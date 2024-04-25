Корейская Hanwa представила баллистическую ракету для польской армии

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Корейская Hanwa представила баллистическую ракету для польской армии

Корейские СМИ впервые опубликовали кадры запуска баллистической ракеты CTM-290 для Польши. Ракета была запущена из польской пусковой установки Homar-K в присутствии представителей польского правительства. Дальность и характеристики боевой части ракеты CTM-290 аналогичны характеристикам новой американской баллистической ракеты ATACMS. Благодаря 239-миллиметровой ракете и другим моделям ракет, боевые возможности Войска Польского значительно возрастут.

Баллистическая ракета СТМ-290 представляет собой экспортный вариант усовершенствованной ракеты Ure-I, которую можно рассматривать как промежуточное решение между существующей ракетой Ure-I/KTSSM Block-I и разрабатываемой ракетой Ure-II/KTSSM Block-II. По конфигурации и внешнему виду его планер аналогичен 600-миллиметровому Ure-I/KTSSM Block-I, но имеет улучшенные характеристики и может запускаться из модифицированной пусковой установки "Хомар-К" с увеличенной дальностью до 290-295 км.




Южная Корея сильно заинтересована в завоевании европейских рынков путем строительства оружейных заводов в Польше. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия уже используют неизвестное количество ракетно-артиллерийской системы дальнего действия K239 Chunmoo и планируют приобрести эту баллистическую ракету.
3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 05:21
    «Корейские СМИ впервые опубликовали кадры запуска баллистической ракеты CTM-290 для Польши» —


    — Было бы лучше "до Польши" ...
  2. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 06:22
    Можно увязать эти поставки с поставками Искандеров в КНДР. Южнокорейцы бы десять раз подумали, вооружать ли пшеков в таком случае.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:23
    Судя по всему Польша уже подсела на южнокорейское оружие. Южнокорейские танки, САУ, теперь ракеты, плюс к этому организация производства на своей территории. Вооружаются ускоренно, наверное чтобы не опоздать на войну с Россией. Европе не терпится отхватить очередных люлей, но теперь уже окончательно.