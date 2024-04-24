Президент США подписал закон о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню

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Президент США подписал закон о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню

Пакет законопроектов о выделении дополнительной финансовой и военной помощи Украине, Израилю и Тайваню подписан президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил сам глава Белого дома в своем обращении к американским гражданам.

Как отметил Байден, он подписал пакет финансирования, ранее одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США. По словам американского президента, данный закон позволит значительно усилить безопасность страны, а также якобы и всего мира.

То есть, разжигание украинского конфликта посредством вооружения киевского режима, военная помощь Израилю в эскалации конфликта на Ближнем Востоке и провоцирование еще одного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в восприятии американских элит являются способами «усиления безопасности всего мира».

Примечательно, что, помимо выделения финансовой и военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, подписанный Байденом пакет законопроектов подразумевает и возможность введения новых санкций против России, Китая и Ирана. Так, законом разрешается передача замороженных и конфискованных активов нашей страны в США Киеву.

Кроме того, в США разрешается блокирование принадлежащей китайской компании социальной сети TikTok. Ранее соцсеть заподозрили в том, что с ее помощью Пекин может осуществлять вмешательство в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах.
26 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 18:27
    Вот и посмотрим как "жёстко "отреагирует кремль на кражу наших ЗВР,которые кое кто наивно хранил у врагов на счетах!
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 18:33
      Не знаю, как отреагирует Кремль, но фоне этого воровства янки закидывают удочку на предмет расположения миротворцев по Днепру.
    2. Лена Петрова Звание
      Лена Петрова
      +4
      Сегодня, 18:50
      Цитата: Бережливый
      Вот и посмотрим как "жёстко "отреагирует кремль на кражу наших ЗВР,которые кое кто наивно хранил у врагов на счетах!

      Конфискует в ответ замороженные у нас западные активы инвесторов ( примерно 500 млд. ).
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 18:27
    Это прямое воровство нашего ЗВР. Ёлки зелёные, по моему, скажем так если по хорошему_ янкам надо дать в рыло. Надеюсь, у наших высших чинов уже продуман ответный ход.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      -2
      Сегодня, 18:55
      . Так, законом разрешается передача замороженных и конфискованных активов нашей страны в США Киеву.


      Прийдётся Армии РФ ехать в Киев за нашими золото-валютными резервами.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 19:00
        Я никак не экономист и не люблю эту тему бухгалтерии, экономики.... Не моё. Но я знаю точно: мои деньги должны быть в моём кармане. И вот именно поэтому, первой реакцией на прочтённый текст была_ надо дожимать Украину.) Хотя конечно, это мало поможет противодействию воровства наших ЗВР.)
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 19:03
          Я вообще никогда не понимал эту тему с выводом денег страны , её ЗВР за границу.Мы же не какая-нибудь банановая республика.Уже давно пора с этим завязывать.Надеюсь что эта конфискация станет для нас полезным уроком,что свои деньги надо хранить только в отечественных банк,а их вывоз за рубеж равносилен их бросанию на ветер.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 19:05
            Потянулись за длинным баксом_ высокий процент_ вот и получили: "Скупой платит дважды."
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              0
              Сегодня, 19:11
              Деньги должны работать на промышленность внутри страны.А не всеми этими спекуляциями с деньгами,процентами и прочими мутными делами родом из 90-ых годов.Все ведь с залоговых аукционов начиналось.Вот это вот наперстничество уже давно пора искоренять.И похоже что Судьба решила нам в этом помочь пусть даже таким способом(конфискация).Ну что делать если по другому у нас никак.Пока гром не грянет мужик не перекрестится.Та же история и с санкциями,которые во многом в целом нам пошли во благо,хотя как говорится не без шероховатостей.Но взрослеть то уже пора.Выросли из штанишек 90-ых годов.
          2. LuckyBlog Звание
            LuckyBlog
            0
            Сегодня, 19:27
            с золотом еще понятно, но мне дико интересно как Вы собирались хранить валюту у себя ? он же в реальности не существует и находится в виде записей на сервере страны выпустившей валюту.
            то есть все баксы находятся на компе ФРС , все евры на серверах ЕС. они не могут покинуть их физически (исключение наличка но она занимается пару процентов от оборота валюты). единственный способ не потерять евро и доллары это не держать евро и доллары. юань и тогда и сейчас не стабильная валюту (курс трясет хоть и не как у рубля но тоже сильно), йена и франк (швейцарский) не имеет тех объемов что бы в них иностранцы вкладывались. так в какхи валютах держать? тенге или зимбабвийских долларах? или в песо или лирах?
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              -1
              Сегодня, 19:33
              Надо делать ставку на рубли, золото ,серебро и я не знаю что там ещё ,торговать только в национальных валютах торгующих между собой стран через свои независимые платежные системы.Уверен что всё равно рано или поздно все к этому придут.
              1. LuckyBlog Звание
                LuckyBlog
                0
                Сегодня, 19:37
                про золото я уже писал , серебро не подходит, это надо скупить все серебро планеты что бы запасы в таких объемах держать. рубль не прокатывает ибо это как раз на случай тряски рубля придумали, а так у нас еще куча зависимостей от фин системы запада и ее не скоро удастся скинуть . ситуация намного сложнее чем кажется со стороны.
                1. OrangeBigg Звание
                  OrangeBigg
                  -1
                  Сегодня, 19:43
                  Вот грянет какой-нибудь жёсткий финансовый кризис за Океаном,а следом и в Европах и мы от этой зависимости быстро избавимся,пусть и вынужденно и не без нервяка,но всё же.Как то же СССР жил не имея такой зависимости от Запада.Просто в 90-ые годы мы взяли за основу предложенную Западом модель,но если её поменять,то думаю изменения будут в лучшую для нас сторону.
                  1. LuckyBlog Звание
                    LuckyBlog
                    0
                    Сегодня, 19:52
                    из за их кризиса мы никак не избавимся от зависимостей (был кризис недвижки на западе еще в 2008 году и нам это никак не помогло) . по сути часть ведомств и министерств до сих пор работает на запад. Путин пытается это сломать, но увы он далеко не так всемогущ как большинству кажется.
                    1. OrangeBigg Звание
                      OrangeBigg
                      0
                      Сегодня, 19:54
                      Значит нужен кризис,который сломает всю систему на Западе и цитата
                      . часть ведомств и министерств до сих пор работает на запад
                      будет не на кого уже работать.Иногда нужно что то снести,чтобы что то построить.Сделать шаг назад,чтобы потом сделать два шага вперёд.
      2. Uno Звание
        Uno
        0
        Сегодня, 19:16
        Вы уже записались в добровольцы?
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -2
          Сегодня, 19:17
          А вы записались в добровольцы,чи ухилянт?С какой целью интересуетесь?
          1. Uno Звание
            Uno
            +2
            Сегодня, 19:49
            Вы так и не ответили на вопрос. Ну оно как бы красиво всех побеждать в интернете. Предлагаю вам идти в Киев и все забирать. Ведь кидать ссылки на ура-патриотические ресурсы и выделять "толстеньким" нужные для вас обрывки тектста это не сложно
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              -1
              Сегодня, 19:50
              Так вы на мой вопрос тоже не ответили.

              . Предлагаю вам идти в Киев и все забирать.


              Да по ходу там уже всё до меня забрали.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 18:27
    «Президент США подписал закон о военной помощи Украине» —

    — Рано или поздно это должно было случиться ...
    (Конечно чем позднее,тем лучше)
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 18:43
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Президент США подписал закон о военной помощи Украине» —

      — Рано или поздно это должно было случиться ...
      (Конечно чем позднее,тем лучше)

      Мне эта возня "одобрят - не одобрят, подпишет - не подпишет" почему-то напомнила периодическое шоу в Америке с "планкой госдолга" - "повысят - не повысят". Хотя ясно изначально всем - и зрителям, и режиссёрам, что и "одобрят", и "повысят".

      Дешёвое какое-то шоу и удивительно, что кто-то верит в его серьёзность. Уровень утренних сериалов для домохозяек, когда все на работе, посуда после завтрака вымыта, обед готовить ещё рано, стиральная машинка заряжена и заняться решительно нечем. "Любит - не любит, поженятся - не поженятся". Одиннадцатый сезон, серия 428-я...
      1. Себенза Звание
        Себенза
        +1
        Сегодня, 19:37
        А вот совсем не удивительно.И верят в серьёзность своих слов.Уровень новостей.
  4. JonnyT Звание
    JonnyT
    0
    Сегодня, 18:51
    Лохи решили попробовать отыграться....
    В Украинском болоте США потеряет все
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 19:54
      не в болоте а по планете, ибо если они програют на руине то это значит что отныне СШП больше не гегемон и шавки помельче начнут огрызаться и пытаться перебежать в другие будки к другим хозяевам
  5. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 19:07
    А безумный дед еще расписываться не разучился-а не просто крестик ставить? laughing
    1. Пленник Звание
      Пленник
      -2
      Сегодня, 19:13
      Крестик ему другие поставят и похоже скоро, а уж он трясущейся рукой по бумаге проведет- сойдет за подпись.