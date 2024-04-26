Мост мостом, но мы тоже ждем ATACMS
Итак, 61 миллиард долларов щедрой рукой Палата представителей Конгресса США решила выделить Украине. Случилось это 20 апреля, но только сейчас пошла информация о том, что конкретно будет выделено. Ведь воюют не доллары, а то, что на них будет куплено, не так ли?
Озвучили, что в так называемый «пакет помощи» войдут дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, БМП Bradley, автомобили Humvee и бронетранспортеры M113. Вся техника известна, за исключением ATACMS, где есть неприятные для нас нюансы.
Самый неприятный нюанс – то, что ВСУ могут получить не базовый ATACMS, который может отправить 560-кг боевую часть на 165 км, а модификации, которые несут менее мощную БЧ на большие (до 300 км) расстояния.
Коротко стоит напомнить о том, что представляет собой ATACMS. Назвать новейшим оружием… нет, все-таки первый пуск MGM-140 в 1988 году, первое применение в 1991-м. Но с 1991 по наше время комплекс прошел приличное количество улучшений, и представляет собой очень неприятное оружие.
MGM-140A ATACMS Block 1 имеет классическую компоновку: в носовой части элементы системы управления, за ними кассетная боевая часть, в кормовой части расположен твердотопливный двигатель и система аэродинамических рулей.
Боевая часть M39 состоит из около 950 суббоеприпасов M74, каждый из который представляет собой шарообразный элемент из вольфрама, начиненный взрывчаткой, при подрыве которой получается определенное число твердых вольфрамовых осколков. Один элемент способен выкосить все живое в радиусе 15 метров при подрыве на высоте 5-7 метров.
Смотрится весьма опасно, но при испытаниях было отмечено, что ракета имела очень невзрачную точность, которая была признана неудовлетворительной (КВО – 250 метрв). Но впоследствии ATACMS «простили», решив, что кассетный боеприпас с большим сектором поражения не нуждается в хорошей точности, и того, что есть, вполне достаточно для того, чтобы наносить противнику урон.
ATACMS ракета непростая в плане полета, она летит к цели по полубаллистической траектории, когда начальный разгон осуществляется по классической для баллистических ракет, траектории, а по достижении рабочей высоты, полет проходит в управляемом режиме.
Так если – «Искандер» «Искандером».
Но все предпусковые работы отличаются от нашей ракеты. На заводе ATACMS помещают в транспортно-пусковой контейнер, заполняют газом и герметизируют. Так, в контейнере, ракета приезжает на место пуска, где контейнер помещают в пусковую установку, подключают к системе пусковой установки и, собственно, осуществляют целеуказание и пуск.
Система интересна тем, что позволяет долгое время хранить ракету в состоянии, готовом к пуску без подготовительных работ и осуществлять предпусковые действия в весьма сжатые сроки. Как показала практика СВО – очень полезные свойства.
Для пуска ракет американцы не стали придумывать что-то новое, и просто адаптировали колесные РСЗО HIMARS и такое же РСЗО, но на гусеничном ходу, MLRS. HIMARS может нести два пусковых контейнера, а MLRS – один.
А в 1998 году случилось не очень приятное событие – в строй поставили новую усовершенствованную ракету MGM-140B ATACMS Block 1A, дальность которой увеличили чуть ли не вдвое, до 300 км. Кроме того, систему наведения дополнили спутниковой подсистемой корректировки NAVSTAR. И вот это сделало ракету намного более точной: КВО стало менее 100 метров. В два с половиной раза лучше, чем у первой модели.
На волне такого успеха на базе 1А американцы тут же создали ракету Block IA Unitary, с унитарной осколочно-фугасной боевой частью весом 227 килограммов.
Сегодня на вооружении американской армии стоят последние модели ATACMS, ракеты MGM-164 ATACMS 2000 и ATACMS 2000 MOD. Точность еще увеличили за счет более современной электроники, дальность опять-таки в районе 300 км, осколочно-фугасная БЧ с трехрежимным взрывателем в том числе и с функцией воздушного подрыва.
Понятно, что последние модели ATACMS Киеву не светят, но Block 1А и Block 1A Unitary – это весьма неприятная поставка для нас. Что самое неприятное – этих ракет в США наклепали весьма приличное количество, 1650 ATACMS Block 1, 610 Block 1A и 513 ATACMS 2000. Вот 1А больше всего и волнуют, ракеты не новые, последние были изготовлены почти 20 лет назад, в 2007 году, а для твердотопливных ракет это срок.
То есть, вообще деградация твердого топлива в таких ракетах начинается где-то с 15 лет с момента изготовления, а к 25 годам ракета может представлять большую угрозу для своих, чем для чужих. И перезарядка двигателя такой ракеты дело более геморройное, чем у ракеты с ЖРД.
Так что «щедрость» у американских военных и сенаторов – она такая, с подвохом. Скорее всего, отдадут ракеты, которые если сегодня не выстрелить, то завтра надо утилизировать, а это дело дорогое и долгое.
Да, в США разработали целую программу по продлению срока службы этих ракет и поддержанию их на должном уровне боеспособности. Service Life Extension Program (SLEP) – программа, в рамках которой продлевается ресурс и даже вроде бы повышаются характеристики ракет ATACMS. Сложно сказать, что они там делают с ракетами, но задача сохранить боеготовность до поступления на вооружение новых ракет была выполнена. Так, по крайней мере, говорят в США.
Есть информация о том, что большое количество ATACMS Block 1 было модернизировано до версии ATACMS 2000. С какой целью это было сделано, сказать сложно, потому что в ноябре прошлого года сообщили об успешных испытаниях ракеты Precision Strike Missile (PrSM), которая заменит ATACMS, значит, скорее всего, ATACMS пойдут на продажу всем желающим.
А желающие есть, тем более, после того как Киев громко расхвалил ракеты и их возможности.
Вообще уже несколько стран имеют на вооружение ATACMS. В первую очередь это ОАЭ и Южная Корея, которые имеют более сотни ракет каждая и ряд стран, запас ATACMS в арсеналах которых болтается на уровне 30-50 штук: Турция, Польша, Румыния, Бахрейн, Греция. Есть еще желающие типа Тайваня, Австралии и Литвы, которые хотят приобрести для себя ATACMS.
И Украина, которой в прошлом году досталось около двух десятков ракет в рамках неявных поставок. Понятно, что это были самые древние из первой серии ракет Block 1. ВСУ поспешили провести войсковые испытания, и атаковали этими ракетами аэродром в Бердянске. Именно там были обнаружены неразорвавшиеся суббоеприпасы М74, по которым и определили, что это были ATACMS.
И вот теперь нам готовят 1А или что-то более современное, да еще и в количествах двух-трех сотен.
Насколько это серьезно?
Вообще российские ПВО вроде бы научились перехватывать эти снаряды, что в целом логично: чем чаще применяется боеприпас, тем проще отследить его, вычислить нюансы траектории и подобрать алгоритмы для противодействия. Уже через неделю после атаки аэродрома в Бердянске была показана перехваченная и сбитая ракета ATACMS. Так что – ничего невозможного.
По всем озвученным параметрам, С300/400, «Тор-М2» и «Бук-М3» спокойно могут перехватывать баллистические ракеты. Учитывая, что ATACMS баллистическая ракета, то есть, с весьма высокой скоростью на конечном участке траектории, то сбить ее можно, но не так просто, как хотелось бы. Бердянск и Джанкой показали, что главное преимущество ATACMS – короткое время подлета к цели.
Впрочем, наш «Искандер» грешит примерно тем же самым.
Кроме того, не стоит списывать со счетов РЭБ. Наведение по ИНС – сами знаете, дело очень неточное, а заблокировать сигналы спутников у нас умеют. Тут без шуток, как житель города, где год практически не работает навигация от слова «совсем», уверенно так об этом говорю – умеют. И осложнить работу систем наведения блокировкой сигнала GPS – без проблем.
Конечно, кассетная боевая часть засыплет осколками приличную территорию, но: им же первоначально нужен мост.
Нет, не так: ВСУ нужен Мост!
То, что сейчас в Киеве оживились и начали обещать полный гаплык Крымскому мосту – понятно. Я уже говорил, что по нему будет лететь, как только потребуется какая-то перемога. Ну хоть какая-то. Тут Мост – очень выгодная мишень, повторюсь. Он большой, вокруг попадания в него можно развязать такую истерию…
Если Киев получит в свое распоряжение 200 ракет – на самом деле это очень много. Смогут ли там выделить 20, 30, 40 или 50 ракет для того, чтобы устроить массовую атаку Моста? Конечно. С удовольствием. И выделят, и запустят.
Но надо понимать, и уверен, что в Киеве понимают – это чисто политическая акция и никакого облегчения войскам на фронте она не принесет: есть сухопутная дорога, по которой идет снабжение группировки на юге. И атака Моста ничем участь военных не осложнит.
Кроме того, если сравнивать с недавним ирано-израильским столкновением, так тут расклад такой: лететь, конечно, ракетам меньше, чем тем, которые летели из Ирана. Но и полетит их не 300+. И тем более, что теперь у нас знают, что ATACMS у ВСУ будут. Значит, должны будут принять соответствующие меры. В конце концов, не все же в Минобороны бизнесом заняты и взятками, кто-то и работает.
Однако, вполне возможно, что вся шумиха вокруг Моста – это отвлекающий маневр. Политика политикой, но ракеты с дальностью полета в 300 км открывают иные перспективы для украинской стороны.
Под ударом могут оказаться аэродромы Курска, Воронежа, Бутурлиновки, Миллерова. То есть, те аэродромы, на которые через день (а то и каждый день) ломятся сегодня дроны, которые совсем не разведчики.
Дрон сложнее отследить, его можно доставить ближе к объекту и запустить уже с нашей территории, но он не несет такой угрозы, как ракета с 250-500 кг боевой части и летит не с такой скоростью. Ракета – это большой искус. Почему не попробовать? Тем более, платить за них Киеву не надо, просто запускай – и все.
Очень печально от понимания того, что вот-вот и целый регион превратится в полигон испытаний импортного вооружения. Извечное соревнование ракетчиков и зенитчиков. Кто лучше. Курянам хорошо, там Халино за городом. А вот в Воронеже и Бутурлиновке – там все рядом. И то, что вместо дронов будут прилетать ATACMS – это оптимизма как-то не внушает.
Когда у украинцев было два десятка ракет, они там над каждой тряслись. А тут… Есть смысл устроить атаки по многим целям. Уверен, руки зачешутся.
Неприятно, но… Все-таки ATACMS – ракета из прошлого века. Со всеми вытекающими отсюда последствиями в плане того, что есть чем перехватить и есть чем оглушить. Это все-таки не немецкий «Таурус», с которым проблем намного больше.
Впрочем, все начиналось, если помните, с «Байрактаров» (были такие БПЛА) и «Джавелинов, а затем уже появились «Челленджеры», «Абрамсы», «Леопарды», «Брэдли» и так далее. И вот – ATACMS. В достаточных количествах для проведения серьезных операций.
Понятно, что ответ и контрмеры будут, но решение не в них. Решения нужны на стратегическом уровне, а пока увы, но придется быть в роли полигона для испытаний американского вооружения, уповая на точность и умение наших войск ПВО.
Информация