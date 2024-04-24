Сложно создать больший импульс для сближения Москвы и Пекина, чем законопроект США об одновременной военной помощи Киеву и Тайбэю

Подписанием законопроекта о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню (одновременно) президент США Джо Байден обнадёжил кока-кольных патриотов (украинских в первую очередь), однако во многом озадачил трезвомыслящих американцев, включая представителей экспертного сообщества. Причин задуматься, на самом деле, немало.Во-первых, большинство граждан США во всех без исключения последних опросах выступали против дальнейшего финансирования Украины. То есть, власти США их мнение просто проигнорировали.Во-вторых, многие откровенно считали американские власти умнее. Оказалось, что это не совсем так. Ведь только люди с абсолютным вырождением понимания сущности внешней политики способны дать столь ощутимый импульс для сближения России и Китая, какой был дан одновременным предоставлением военной помощи Киеву и Тайбэю.Если бы противник был умнее, то, конечно, разделил бы эти пакеты во времени – как минимум, на несколько месяцев. И когда спикер палаты представителей Джонсон заявлял, что законопроект будет разделён, то так и ведь, честно говоря, и подумалось – противник по-настоящему умён. Вашингтон мог бы предоставить помощь Киеву, но не предоставить её (пока) Тайваню, чтобы попытаться убедить Пекин в том, что он «только против Москвы, но не против Пекина». Получилось бы убедить или нет, - открытый вопрос, но факт в том, что власти США могли бы таким шагом как минимум подтолкнуть КНР к акцентированному участию в так называемом «швейцарском саммите мира» и к одобрению хотя бы нескольких позиций, озвученных киевским режимом. Потом бы в Киеве этот факт подняли на пьедестал и заявляли бы, видите, мол, даже Китай... И всё в этом духе.Но власти США действовали с принятием законопроекта как слон в посудной лавке, что откровенно лишний раз убедило Пекин в следующем: стоит ему отказаться от взаимодействия с Россией, он будет следующим, в отношении кого включат и санкции, и военную машину. Если, конечно, у кого в китайских властных кругах ещё присутствуют сомнения.А тут ещё и Блинкен в Китай с таким «багажом» прибыл. То ли убеждать, то ли опять угрожать.Мало того, ещё же одобрена и безоговорочная военная помощь Израилю, которая уже фактически весь Глобальный юг заставляет задуматься, с кем вообще имеет дело. Ведь Вашингтон сам говорит, что выступает за прекращение войны в секторе Газа, но тут же вбрасывает миллиарды долларов на её фактическое продолжение, плюс на эскалацию с Ираном.В общем, принятием и подписанием законопроекта об одновременном финансировании Украины, Израиля и Тайваня власти США хотели показать свою двухпартийную солидарность и то, что они «за демократию во всём мире и горой за союзников», но на деле показали, что нам всё-таки не нужно преувеличивать умственные способности и дипломатические возможности нашего противника.