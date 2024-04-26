ПП-2000. Лучше «Стечкина», хуже «Ксюхи»

Второй пилот Ми-17 с ПП-2000 в кабине своей машины, 2023 год.

Кадр из сюжета телеканала «Звезда» об оружии самообороны пилотов. Появление ПП-2000 в войсках преподносилось как что-то неимоверно позитивное... Ну хоть что-то лучше, чем ничего, тут не поспоришь.

Ага, было и такое – ОЦ-126, гражданский, самозарядный карабин на базе ПП-2000. Не взлетело...

Интерполитех-2013, бойцы 604 ЦСН «Витязь» ВВ МВД России демонстрируют работу в паре из-за баллистического щита. «Щитовик» вооружен ПП-2000, как раз для такой работы ПП-2000 оказался очень удачным вариантом.

Ранние образцы ПП-2000. Гениальное решение с прикладом из магазина на 44 патрона во всей красе. Развитой спусковой скобы – передней рукоятки ещё нет, зато ещё есть крышка, закрывающая рукоятку взведения.

Неполная разборка ПП-2000. Ломаться тут особо нечему. Лёгкий, компактный, надёжный. Также на фото штатный фонарь и два магазина на 20 патронов.

Лётчики практикуются в стрельбе из ПП-2000, 2023 год. «Натюрморт дополнен пистолетом Лебедева и жилетом НАС-ИР. Коллиматор, ЛЦУ и ПБС – это только на стрельбище, на борт идёт ПП-2000 без всего этого.

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