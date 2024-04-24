Экс-спикер Палаты представителей США призвала Нетаньяху покинуть пост премьер-министра Израиля
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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху должен оставить занимаемую должность. Об этом заявила бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, представляющая Демократическую партию.
Политик подвергла резкой критике действия израильского правительства, возглавляемого Нетаньяху. Наибольшее недовольство экс-спикера Палаты представителей США вызвала военная операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.
Мы признаем право Израиля на защиту. Мы отвергаем политику и практику Нетаньяху. Ужасно. Что может быть хуже того, что он сделал в ответ? Он должен уйти в отставку
- подчеркнула Пелоси.
Как считает бывшая спикер Палаты представителей, Нетаньяху несет личную ответственность за то, что ситуацию в регионе не удается урегулировать мирным путем. В частности, израильское руководство выступает категорически против создания независимого палестинского государства.
Ранее Пелоси выступила с призывом к президенту США Джо Байдену прекратить поставки вооружений и боеприпасов в Израиль. Она считает, что американская администрация, приняв такое решение, будет способствовать прекращению вооруженного конфликта в секторе Газа. Позиция Пелоси демонстрирует отсутствие единства внутри американской элиты по вопросу поддержки израильского государства и особенно его действий в палестинском анклаве.
kremlin.ru
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