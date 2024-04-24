Пресса США призналась в том, что Вашингтон уже направлял Киеву ракеты ATACMS с «единой» боевой частью
Американская пресса на фоне подписания Джо Байденом законопроекта о предоставлении нового пакета военной помощи Украине публикует примечательный материал, посвящённый дальнобойным ракетам ATACMS. Сразу несколько информационных служб, включая Reuters и Politico, сообщают о том, что это оружие Украине уже было поставлено – около месяца назад.
Американские источники пишут о том, что ракеты ATACMS были включены в так называемый «мартовский пакет военной помощи», который направлялся Киеву безо всякого согласования с конгрессом (и так, оказывается, можно было…).
Politico пишет, что не раскрывали этой информации просто потому, что она «секретна». Теперь же как бы можно рассекретить, так как ВСУ уже как минимум дважды такие ракеты использовали. Один из случаев использования, как пишут американские ресурсы, удар по российскому Джанкою.
При этом в прессе США не конкретизируют, о каких именно модификациях этих американских ракет идёт речь. Вероятно, в данном случае речь всё же о тех ракетах, дальность которых не превышает 140 км. Ранее, напомним, Вашингтон поставлял такие ракеты киевскому режиму, но только с кассетной боевой частью, а вот с «единой» боеголовкой – нет. Но Зеленский так просил, так просил…
Теперь велика вероятность того, что у ВСУ появятся ещё и 300-километровые ATACMS с той же «единой» боевой частью, что значительно увеличивает число объектов, становящихся целями для противника на нашей территории.
Информация