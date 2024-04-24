Сложно создать больший импульс для сближения Москвы и Пекина, чем законопроект США об одновременной военной помощи Киеву и Тайбэю

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Сложно создать больший импульс для сближения Москвы и Пекина, чем законопроект США об одновременной военной помощи Киеву и Тайбэю

Подписанием законопроекта о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню (одновременно) президент США Джо Байден обнадёжил кока-кольных патриотов (украинских в первую очередь), однако во многом озадачил трезвомыслящих американцев, включая представителей экспертного сообщества. Причин задуматься, на самом деле, немало.

Во-первых, большинство граждан США во всех без исключения последних опросах выступали против дальнейшего финансирования Украины. То есть, власти США их мнение просто проигнорировали.



Во-вторых, многие откровенно считали американские власти умнее. Оказалось, что это не совсем так. Ведь только люди с абсолютным вырождением понимания сущности внешней политики способны дать столь ощутимый импульс для сближения России и Китая, какой был дан одновременным предоставлением военной помощи Киеву и Тайбэю.

Если бы противник был умнее, то, конечно, разделил бы эти пакеты во времени – как минимум, на несколько месяцев. И когда спикер палаты представителей Джонсон заявлял, что законопроект будет разделён, то так и ведь, честно говоря, и подумалось – противник по-настоящему умён. Вашингтон мог бы предоставить помощь Киеву, но не предоставить её (пока) Тайваню, чтобы попытаться убедить Пекин в том, что он «только против Москвы, но не против Пекина». Получилось бы убедить или нет, - открытый вопрос, но факт в том, что власти США могли бы таким шагом как минимум подтолкнуть КНР к акцентированному участию в так называемом «швейцарском саммите мира» и к одобрению хотя бы нескольких позиций, озвученных киевским режимом. Потом бы в Киеве этот факт подняли на пьедестал и заявляли бы, видите, мол, даже Китай... И всё в этом духе.

Но власти США действовали с принятием законопроекта как слон в посудной лавке, что откровенно лишний раз убедило Пекин в следующем: стоит ему отказаться от взаимодействия с Россией, он будет следующим, в отношении кого включат и санкции, и военную машину. Если, конечно, у кого в китайских властных кругах ещё присутствуют сомнения.

А тут ещё и Блинкен в Китай с таким «багажом» прибыл. То ли убеждать, то ли опять угрожать.

Мало того, ещё же одобрена и безоговорочная военная помощь Израилю, которая уже фактически весь Глобальный юг заставляет задуматься, с кем вообще имеет дело. Ведь Вашингтон сам говорит, что выступает за прекращение войны в секторе Газа, но тут же вбрасывает миллиарды долларов на её фактическое продолжение, плюс на эскалацию с Ираном.

В общем, принятием и подписанием законопроекта об одновременном финансировании Украины, Израиля и Тайваня власти США хотели показать свою двухпартийную солидарность и то, что они «за демократию во всём мире и горой за союзников», но на деле показали, что нам всё-таки не нужно преувеличивать умственные способности и дипломатические возможности нашего противника.
10 комментариев
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  1. ian Звание
    ian
    -1
    Сегодня, 21:17
    И китайцы завтра с утра побежали с нами дружить. Ничего нового не произошло и ничего не изменилось.
    Каждый продолжит играть свою игру.
    1. Володин Звание
      Володин
      +2
      Сегодня, 21:23
      Цитата: ian
      И китайцы завтра с утра побежали с нами дружить. Ничего нового не произошло и ничего не изменилось.

      Дружить и сблизиться (как минимум временно) - чувствуете разницу
    2. Ехим Звание
      Ехим
      0
      Сегодня, 21:29
      Китайские компании рады бы с нами дружить(торговать), да некоторые структуры направленные на облегчения этого санкционного режима, например ВТБ(Шанхай), по два месяца открывают счета сводя на нет эти усилия. Так и хочется, чтобы приехал к ним доктор после инагурации и дал леща кому следует)
  2. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 21:23
    А тут ещё и Блинкен в Китай с таким «багажом» прибыл. То ли убеждать, то ли опять угрожать.

    Только угрожать, на другое они не способны.
  3. Alien From Звание
    Alien From
    -1
    Сегодня, 21:26
    Матрасы знают что делают.
    1. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 21:30
      Цитата: Alien From
      Матрасы знают что делают.

      Согласитесь, далеко не всегда и далеко не везде. Вьетнам, Афганистан - как минимум пара подтверждений.
    2. Пленник Звание
      Пленник
      0
      Сегодня, 22:04
      Если они это зная делают, то ку-ку-ха у них протекает не слабо.
  4. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 21:31
    "Блинкен предупреждает, что Китай осуществляет геноцид и нарушения прав человека против уйгуров-мусульман.

    Нет это не начало какого-то анекдота. Он на самом деле предупредил."
    Ничего не напоминает?
  5. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 21:54
    Если бы противник был умнее, то ...

    ... не нужно преувеличивать умственные способности и дипломатические возможности нашего противника

    Прекрасно помню советское время, и прекрасно помню публикации в гезетах, журналах, вскрывающие суть американского политического курса. Америку традиционно обвиняли в агрессиях, полномасштабных войнах, в финансовой экспансии - да почти во всём. Еженедельная "Международная панорама" редко выходила без видеосюжета, типа "Рабочим предприятий "Форд" пришлось затянуть пояса", и ещё реже - без упоминаний про загнивающий Запад.
    Вот только в тупости их не обвиняли.
    В лживости, лицемерии, жадности, воинственности - да в чем угодно, но не в тупости
    Ладно, допустим, советские политологи были слепы, мы пошли дальше их. Мы добавили ко всему остальному ещё и тупость.
    Стало легче?
    Для чего мы вообще это делаем?
    В надежде, что те полтора американца, что читают ВО, расскажут шокирующую правду всем остальным, 300++ миллионам? И? Что должно произойти?
    По моему мнению, подобными статьями мы пытаемся убедить самих себя, что противник глуп, туп, политически безграмотен, и не имеет шансов дожить до завтра
    В принципе, очень многие так и считают
    Как по мне - это опасное занятие.
    В любой войне, самое опасное - недооценить противника.
    А наш противник - умён, коварен, хорошо вооружен
    Вот из этого и надо исходить, а не убаюкивать себя сказками
  6. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 22:01
    может ставки поставим когда байден сдохнет. в этом году или в следующем точно.....................