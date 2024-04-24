Опубликованы кадры уничтожения «Ланцетом» техники ВСУ в 12 км от границы с Курской областью
В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника объективного контроля кадры, на которых запечатлено уничтожение российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" техники боевиков киевского режима в районе села Линово Сумской области, расположенного на расстоянии 12 километров от границы с Курской областью.
При этом примечательным является факт, что эти кадры, в слегка перемонтированном и измененном в сторону ухудшения качества виде распространили многие Telegram-каналы, при этом сопроводив публикацию описанием, в котором утверждалось, что на них якобы удар удар "Ланцета" по РСЗО M270B (MARS-II). С какой целью кому-то понадобилось это делать, остается неизвестным.
Российская армия уже на протяжении нескольких лет (с сирийской кампании) применяет "Ланцеты" и другие дроны этого типа для поражения целей. В ходе спецоперации на Украине применение барражирующих боеприпасов достигло абсолютного максимума. "Ланцет" стал наиболее результативным противотанковым (а заодно противовоздушным и противолодочным) БПЛА в тактическом звене.
При этом формально пионерами в области разработки барражирующих боеприпасов характерной Х-образной формы считается израильская компания UVision, в модельном ряду которой с 2011 года присутствуют дроны этого типа. Однако российский "Ланцет" и его модификации по своим характеристикам значительно превосходят известные зарубежные аналоги.
Также сообщается, что после значительных потерь техники в ближнем тылу ВСУ глава киевского режима Владимир Зеленский поручил командованию ВСУ передислоцировать на расстояние более 100 километров от линии фронта наиболее ценные для Киева образцы вооружений, в частности установки ПВО.
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