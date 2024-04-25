БПЛА Mojave стал носителем пулеметных контейнеров GAP-6
БПЛА Mojave со смешанным вооружением, 2022 г. На крайних точках подвески - пулеметные контейнеры GAP-6
Современные разведывательно-ударные БПЛА тяжелого класса вооружаются управляемыми ракетами и бомбами, которые позволяют им поражать наземные и надводные цели. Ствольное вооружение на такую технику не устанавливается по очевидным причинам. Тем не менее, компания General Atomics Aeronautical Systems решила изучить подобный потенциал беспилотников и провела соответствующие испытания. Экспериментальным носителем пулеметных контейнеров стал перспективный БПЛА Mojave.
Опытным путем
По всей видимости, General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) давно рассматривала вопрос расширения номенклатуры вооружений тяжелых БПЛА и ее дополнения подвесными пулеметными или пушечными контейнерами. Так, еще в 2022 г. она опубликовала фотографию опытного аппарата «Мохаве» со смешанной боевой нагрузкой. Под крылом были подвешены ракеты и бомбы разных типов, а также пара контейнеров DAP-6 с 7,62-мм пулеметами M134. Впрочем, тогда обошлись без уточнений.
Новая информация о применении контейнеров на Mojave появилась лишь недавно, 23 апреля 2024 г. Компания GA-ASI в официальном пресс-релизе сообщила, что 13 апреля состоялись первые испытания БПЛА с необычным подвесным вооружением. Мероприятия проводились в инициативном порядке и за счет компании-разработчика беспилотника. К ним привлекли компанию-производителя контейнеров Dillon Aero. Испытания состоялись на армейском полигоне Юма (шт. Аризона).
Перед полетами со стрельбой состоялись наземные испытания. Для отработки и проверки программного и аппаратного обеспечения БПЛА «Мохаве», закрепленный на земле, вел огонь из пулеметов по цели размером 8х4 фута (ок. 2,4х1,2 м). Когда удалось добиться стабильного поражения цели, начали подготовку к полетам.
Подготовка контейнера к стрельбам, 2024 г.
Для проведения летных испытаний на пилонах БПЛА Mojave подвесили два контейнера DAP-6 с пулеметами M134. Беспилотник выполнил два полета с такой нагрузкой, в перерывах между которыми осуществлялась перезарядка контейнеров. Аппарат совершал заходы на учебные цели и в пологом пикировании вел огонь. Сообщается о семи заходах со стрельбой. В ходе испытаний два пулемета израсходовали ок. 10 тыс. патронов. Результаты стрельбы не раскрыты.
Опубликован короткий видеоролик о прошедших испытаниях. В нем показан процесс подготовки БПЛА и контейнеров, испытания на земле, а также полет и стрельба в воздухе. Кроме того, одну из камер установили возле учебной цели, роль которой играл списанный автомобиль-пикап. После очередного обстрела мишень взорвалась. Вероятно, для внешнего эффекта ее оснастили подрывным зарядом.
Оценки и прогнозы
Целью прошедших испытаний была демонстрация возможности оснащения тяжелого БПЛА ствольным вооружением. Опытный Mojave справился с возложенной задачей и смог применить пулеметы, а также поразить учебную цель. Испытания признаны успешными, и компания GA-ASI высоко оценивает их результаты.
В пресс-релизе отмечается, что «Мохаве» показал себя в качестве универсального воздушного средства. Он может вести разведку, наносить удары высокоточным оружием и осуществлять поддержку наземных подразделений с воздуха. При этом сохраняются все характерные преимущества БПЛА, такие как отсутствие рисков для оператора системы.
Теперь GA-ASI планирует продолжать работы и улучшать характеристики получившегося ударного комплекса. За счет доработок программного и аппаратного обеспечения собираются повысить точность огня и иные показатели. При этом по-прежнему будут использоваться контейнеры DAP-6 с зафиксированным пулеметом.
Наземные огневые испытания
На следующем этапе хотят создать контейнеры с подвижным вооружением, которое будет перемещаться синхронно с оптико-электронной станцией беспилотника. Такие контейнеры будут отличаться в разы большей зоной обстрела, что даст понятный прирост боевой эффективности. Как скоро смогут представить новый контейнер и показать БПЛА с таким вооружением, неизвестно.
Материальная часть
Беспилотная авиационная система Mojave является последней на данный момент разработкой компании GA-ASI в области тяжелых разведывательно-ударных БПЛА. Проект был создан в конце прошлого десятилетия, и в июле 2021 г. опытный беспилотник совершил первый полет. При этом официальная презентация состоялась только через несколько месяцев, в декабре того же года.
Внешне и по конструкции «Мохаве» похож на предыдущие БПЛА от GA-ASI, но при его разработке использовались современные технологии и компоненты, а также опыт эксплуатации существующих изделий. Аппарат построен по схеме высокоплана с прямым крылом и Y-образным хвостовым оперением. От более старых БПЛА новый «Мохаве» отличается улучшенной механизацией крыла, усиленным шасси и т.д. Длина беспилотника достигает 9 м, размах крыла – 16 м. Максимальная взлетная масса – 3175 кг.
БПЛА оснащен турбовинтовым двигателем Rolls-Royce M250 мощностью 450 л.с. Двигатель помещен в хвосте фюзеляжа, имеет верхний воздухозаборник и вращает толкающий воздушный винт. Такая силовая установка позволяет аппарату совершать полет со средней дозвуковой скоростью и оставаться в воздухе не менее суток. Mojave имеет высокие взлетно-посадочные характеристики и не предъявляет особых требований к аэродрому базирования. Кроме того, проводились эксперименты с посадкой и взлетом с авианосца.
«Мохаве» получил автопилот и систему дистанционного управления, похожие на примененные в предыдущих проектах GA-ASI. Контроль осуществляется двумя операторами с наземной станции. Судя по характерному носовому обтекателю, БПЛА имеет спутниковую систему связи, которая резко улучшает возможности развертывания и дальность действия. Для ведения разведки и применения вооружения БПЛА несет оптико-электронный «шар». Возможна установка дополнительных систем разного рода с полноценной интеграцией в бортовой комплекс электроники.
"Мохаве" взлетает с новой боевой нагрузкой, 13 апреля 2024 г.
Полезная нагрузка Mojave достигает 1600 кг. Для ее размещения имеются три точки подвески под каждой плоскостью и одна под фюзеляжем. Нагрузка на один узел меняется в пределах 160-290 кг. Основным оружием беспилотника до недавнего времени считались ракеты «воздух-поверхность» AGM-114 Hellfire. В будущем планируется интеграция новой ракеты AGM-179 JAGM. Теперь подтвердили возможность подвески и применения пулеметных контейнеров GAP-6.
GAP-6 от Dillon Aero представляет собой подвесной контейнер с пулеметом и системами подачи боеприпасов. Общая длина изделия вместе с блоком стволов M134 достигает 2,4 м, поперечник – 333х390 мм. Собственная масса контейнера с оружием составляет 73,5 кг, с полным боекомплектом – 159 кг. Контейнер подвешивается на стандартные балочные держатели и соединяется с системами управления вооружением носителя.
Контейнер несет шестиствольный пулемет с вращающимся блоком стволов M134D-H. В системе боепитания помещается лента на 3 тыс. патронов 7,62х51 мм. Скорострельность – 3 тыс. выстр./мин. Эффективная дальность огня – не менее 1 км.
Важный эксперимент
Эксперимент компании GA-ASI с оснащением тяжелого БПЛА пулеметными контейнерами представляет большой интерес. Он показал принципиальную возможность расширения номенклатуры вооружений разведывательно-ударного беспилотника и его способность решать новые задачи. При этом большое значение имеет не только сама установка контейнеров GAP-6 на аппарат Mojave, но и технические решения, обеспечившие ее.
Так, пулеметный контейнер предъявляет специфические требования к пилонам носителя. При стрельбе он создает значительный импульс отдачи, который может негативно влиять на планер. Недавние испытания показали, что Mojave справляется с такими нагрузками. Конструкция не повреждается, и сохраняется установленная наводка. Скорострельный пулемет также создает поток пороховых газов. Высокое расположение воздухозаборника исключает их попадание в двигатель и нарушение его работы.
Стрельба в полете
Разработчикам проекта пришлось уделить внимание системам и алгоритмам управления беспилотником. Дело в том, что курсовое пулеметное вооружение применяется на пикировании на ограниченных высотах. Такой режим полета нехарактерен для БПЛА по типу «Мохаве» и создает понятные риски. В связи с этим требовалось изучить поведение беспилотника на пикировании, его маневренность на таком режиме и т.д. Вероятно, потребовалось доработать алгоритмы управления для получения требуемой маневренности и исключения возможных аварий.
Проведенными работами заложен фундамент для дальнейшего развития интересной концепции. В частности, GA-ASI и Dillon Aero собираются создать новый контейнер с подвижным пулеметом, имеющий увеличенный сектор обстрела. Возможность наведения оружия увеличит сектор обстрела, а также расширит режимы полета для применения пулемета.
Работы продолжаются
В рамках интересного эксперимента компании GA-ASI удалось показать новый способ боевого применения существующего БПЛА. Ствольное вооружение может использоваться для огневой поддержки войск и/или для поражения целей, на которые не следует тратить дорогие и дальнобойные ракеты. Теперь планируется развивать проверенные идеи и внедрять новые решения.
Компании-разработчики уже анонсировали новые испытания, хотя и не стали уточнять даты их проведения. Можно ожидать, что они продолжат работы по установке ствольного вооружения на БПЛА и не станут ограничиваться одним «Мохаве». Насколько сложной будет доводка обновленного беспилотного комплекса, неизвестно. Но если все эти работы завершатся успехом и дадут желаемый результат, то на них могут обратить внимание в Пентагоне. Интерес военного ведомства даст проекту большое будущее.
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