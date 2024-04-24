Пресса США призналась в том, что Вашингтон уже направлял Киеву ракеты ATACMS с «единой» боевой частью

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Пресса США призналась в том, что Вашингтон уже направлял Киеву ракеты ATACMS с «единой» боевой частью

Американская пресса на фоне подписания Джо Байденом законопроекта о предоставлении нового пакета военной помощи Украине публикует примечательный материал, посвящённый дальнобойным ракетам ATACMS. Сразу несколько информационных служб, включая Reuters и Politico, сообщают о том, что это оружие Украине уже было поставлено – около месяца назад.

Американские источники пишут о том, что ракеты ATACMS были включены в так называемый «мартовский пакет военной помощи», который направлялся Киеву безо всякого согласования с конгрессом (и так, оказывается, можно было…).



Politico пишет, что не раскрывали этой информации просто потому, что она «секретна». Теперь же как бы можно рассекретить, так как ВСУ уже как минимум дважды такие ракеты использовали. Один из случаев использования, как пишут американские ресурсы, удар по российскому Джанкою.

При этом в прессе США не конкретизируют, о каких именно модификациях этих американских ракет идёт речь. Вероятно, в данном случае речь всё же о тех ракетах, дальность которых не превышает 140 км. Ранее, напомним, Вашингтон поставлял такие ракеты киевскому режиму, но только с кассетной боевой частью, а вот с «единой» боеголовкой – нет. Но Зеленский так просил, так просил…

Теперь велика вероятность того, что у ВСУ появятся ещё и 300-километровые ATACMS с той же «единой» боевой частью, что значительно увеличивает число объектов, становящихся целями для противника на нашей территории.
26 комментариев
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  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 20:08
    Шулера, негодяи, люди абсолютно без "социальной ответственности". Пособники неонацистов и русофобов. am
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +8
      Сегодня, 20:16
      Дорисовались красные линии.... Хре.нь ли было языком трепать... am
      1. smart_ups Звание
        smart_ups
        -4
        Сегодня, 20:56
        Ну а что вы бы сделали будь у власть? Нажали красную кнопку? Правительство действует исходя из возможностей. И помните помимо армии в войне ещё побеждает экономика, а она в 2024 году показывает неплохой рост.
        1. bandabas Звание
          bandabas
          0
          Сегодня, 21:13
          Грош цена такому правительству. Доиграются, что народ перестанет верить бесконечным обещаниям.
          1. военком Котёнок Звание
            военком Котёнок
            +2
            Сегодня, 21:19
            который направлялся Киеву безо всякого согласования с конгрессом (и так, оказывается, можно было…).

            Господа, вы бы хотя бы свои собственные статьи читали бы.

            Как указывается, с самого начала СВО помощь Украине оказывалась через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority), который дает возможность президенту США распоряжаться запасами находящегося в федеральной собственности госимущества. Этим способом матчасть с американских военных арсеналов уходила на нужды ВСУ. После этого Минобороны за счет средств, выделенных Конгрессом на поддержку Украины, закупало новые системы или боеприпасы.

            Конгресс устанавливает ограничения на стоимость матчасти, которой может распоряжаться президент. Однако до сих пор в фонде PDA находятся невостребованными около $4,2 млрд. Несмотря на это, Белый дом с декабря 2023 года не использует эти остатки.

            https://topwar.ru/237292-ukraina-smozhet-vystojat-amerikanskij-jekspert-predlozhil-mehanizm-pomoschi-vsu-v-obhod-kongressa.html
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 20:23
      laughing Горькая ирония..Полегчало?....Когда было иначе?
      1. bandabas Звание
        bandabas
        +1
        Сегодня, 21:18
        Саое интересное, что никогда. Сегодня включил "зомбоящик", и в очередной раз услышал "Айяяй" от гаранта, и "не виноватая Я"- от губернаторов и членов правительства. Сериал "Санта Рублевка" fool
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 20:10
    Кто б сомневался, что полосатики ничем себя не ограничивают... впрочем, все остальные тоже не заморачиваются никак и давно...
    Если кто то ещё минжуется, то это что то внутреннее...
  3. Pulse Звание
    Pulse
    +8
    Сегодня, 20:11
    А начинались поставки с нелетального оружия(каски,броники и тд и тп).Пока наши рисовали красные линии....Теперь уже ATACMS всё равно.,скоро до ядерки дойдут.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 20:32
      А начинались поставки с нелетального оружия
      А отвечалось красными линиями и озабоченностью
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 21:08
      Цитата: Pulse
      А начинались поставки с нелетального оружия(каски,броники и тд и тп).Пока наши рисовали красные линии....Теперь уже ATACMS всё равно.,скоро до ядерки дойдут.
      Помню, как я сам себя боялся и как меня здесь дружно ругали за то, что я, глядя на постепенный переход от "касок и аптечек" ко "всему, что угодно", задавался вопросом - когда американцы дадут Киеву ракеты с тактическими ядерными головами. На фоне сегодняшних мегатонных голов мощность Хиросимы и Нагасаки кажется уже почти детской игрушой. А потому - почему бы и не дать? Тем более, что Америка уже лет сорок, если не больше, мечтает посмотреть - что же это такое, так рекламируемая ими "ограниченная ядерная война".
      Мало того, видя историю с этими дальнобойными ракетами, можно легко предположить, что те же американцы будут потом рассказывать, что они "не сторона конфликта" и вобще строить из себя Людвига Аристарховича - они же "просто ракеты дали", они же не били ни по кому..
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    -5
    Сегодня, 20:21
    Скоро от западной украины ничего не останется, только ядерный пепел в таком случае !
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 20:26
      О майн гот!Это по анолосаксонски..Да и хрен с ней(сказал старикан в Вашингтоне...Только это все похоже на пустую хрень в виде угрозы.Кремлевские на это не пойдут.Как бы некоторым здесь не хотелось.
      1. Napayz Звание
        Napayz
        -1
        Сегодня, 20:55
        По территории 404 ЯО наши бить не будут. Об этом заявлялось неоднократно.
        Про другие территории ничего не говорилось.
  5. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +2
    Сегодня, 20:26
    Ставки растут ох, как не хочется западу отходить с русской земли. С таким напором присутствие f - 16 на окраине станет реальностью неизбежной. Нашим войскам, побед над нечестью.
    1. Arisaka Звание
      Arisaka
      +2
      Сегодня, 20:59
      Ну пока период убеждания себя и других на ВО тем, что пилотов долго обучать, что ещё что-то. Потом появятся истребители с пилотами, так же "коварно и неожиданно".
      Придётся снова перепичатывать мантры о том, что денег там нет, выделить не могут и прочее.
      3-й год одно и то же. Ракеты не той системы.
      Это как девушка опаздывает и постоянно пишет в смс что вот вот уже рядом. Сейчас. Скоро. Хотя и парень и она прекрасно знают, что она только из ванны вышла.

      Так и тут какие-то непонятные самоуспокоения, что враг выдохнется, не решится, не сможет. Хот каждый раз всё кончается одним и тем же. Западу нужна передышка, чтобы раскрутить свой маховик военной машины. А наши СМИ как врагу на помощь обещают скорое выматывание врага и переговоры. Разделение по Днепру и прочее. Повторение ошибок 2014, в попытке пересидеть врага.
  6. sdivt Звание
    sdivt
    +9
    Сегодня, 20:29
    И говорил, и повторю: публикации о намерениях в СМИ (о поставках вооружения, финансовой помощи, и пр.) не должна восприниматься, как исчерпывающая информация.
    Противник ничего нам не должен! С чего вдруг появилось ожидание что он кристально искренен? Наоборот, следует ожидать, что нас дезинформируют, вводят в заблуждение.
    Ожидать от противника что-то иное - проявлять свою наивность и близорукость
    1. Михаил Маслов Звание
      Михаил Маслов
      +1
      Сегодня, 21:08
      Вы правы.Но хочу заметить в любой войне противник действует так,как ему позволяют.Увы не смотря на все наши мантры про "нам выгодно"происходит обратное мы действуем по "заранее просчитанным вариантам".Все уже обратили внимание как США показсли и нам и Европе кто действительно владеет ситуацией и что самое отвратительное мы и действуем по их же плану.
  7. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 20:46
    сейчас учения в Прибалтике проводятся там уже по 250 ББМ соединения фигурируют ничего не напоминает?
    1. Михаил Маслов Звание
      Михаил Маслов
      +1
      Сегодня, 21:14
      Да не только Прибалтика,Польша,Румыния.Строят новые логистические маршруты,укрепляют и расширяют склады,площадки для оперативных сил и расширяют географию до Арктики включительно.Замечу ни кто не отменял попытки расскачки в самой РФ не ответили за терракты,будут пробывать другие варианты.
  8. алабурга Звание
    алабурга
    +4
    Сегодня, 21:03
    Последняя надежда на Пасху. Может хоть тогда завезут яйца в Кремль.
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      -2
      Сегодня, 21:16
      красная линия еще не нарушена она где то в Замбии вроде как находится я слыхал))
  9. stels_07 Звание
    stels_07
    -1
    Сегодня, 21:11
    Точкой-У 1000 шт ответить слабо?
  10. Серж9901 Звание
    Серж9901
    -3
    Сегодня, 21:30
    ТЯО по Староконстантинову, кременчугскому НПЗ , тоннелям, мостам , Необходима реализация нашего преимущества, гнать Шойгу и К , не вывозят, не те люди , блин, ну, неужели не видно ? Не везут, не компетентны ... ЛЮБОГО спросите - не вывозит Шойгу - не хватает образования/компетенции/знаний/удачи/инициативы . МЕНЯТЬ . МЕНЯТЬ. МЕНЯТЬ. СТО тысяч погибших РУССКИХ и как? И куда?
    1. Серж9901 Звание
      Серж9901
      -2
      Сегодня, 21:38
      Да, понимаю, друг - товарищ, неудобно , НО : Дело стоит . Не тащит он , объясни, расскажи, не тупи, ну, не тот человек , не способен , не может ....ВВП, давай, народ долго терпеть не будет , начнет барагозить ... Делай !!!
  11. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 22:06
    Я читал, что в Джанкое были дальнобойные Атакмс применены.
    Жду с нетерпением комментарий госпдина Конашенкова.