несколько таких были взяты в плен после артподготовки и штурмовых действий на ряде участков наступательной операции в Красногоровке. Сама операция продолжается.
После выхода ВС РФ к Нетайлово на севере и в западную часть Георгиевки на юге положение противника в Красногоровке значительно осложнилось. Вокруг территории упомянутого завода может сомкнуться кольцо окружения со всеми вытекающими для остатков гарнизона ВСУ последствиями.
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