Выставка «Россия» на ВДНХ – личное впечатление
Давно уже собирался посетить выставку «Россия» и вот, наконец, выбрался. Почти шесть часов осмотра экспозиции – не скажу что прямо дотошно, но, думаю, этого более-менее достаточно, чтобы позволить себе выделить сильные и слабые стороны этого мероприятия.
Вступление
Ожидал, что это будет пиар-событие, целью которого преимущественно будет впечатление публики фокусами, красками и масштабом в большей степени, нежели содержанием.
Однако был приятно удивлен, как обилием публики (в будний день), ее половозрастным разнообразием, так и в целом позитивно-релаксивным, я бы даже сказал, местами неформальным настроем, что оказалось весьма необычно для мероприятий последних лет в Москве.
Начал писать статью уже после первого захода, но потом понял, что стоит дать такому масштабному мероприятию второй шанс и большее освещение, и пришлось делать второй заход, в процессе которого многое было основательно переработано и в целом вышло как-то посветлее, что ли...
Но по порядку: на мой взгляд, что было хорошего и что было не очень.
Из минусов
Одной из проблем выставки я бы выделил довольно, хм, непростую систему нумерации и расположения экспозиций.
Не так-то просто оказалось обнаруживать эти выставки в выставке – они размещаются и внутри быстровозводимых конструкций (довольно удобных под такой формат, к слову), и внутри стационарных павильонов – причем зачастую на павильоне ничто не указывает на то, что там элемент экспозиции по «выставке», а не его классическая начинка или ресторан.
Я бы на месте организаторов несколько проработал вопрос со стендами-указателями и дизайном-размерностью опознавательных знаков на объектах, чтобы это было выразительно и видно издалека.
Вообще говоря, тут можно было бы задействовать и потенциал лазерной или обычной покрасочной указательной рекламы на асфальте – тоже было бы весьма свежим и полезным решением для такого крупного мероприятия.
Было не так-то просто разобраться на местности с границами и протяженностью текущей выставки – есть некоторая сумятица с расположением одних экспозиций среди других, не всегда, скажем так, связанных.
Например, я нашел небольшой стенд «Росрезерва» на экспозиции «Спорт и семья», тогда как сайт ВДНХ клялся, что там будет чуть ли не отдельный павильон на эту тему. Но на самом деле не беда – очень и очень приятная маленькая экспозиция с позитивными, отзывчивыми людьми.
Еще один проблемный момент – хотя я и понимаю, что времена сейчас безумные, но это организация безопасности. Тут стоит высказаться отдельно.
Ключевая беда организации безопасности
Меня позабавили деревянные трехметровые стремяночки с восседающими на них людьми, вооруженными мегафонами. Не знаю, какой вклад в реальную безопасность это вносит – очень интересно будет послушать по этому поводу мнение тех читателей, которые тоже были и видели.
Организация безопасности внутри экспозиций показалась мне несколько странной – в каждом павильоне или экспозиции (даже в довольно маленьких, типа экспозиции «ВКонтакте») на входе был отдельный металлоискатель и несколько силовиков, и каждый раз всё, что называется, по новой.
Вместо того, чтобы выдавать обозревающим экспо какие-то браслетики-билетики на входе и там же их сканировать с вещами – а в дальнейшем просто пропускать между экспозициями при минимуме силовиков, они и металлодетекторы тупо установили в каждом экспозиционном объекте.
То есть если вы с рюкзачком или фотоаппаратом – в каждой экспозиции вам придется снимать рюкзачок и фотоаппарат, пропускать его через конвеер, вынимать ключи, жаловаться страже на адамантиевый скелет и обилие пирсинга в разных частях тела – и я вам скажу честно, это в первый мой поход несколько попортило впечатление, потому что я взял зеркалку и сумку к ней.
Впрочем, все это ни в коей мере не умаляет службы людей, обеспечивающих саму безопасность – спасибо им за это! Но кое-где всё же есть ощущение того, что можно было организовать более удобно и с меньшими издержками – например, лучше сгруппировав экспозициционные зоны.
Вновь к минусам
Некоторые зоны показались мне обделенными вниманием организаторов, я упомяну об этом ниже, другие же, наоборот, могли бы быть оформлены красиво и с хорошими гидами – но, увы, их фактическое наполнение было просто-таки безумно скучным или незначительным. Иногда эти пустоты в крупных павильонах могли сильно контрастировать с наполненными зонами. Не все участники выставки подошли к ней с изюминкой и энтузиазмом!
Пусть мои читатели не думают, что моя цель – как-либо охаять это мероприятие, в плюсах я обязательно упомяну позитив – но в минусовом разделе я просто должен сказать о том, что сверкающие ЖК-дисплеев, как их не изогни и куда не запихни, не делают смысл сами по себе.
Свето-дисплейный тоннель в начале выставки действительно красив, возможно, провинциального жителя это накрывало бы куда круче, чем меня, я лично был просто впечатлён.
Однако в дальнейшем этот фокус с обилием больших экранов, скрывающих, в общем-то, порой очень мизерную суть, неоднократно повторялся, с этим несколько перебрали. Кое-где можно было отделаться старым добрым стендом, к слову сказать, ряд авторов экспозиций очень изящно и творчески подошли к использованию проекторов вместо ЖК, за что им большое спасибо!
В павильоне «Сделано нами» очень сильная и красивая экспозиция, однако некоторые вещи организаторы упустили уже в самом начале : большую зону занимает инсталляция «Сердце промышленности России», кроме как биться, оно ничего не может – однако само ее наличие не очень удачно вписывается в соседнюю инсталляцию – коридорчик с экранами, на которых разные российские ученые прошлого в исполнении актеров, рассказывают про свой вклад и изобретения.
Честно говоря, в этом коридоре возникает затор, потому что нужно стоять в определенных местах напротив экрана, чтобы слышать звук, а через вас в буквальном смысле прёт основной поток людей, матери с колясками или маленькими детьми, школьные экскурсии и просто крупногабаритные люди. Еще вам в спину тычут телефонами, потому что иначе в коридорчике экран не сфотографировать.
Не слишком удобно, короче говоря. Но глаз в первый мой заход резануло изрядно – не представляю, что в этой зоне творится в выходные.
Некоторой проблемой всей выставки является отсутствие качественной стандартизации пояснений к экспозициям и инвентарю. Простые красно-белые рамочки с чёрным контрастным текстом – это уже «не айс», и да, может кто-то скажет, что я ударяюсь в критикантство, но для пожилых людей это довольно неудобно.
Назначение некоторых объектов вовсе не указывается или идёт в минимуме – спасибо замечательным и дружелюбным гидам, которые оказывались рядом и проясняли тот или иной вопрос.
Зачастую внутри экспозиций было очень непросто понять, о чём они, и отсутствие внятных и заметных табличек было не самой большой проблемой.
В одном из павильонов я наткнулся на экспозицию, которую поначалу принял за выставку вейпов или туристических услуг – это было такое полупещерное пространство с красивой, релаксовой подсветочкой, искусственными растениями, вьющимися у потолка, пуфиками по углам (там реально релаксировали какие-то люди с книжками или телефонами в обнимку), однако очаровательная девушка-смотритель немало меня удивила, сказав, что это экспозиция энского металлургического комбината. Тот случай, когда думаешь, что тебя троллят, но нет.
Грешно сказать – но даже мой пытливый ум не смог найти внутри абсолютно ничего связывающего содержимое с металлургией. Возможно, я плохо искал.
Смотрители ряда экспозиций не могли мне более-менее внятно объяснить, что там вообще, о чём и зачем. Да и в содержимом подсказок не было.
Но, подозреваю, что это не их вина – это в принципе организационно-смысловая проблема. Для каких целей что-то демонстрируется и кому – было понять так же трудно в некоторых местах.
Иногда случалось ощущение, что вы должны увидеть это как-нибудь с краешка, подивиться, подметить шильдик или логотип бренда (что также, к слову, не всегда, далеко) и диффундировать дальше с устойчивым ощущением изобилия в чреслах.
Экспозиции с более-менее предметным и интересным содержимым критически мало насыщены смотрителями, которые могут что-либо об этом рассказать. По крайней мере, с учётом значительных количеств и интереса людей.
Так, например, рядом со стендом, демонстрирующим технологии нейроинтерфейса, роботизированного манипулирования микро-дроном (коптер навскидку по диаметру со срез небольшого апельсина), не нашлось ни одного человека, который мог бы мне хоть немного рассказать, кто это делает, давно ли, и ответить еще на несколько простых вопросов.
Этот архиинтересный стенд просто стоял на стыке туристической экспозиции какого-то санатория и стендами по проверке давления, зрения и сердцебиения, а над ним висел довольно большой ЖК, крутивший предельно неинформативные, демонстрационные видео по содержимому стенда.
Казалось бы, вот оно – будущее, какие-то детальки наших перспективных направлений – но, как в том меме с муравьедом: «Расходитесь, тут не на что смотреть».
Ряд пространства был занят продажами и чем-то выстраданно-пустяковым (но кому-то это нравилось, так что это, возможно, субъективное).
В павильоне «ВКонтакте» я нашел массу отличных и позитивных людей, которые создавали уютную атмосферу, но в содержимом, кроме небольшой лавочки, мне абсолютно ничего не запомнилось, кроме обилия ЖК и фигурок на входе.
Два нижних этажа павильона «Атом», в принципе, были забиты ничем. В буквальном смысле.
Хотя ниже я отмечу довольно сильную эстетику самого павильона внутри и даже этих двух пустых зон – но смысловое наполнение резко контрастирует с доступной площадью.
Цены на ВДНХ. Сколько боли и тяжести в этих трёх словах – с ценами всё плохо и очень плохо. Пирожки и чай за 200–250 будут сниться мне в кошмарах еще долго. Но было и приятное исключение – о нём ниже.
Из плюсов
Главный плюс – ярко, стильно местами, звуковой ряд подобран зачастую очень годный к образам.
Сам визуал порой заслуживает отдельных похвал – например 360-градусный кинотеатр в «Сделано нами» определенно стоит посетить, помимо него, аллюзии подобного подхода встречаются еще пару раз, и каждый раз это красиво, атмосферно и к месту.
Там же неподалёку есть книжка с народными промыслами – и экспонат любопытен (страницы книги заполняет проектор в зависимости от нумерации), и гиды интересно рассказывают. Фото не передаст ощущений того, насколько это хорошо исполненная задумка!
Иной раз были очень красивые и яркие решения по сочетанию макетов и прозрачных ЖК – так, например, мне очень запомнилась площадка, где показывали два разных способа очистки промышленных загрязнений воздуха.
Очень здорово сделаны стенды, демонстрирующие современные технологии 3D-проектирования, там же довольно годно рассказывают о наших успехах в этой области и дают информацию о разработчиках программного продукта внутри страны.
Довольно много макетов (к сожалению, почти нет механизированных), воспроизводящих что-либо техническое – человеку, хоть немного искушенному в областях, может это показаться несколько поверхностным, но из того, что я видел, детям очень нравилось все это рассматривать.
Мне понравилось то, что к ряду вещей внутри «Сделано нами» (в основном это касалось ЖК-инсталляций с интерактивным содержимым) было довольно подробное ТТХ описание – турбины, солнечные панели, мощные ветряки.
Погрело душу то, что мы это начинаем производить, хотя в ряде случаев в экспозициях все же несколько забегали вперёд телеги (тот же самолёт МС-21). Гидам этой экспозиции отдельное спасибо за углубленный и мотивированный интерес к своей теме – реально здорово, когда человек может тебе интересно и подробно рассказывать, и чувствуется, что ему это небезразлично.
Под мероприятие сподобились поставить киоски с реально дешевыми и вкусными вещами. Да, они находятся большей частью не так далеко от входа (перед фонтаном «Дружба народов» я нашел несколько) – но цены там чистый коммунизм, в принципе, и нечто совершенно аномальное по сравнению с теми же ценами в киосках ВДНХ в частности.
Автор снимает шляпу перед тем, кто это (низкие цены) придумал и продавил – потому что большую часть своей сознательной жизни на таких мероприятиях встречал исключительно ничем не прикрытую «хапужную продавальню» с олимпийскими ценами на самые обычные вещи.
Народ в очередях (к слову, небольших) от ценников ловил не меньший кайф, чем от всей выставки. Вот что беляш по 30 рублей, животворящий, делает!
Отдельный момент, который хотел бы особо отметить – это очень приятный и душевный сервис среди большинства гидов экспозиций. Очень милые, большей частью люди с позитивным настроем и желанием помочь как-то сориентироваться в пространстве этого мигающего хаоса.
Очаровательные девушки из «Сделано нами» реально украсили мой день, не написать об этом было бы верхом неприличия!
Мне понравилась экспозиция БПЛА и вертолётов, очень информативная, с макетами, с толковым гидами и списком с фотографиями изделий по моделям и статусу выпуска. Подобного рода экспозиции – это реально то, чего ждёшь, когда идешь на выставку, то, что можно рассматривать, и о чём есть что спросить.
Весьма приятно и к месту были разнообразные игры – типа пинболла или настольного тенниса-футбола, многие охотно в это играли, и вроде бы нормально, что не везде эти «настолки» были в тему экспозиций или павильонов.
Также, как я уже отметил в самом начале, очень уютно получилось создать релаксивное пространство на большей части выставки – довольно много удобных и красиво оформленных зон, где можно прилечь-присесть и отдохнуть-посозерцать.
Сильно впечатлили два павильона – экспозиция машиностроения («Сделано нами») и «Атом». Но и ряд других павильонов не менее интересен содержимым – просто там, возможно, будет поменьше дорогого и богатого контента, зато будут классные небольшие конкурсы и масса интересных вещей, если вы не стесняетесь задавать вопросы, а не летите снарядом мимо.
Конкретно по «Атому» – первый этаж. Сделано здорово, хотя, конечно, можно было натащить побольше образцов, связанных со строительством АЭС – пробников сверхпрочного бетона, каких-нибудь противорадиационных костюмов и противогазов, счетчиков Гейгера и тому подобных измерителей, способные увлечь обывателя.
Упомянутые выше два нижних этажа «Атома», хотя по факту и являются жестко пустыми (в сравнении с первым этажом) зонами, оформлены и наполнены довольно уютно, хотя и крайне отдалено от тематики. Те же пуфики и чилл-зоны, настольные игры, продажи – многим, как я заметил, было там крайне уютно, чему способствовали книжные полки с книгами на околонаучные темы.
В павильоне «Спорт и семья», был довольно приятный конкурс при экспозиции «Росрезерва», где нужно было угадать содержимое десяти мешочков на ощупь – и ваш покорный слуга выиграл в нем маленькую шоколадку.
А по соседству разжился памятной монеткой от «Росимущества», хотя вытащить золотой (и получить шоколадный) слиток из бокса с небольшим отверстием и оказалось мне не под силу.
Пожалуй, подобных маленьких конкурсов было бы здорово организовать побольше.
Мне понравилась медицинская экспозиция в павильоне «На службе здоровья» – правда, ее содержимое было несколько сумбурно, и не совсем понятно было, что именно желали продемонстрировать посетителям ее организаторы. Будущее или настоящее?
Замечательные и, не побоюсь этого слова, профессиональные люди, работающие гидами этих экспозиций – если вы читаете эти строки, то большое вам человеческое спасибо!
Действительно, много полезных фактов можно узнать, если просто задержаться и поговорить с людьми, осмотреть их небольшие профессиональные выставки.
Очень рекомендую заглянуть к товарищу с парой микроскопов – особенно если вы с детьми. Хотя тут организаторам на заметку – можно было прислать побольше разных криповых букашек и как-то это обыграть в инсталляционном плане.
Рядом с медицинскими экспозициями я получил мощнейший заряд знакомства с полезной информацией – был небольшой лекторий, и там случилась довольно насыщенная лекция. Снимаю перед этой замечательной женщиной шляпу за невероятно подробное освещение темы остеопороза и всего с ним связанного – увы и ах, не спросил ее имени. Уважаю людей профессиональных в своих областях и способных качественно излагать, дотошных в углублении в тему. По сути, за всё мое шестичасовое пребывание на выставке это была единственная лекция где-либо, которую я заметил.
Во второй поход я, к большой моей радости, обнаружил, что в этом павильоне лекции регулярные и на довольно-таки интересные темы, однако, к сожалению, и в минус организаторам, на входе не было никакой программки хотя бы на ближайшие дни.
Печально, что из-за этого на довольно любопытные темы и с хорошими спикерами не соберется полный зал.
Вместо послесловия
Что ж, мои впечатления по первому и второму заходу довольно сильно различались. Пожалуй, это повод резюмировать – выставку за один раз вы не пролетите без серьезных потерь в изучении ее экспонатов. Но главное ее содержание зачастую даже не в предметах – главное, помимо них, что она несёт – это атмосфера и позитив, дамы и господа. Позитив, положительный заряд – тот самый, который нынче в некотором дефиците. Так что рекомендую категорически!
Нет, вы, скорее всего, не увидите того, что я хотел увидеть в свой первый заход – образа будущего, возможно, кое-где вы увидите несколько идеализированный образ настоящего, но с задачей зарядить вас чем-то немного иррационально-положительным, какой-то эстетикой, у организаторов вполне получилось. Пусть и не без некоторых спорных моментов.
Но, подчеркну еще раз – не летите сломя голову. Смакуйте это, находите интересное порой там, где, может, сами организаторы и не думали его оставлять.
И напоследок – русские девушки и женщины любого возраста, вы – лучшие. Вы украшаете любую выставку, даже если там вовсе не будет содержимого.
P. S.
Очаровательная незнакомка – спасибо вам за вкусный поисковый квест, и, надеюсь, вы улыбаетесь, читая эти строки.
У меня все. Искренне ваш Knell.
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