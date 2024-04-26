ПП-2000. Лучше «Стечкина», хуже «Ксюхи»
Лётчики практикуются в стрельбе из ПП-2000, 2023 год. «Натюрморт дополнен пистолетом Лебедева и жилетом НАС-ИР. Коллиматор, ЛЦУ и ПБС – это только на стрельбище, на борт идёт ПП-2000 без всего этого.
Начал разрабатываться в конце 1990-х в рамках ОКР «Баксанец», в работе приняли участие оружейники из Ижевска, Коврова, Климовска и Тулы. Наш герой как раз туляк, создан тульским Конструкторским бюро приборостроения (КБП) имени Шипунова. Руководили разработкой пистолета-пулемёта оружейники – академики Василий Грязев и Аркадий Шипунов. Патент на пистолет-пулемёт был получен в 2001 году, а первый образец продемонстрировали на выставке «Интерполитех-2004». Серийное производство стартовало в 2006 году.
Во всей красе.
В СССР тему пистолетов-пулемётов, по сути, положили под сукно на какое-то время. Из последнего и значительного на ум приходит ОКР «Букет». У наших товарищей из армий стран Варшавского договора было несколько весьма удачных образцов пистолетов-пулемётов, их использовали бойцы, которые могли обойтись и без автомата, а компактность оружия при этом была на первом месте. Ну вот что-то такое хотели и для Советской Армии.
Но потом появился АКС-74У, и вопрос с оружием для экипажей техники был снят, а других заказчиков пистолетов-пулемётов в Стране Советов по сути не было. Полицейский спецназ в каждом крупном городе и ГНР в касках и бронежилетах с автоматами наготове будет позже. Был спецназ КГБ, но он, в общем, обходился тем, что было в наличии.
Неполная разборка ПП-2000. Ломаться тут особо нечему. Лёгкий, компактный, надёжный. Также на фото штатный фонарь и два магазина на 20 патронов.
И вот в 90-е появились заказчики, которым нужно было оружие под патрон не такой мощный, как «автоматные» 5.45 и 7.62, и при этом автоматическое. И наших конструкторов прорвало…
Правда, отечественный оружейный рынок, по факту длительное время полностью изолированный, и отсутствие ОКР по пистолетам-пулемётам значительный период зачастую приводили к тому, что наши конструкторы изобретали по новой велосипед… Ну, «узи», а точнее – Sa vz. 23, точно пару раз переизобрели.
Плюс отсутствие опыта работы по «полицейским» пистолетам-пулемётам привело к тому, что часто «рожали» конструкции, больше подходившие для бандитов, чем для МВД. Субкомпакты, компакты, складные конструкции… Весть остальной мир в общем пришёл к тому, что полицейский «автомат» под пистолетный патрон в идеале полноразмерный, с полноценным прикладом, достаточно тяжелый, чтобы «съедать» отдачу пистолетного патрона, но всё равно легче классической штурмовой винтовки или карабина на её базе.
Ранние образцы ПП-2000. Гениальное решение с прикладом из магазина на 44 патрона во всей красе. Развитой спусковой скобы – передней рукоятки ещё нет, зато ещё есть крышка, закрывающая рукоятку взведения.
У нас, в общем, тоже пришли к тем же выводам, правда, через почти 20 лет своего пути. Речь про «Бизон». Сначала, правда, появился какой-то монстр со шнековым магазином, но это совсем другая история. Тут ведь не только дело в полёте конструкторской мысли. Заказчик тоже не всегда понимал, чего хочет и какими способами.
Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует стрельбу из ПП-2000 с удержанием двумя руками и без приклада.
Но вернёмся к нашему герою.
Тут на самом деле вышла интересная конструкция.
Вроде простой, как с фронтов Второй мировой, пистолет-пулемёт с автоматикой со свободным затвором, но со своими интересными особенностями.
Во-первых, это низкорасположенный ствол. Вес ПП-2000 сопоставим с весом пистолета, но оружие не норовит «выпрыгнуть» даже при стрельбе из него без приклада и с удержанием одной рукой. Пистолетной рукой служит горловина для магазина, как у многих компактных пистолетов-пулемётов, с ней с помощью перемычки соединена массивная спусковая скоба, которая служит в качестве передней рукоятки и позволяет вполне удобно удерживать оружие двумя руками. … Ну в общем и всё.
Дальше о не таких приятных вещах.
Интерполитех-2013, бойцы 604 ЦСН «Витязь» ВВ МВД России демонстрируют работу в паре из-за баллистического щита. «Щитовик» вооружен ПП-2000, как раз для такой работы ПП-2000 оказался очень удачным вариантом.
По мере разработки и доведения до серийного образца, ПП-2000 избавился от ряда «приятных» особенностей конструкции. Например, первоначально в качестве приклада предполагалось использовать только… магазин повышенной ёмкости, который вставлялся в паз позади и снизу ствольной коробки. Благо потом-таки появился полноценный приклад, складной рамочный приклад, а позже даже телескопический. Развитой спусковой скобы, служащей передней рукояткой, тоже сначала не было, как надо было бы удерживать пистолет-пулемёт двумя руками, не очень понятно.
Но некоторые особенности остались.
Ага, было и такое – ОЦ-126, гражданский, самозарядный карабин на базе ПП-2000. Не взлетело...
Это, например, угол наклона пистолетной рукоятки, а именно то, что он отрицательный. Да, не сильно, глазом почти не заметно, но он есть. То есть, если за ноль мы берём рукоятку, расположенную строго под 90 градусов к ствольной коробке, то обычные рукоятки для тех же автоматов имеют положительный наклон. Например, рукоятка для автоматов «АК» от производителя Magpul (модель MOE SL MAG682) имеет наклон 17 градусов, а ПП-2000 имеет отрицательный. Проще говоря, рукоятка «выгнута» в другую сторону.
Регулярно стреляющие из оружия люди говорят, что со временем привыкаешь, но поначалу очень непривычно и неудобно. А то, что ПП-2000, как и любое оружие, «подпрыгивает» при стрельбе, ситуацию только усугубляет, особенно при удержании одной рукой. И с этим ничего не сделать, так как пистолетная рукоятка является, как мы помним, и шахтой магазиноприёмника. То есть, не переделав всю конструкцию, эргономику в этом месте не исправить. Мы тут оружие конструируем, а не анатомию изучаем…
Кадр из сюжета телеканала «Звезда» об оружии самообороны пилотов. Появление ПП-2000 в войсках преподносилось как что-то неимоверно позитивное... Ну хоть что-то лучше, чем ничего, тут не поспоришь.
Сверху расположена рукоятка взведения, выполненная с затвором одной деталью, которая при стрельбе движется соответственно вместе с затвором. На некоторых прототипах она была закрыта кожухом, но впоследствии он пропал. Не абы какая, конечно, проблема, но всё же довольно большая подвижная, ничем не прикрытая деталь.
Видеообращение генерала Суровикина, записанное в неоднозначный период недавней истории нашей Родины. На ноге у генерала лежит ПП-2000.
В общем, по сумме характеристик получилось хорошее оружие. По своей механике это классический пистолет-пулемёт, надёжный и лёгкий, а масса и габариты позволили ему стать довольно интересным нишевым оружием. Там, где нужно что-то помощнее пистолета, но при этом в той же весовой категории и с возможностью удержания одной рукой, то есть по сути добротный субкомпактный пистолет-пулемёт. Сферы его применения – это, например, работа с баллистическим щитом, персональная охрана, работа в тесных помещениях.
Второй пилот Ми-17 с ПП-2000 в кабине своей машины, 2023 год.
И на этом можно было бы и закончить, но случился февраль 2022 года.
Проблемы полезли как грибы после дождя. Большинство из них были и так давно известны, и даже как-то решались, но вот всё как-то не так: не то, ещё не закончились испытания и т. д.
Одной из таких проблем стало фактическое отсутствие сейчас у наших лётчиков персонального оружия самообороны (Personal defense weapon, PDW). «Стечкиных» и «Ксюх» уже на всех не хватает, смены им де-факто нет, а из ПМа разве что совершить «роскомнадзор», чтобы врагу живым не достаться.
И вот на фоне этих вводных в 2023 году на фото у вертолётчиков начали появляться ПП-2000. Летом 2023 года прошла информация, что сразу несколько вертолётных полков получили ПП-2000 в качестве оружия самообороны пилотов. До этого ПП-2000 были замечены только у пилотов авиации Росгвардии. И тут же понеслись радостные возгласы, что это и есть наш родной, отечественный PWD.
Но там под этим термином подразумевается в первую очередь что-то не под пистолетный патрон, а под патрон «промежуточный». Тут же ясно, что мера эта во многом откровенно вынужденная.
Неясно, откуда МО РФ взял такое количество этих субкомпактов разом и почему не поискали что-то иное в закромах Родины или в других ведомствах. Но время «интересное», хорошо, что не раздали сапёрные лопатки и их PWD не обозвали.
Самое знаменитое фото ПП-2000, Ижевск, 2010 год.
Интересно, что в СССР был проект просто эталонного PWD – АО-46. Наш Heckler & Koch MP7, но только появившийся на 30 лет раньше. Но это, как водится, совсем другая история.
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