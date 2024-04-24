ВС РФ наносят удары по объектам противника в Николаеве

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ВС РФ наносят удары по объектам противника в Николаеве

Сообщается о серии прилётов в Николаеве. Это уже вторая волна ударов в течение суток. Ранее ВС РФ ударили по объектам размещения личного состава, объектам промышленности и портовой инфраструктуре.

В ходе второй волны ударов возник пожар на одном из промышленных предприятий в городе. При этом киевские ставленники в этом городе сначала пытались утверждать, что взрыв и пожар «не являются последствиями прилёта», однако после повторного взрыва скрывать реальную причину стало бессмысленно.



Напомним, что сегодня с ночи удары наносились по целому ряду объектов киевского режима в разных областях, включая Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую. Киевский ставленник в Харькове признал, что теперь режим жёсткой экономии электроэнергии вводится для промышленных производств. Несложно предположить, что всё это скажется на работе тех предприятий, которые под видом гражданской деятельности производят оружие и боеприпасы. В мэрии Харькова заявили, что собственной промышленной электрогенерации в городе не осталось.

Удары по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева могут говорить о том, что военная техника и оружие из стран Запада уже идут на Украину морем, а все эти подписанные Байденом пакеты - лишь ширма. Косвенно это подтверждает и американская пресса, которая, как уже сообщало ВО, рассказала о поставках на Украину в марте ракет ATACMS «в режиме секретности».
8 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +2
    Сегодня, 20:45
    Харькову уже хорошенько досталось.Настала очередь Николаева.

    Киевский журналист Антон Гура в своем телеграм-канале пишет о большом количестве грузовых автомобилей, уезжающих из Харькова на запад.
    Сколько езжу по харьковской трассе, вижу нескончаемый поток грузовых автомобилей из Харькова в сторону запада. Бизнес уезжает. И это вопреки заявлению Терехова, что все хорошо

    – отмечает журналист.

    В минувший понедельник СМИ сообщали, что единственный на Украине завод по производству турбин «Турбоатом» вывозит все свои мощности в западные регионы страны. Владелец предприятия АО «Украинские энергетические машины» разместит новые филиалы во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.

    Причиной этому стали не только регулярные удары ВКС РФ по промышленной и военной инфраструктуре в Харькове, но и дефицит электроэнергии в городе после поражения объектов генерации.

    Так же профильные ресурсы сообщают, что украинские подразделения в Харьковской и Сумской областях приведены в наивысшую степень боевой готовности. Противник ожидает крупного наступления ВС РФ на северном направлении.
    1. Rage66 Звание
      Rage66
      +1
      Сегодня, 21:12
      Западные регионы в очереди стоят...
      Отсидеться уже не получится yes
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 21:23
        Сообщается о серии прилётов в Николаеве. Это уже вторая волна ударов в течение суток.

        "Вторая волна" это хорошо... Как насчёт третьей, четвертой и пятой, чтобы было просто замечательно...??? good
    2. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 21:13
      ...вижу нескончаемый поток грузовых автомобилей из Харькова в сторону запада. Бизнес уезжает...

      Тут не нужно быть провидцем, логически и так всё понятно: В Харькове энергии осталось "для загадки трёх мобильников", бизнесу в таких условиях делать нечего. (Про мобильники конечно утрирую, но с энергией большие проблемы и это не секрет).
      Киевский ставленник в Харькове признал, что теперь режим жёсткой экономии электроэнергии вводится для промышленных производств.
    3. Комментарий был удален.
  2. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +1
    Сегодня, 20:49
    тупые янки не могут понять, что все это может привести к ядерной войне
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 21:20
      Цитата: Николай Иванов_5
      тупые янки не могут понять, что все это может привести к ядерной войне

      Они уверены, что мы не осмелимся применить ЯО.
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 21:57
    Удары по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева могут говорить о том, что военная техника и оружие из стран Запада уже идут на Украину морем, а все эти подписанные Байденом пакеты - лишь ширма.
    Через Западную Украину, а что-то в виде ATACMS давно в(на)Украине требовалось лишь некоторое разрешение с целью некоторой синхронизации событий на о. Тайвань и в Израиле при ведении БД с ХАМАС. А что до портовой инфраструктуры так её(инфраструктуру) все равно обновлять, как ни крути. Да и нашим будет проще.
  4. polinet Звание
    polinet
    0
    Сегодня, 22:04
    Цитата: Lev_Russia
    Сообщается о серии прилётов в Николаеве. Это уже вторая волна ударов в течение суток.

    "Вторая волна" это хорошо... Как насчёт третьей, четвертой и пятой, чтобы было просто замечательно...??? good

    МО лучше знает сколько надо