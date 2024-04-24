Экс-спикер Палаты представителей США призвала Нетаньяху покинуть пост премьер-министра Израиля

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Экс-спикер Палаты представителей США призвала Нетаньяху покинуть пост премьер-министра Израиля

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху должен оставить занимаемую должность. Об этом заявила бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, представляющая Демократическую партию.

Политик подвергла резкой критике действия израильского правительства, возглавляемого Нетаньяху. Наибольшее недовольство экс-спикера Палаты представителей США вызвала военная операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

Мы признаем право Израиля на защиту. Мы отвергаем политику и практику Нетаньяху. Ужасно. Что может быть хуже того, что он сделал в ответ? Он должен уйти в отставку

- подчеркнула Пелоси.

Как считает бывшая спикер Палаты представителей, Нетаньяху несет личную ответственность за то, что ситуацию в регионе не удается урегулировать мирным путем. В частности, израильское руководство выступает категорически против создания независимого палестинского государства.

Ранее Пелоси выступила с призывом к президенту США Джо Байдену прекратить поставки вооружений и боеприпасов в Израиль. Она считает, что американская администрация, приняв такое решение, будет способствовать прекращению вооруженного конфликта в секторе Газа. Позиция Пелоси демонстрирует отсутствие единства внутри американской элиты по вопросу поддержки израильского государства и особенно его действий в палестинском анклаве.
17 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 17:55
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Экс-спикер Палаты представителей США призвала Нетаньяху покинуть пост премьер-министра Израиля

    как только появлятся приставка экс, политик начинает говорить правду
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      +1
      Сегодня, 18:03
      как только появляется приставка ЭКС так сразу появляются криминальные подазрения типа ,делал когда исполнял криминальные поручения
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 18:29
        Экс-спикер Палаты представителей США призвала Нетаньяху покинуть пост премьер-министра Израиля

        Я что-то пропустил... Когда Израиль официально стал 51-м Штатом Америки...??? Ну не официально понятно - он им был всегда, но что бы одно государственное лицо одной страны вот так обращалось к первому лицу другой страны... Совсем звездно-полосатые оборзели...!!! am
        1. goscha_04 Звание
          goscha_04
          +1
          Сегодня, 18:40
          Не понял ,Натаньяху наверное сдадут и респы и демократы ,он им не нужен такой по факту фашик
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +1
            Сегодня, 18:52
            .Об этом заявила бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, представляющая Демократическую партию.


            Неужели эта мумия Пэлоси до сих пор при деле?
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Сегодня, 19:04
          одно государственное belay лицо одной страны вот так обращалось к первому лицу другой страны. она НЕ государственное лицо
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 17:55
    « Мы отвергаем политику и практику Нетаньяху. Ужасно. Что может быть хуже того, что он сделал в ответ? Он должен уйти в отставку» —

    — А ведь бабка дело говорит ...
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      -1
      Сегодня, 18:06
      Натаньяху ,в нашем мире ,и должен быть повешен
  4. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 17:56
    Как стала бывшей можно нести что хочется? laughing
  5. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 18:01
    А в Гаагу на суд в качестве подсудимого по факту массового холокоста палестинцев она ему не желает "помощь в получении "ордера на орест оказать?
  6. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 18:02
    У него теперь только 2 пути.
    Либо он ведет палестинцев в ЗАГС, либо палестинцы ведут его к прокурору yes
  7. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 18:03
    Satanyahu is a cannibal but Pelosi is a greedy witch. Pelosi is 84 years old, and still making illicit money for his childrens and grandchildrens through insider trading.
  8. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 18:24
    Как не услышешь здравый смысл... все экс... пока не экс... сидели, бабки получали и все пучком было... тьфу... тьфу на них еще раз... am
  9. goscha_04 Звание
    goscha_04
    0
    Сегодня, 18:27
    Так для понимания ,что за человек( Первая жена — Мириам Вейцман, служила в Армии обороны Израиля, химик, училась в Еврейском университете. Женились в 1974 году. У пары в 1978 году родилась дочь Ноа[87][88].

    Вторая жена — Флер Кейтс. В 1978 году, когда Вейцман была беременной, Нетаньяху встретил в университетской библиотеке британскую студентку нееврейского происхождения по имени Флер Кейтс, и у них завязался роман. Его брак вскоре закончился разводом, когда об этом узнала его жена Мириам)
  10. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 18:36
    Экс-спикер Палаты представителей США призвала Нетаньяху покинуть пост премьер-министра Израиля

    А что, так можно было?
    Это работает?!
    Та-ак... кто у нас самый весомый из "экс?
    А, Медведев же! Наш любимый ДАМ! Целый экс-президент, это вам не какой-то бывший спикер
    Пусть призовёт Байдена покинуть пост!
    Ну, на худой конец, Зеленского
    Интересно, прокатит?)
    1. Комментарий был удален.
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      -2
      Сегодня, 18:47
      когда говорит Медведев все слушают ,потому ,что он говорит словами Путина от желания народа
  11. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 19:06
    Вот что значит быть сателлитом. Пинка под зад, а если будет артачиться МУС. Скоро евреев будут в шеренгу строить, отрабатывать псевдонезависимость перед хозяином нужно.