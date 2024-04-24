ВС РФ наносят удары по объектам противника в Николаеве
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Сообщается о серии прилётов в Николаеве. Это уже вторая волна ударов в течение суток. Ранее ВС РФ ударили по объектам размещения личного состава, объектам промышленности и портовой инфраструктуре.
В ходе второй волны ударов возник пожар на одном из промышленных предприятий в городе. При этом киевские ставленники в этом городе сначала пытались утверждать, что взрыв и пожар «не являются последствиями прилёта», однако после повторного взрыва скрывать реальную причину стало бессмысленно.
Напомним, что сегодня с ночи удары наносились по целому ряду объектов киевского режима в разных областях, включая Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую. Киевский ставленник в Харькове признал, что теперь режим жёсткой экономии электроэнергии вводится для промышленных производств. Несложно предположить, что всё это скажется на работе тех предприятий, которые под видом гражданской деятельности производят оружие и боеприпасы. В мэрии Харькова заявили, что собственной промышленной электрогенерации в городе не осталось.
Удары по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева могут говорить о том, что военная техника и оружие из стран Запада уже идут на Украину морем, а все эти подписанные Байденом пакеты - лишь ширма. Косвенно это подтверждает и американская пресса, которая, как уже сообщало ВО, рассказала о поставках на Украину в марте ракет ATACMS «в режиме секретности».
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