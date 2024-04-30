По морям вокруг Земли: пироги Тихого океана
Каноэ Соломоновых островов, украшенное инкрустациями из перламутра морских раковин. Работа Френсиса Пиммеля
остроносые,
резные и инкрустированные перламутром,
они втащили на берег у плантации Мериндж.»Дж. Лондон «Джерри-островитянин»
Рассказы о кораблях и их моделях. В детстве мне просто ужасно нравилась книга Джека Лондона «Джерри-островитянин». И особенно почему-то нравились те места, где речь шла о туземных пирогах и томагавках, инкрустированных перламутром. Наверное, это происходило потому, что я хорошо знал, что это красиво, поскольку в доме была китайская шкатулка из черного лака, с рельефными фигурками из слоновой кости и врезанными в лак инкрустациями из перламутра. Вот и пироги с Соломоновых островов мне представлялись похожими на нашу шкатулку – то есть такими же чёрными, блестящими и с бликующими на солнце вставками из кусочков перламутра. Однако так ли это было на самом деле, я не мог узнать на протяжении… практически 60 лет.
И вот только совсем недавно, мне можно сказать ну просто очень повезло Позднее я узнал, что это было не совсем так, но любовь к перламутру осталась навсегда. Более того, сохранилось и желание сделать модель такой пироги, но… Как можно сделать то, чего ты никогда не видел, так можно запросто и пойти туда, не знаю куда!
И вот тут, практически в 70 лет мне наконец-то удивительным образом повезло: попал на сайт моделиста с Гавайских островов Френсиса Пиммеля, который тоже дед и тоже занимается тем, что на досуге мастерит модели полинезийских судов, которых на Тихом океане, как оказалось, довольно большое количество. И вот среди сделанных им моделей как раз и оказалась пирога с Соломоновых островов с корпусом, инкрустированным перламутром от раковин.
Думаю, что смогу её повторить, и она займет почетное место в моей коллекции исторических суденышек, но пока что я лишь заказал перламутр с острова Бали – модель для самого себя просто обязана иметь «аромат далеких островов». Сделаю – обязательно об этом напишу, ну а пока я предлагаю познакомиться с моделями Френсиса Пиммеля и оценить их должным образом. И не только их, но и тех отважных мореплавателей, которые их в свое время построили, и имели мужество избороздить на них весь великий Тихий океан!
Френсис Пиммель за работой над очередной моделью. Как видите, они у него совсем не маленькие. С одной стороны такие большие модели делать легче, чем маленькие. Даже старикам очки тут не потребуются! Но с другой – это же «музейный экземпляр». В наших «хрущевках» и «брежневках» такие модели просто невозможны
Фиджийское каноэ «Камакау», которое является одним из лучших типов каноэ с выносным балансиром, из когда-либо созданных
То же каноэ. Вид с противоположной стороны
Помост этого каноэ
Малайская летучая проа. Подветренная сторона модели каноэ «Чаморро» (Гуам), построенного 12 декабря 2016 г.
Летописец Магеллана Пигафетта, который видел некоторые из этих судов в 1521 году на Гуаме или в Роте, сравнил их «с гондолами Фюзине, но более узкими» и заметил, что некоторые из них были выкрашены в черный цвет, а другие в красный.
Сегодня, спустя столетия, по всей Полинезии множество энтузиастов строят копии древних парусных судов и отправляются на них в плавания. Так что перед нами модель «нового старого судна полинезийцев». «Летучая проа» – такое названии вот такие пироги получили из-за быстроты, с которой они мчались по волнам, причем известны случаи, когда они обгоняли знаменитые чайные клипперы.
Корпус у проа был выдолблен из древесного ствола, поэтому был очень узким. Оригинальным было и крепление мачты
Двухкорпусное каноэ с островов Кука
Эта модель показывает, как должны были выглядеть двухкорпусные каноэ с архипелага Кука с острова Мангайя. Об этих каноэ имеется очень мало сведений, но мы знаем, что островитяне использовали тот же тип корпуса, что и на пирогах с аутригером. Они просто брали две пироги и соединяли их между собой, чтобы получить судно с двойным корпусом.
Интересно отметить, что двухкорпусные каноэ архипелага Кука имели много общего с каноэ с Гавайских и Маркизских островов, а также Новой Зеландии. Эта модель является копией модели, которая выставлена в музее Новой Зеландиит Те Папа Тонгарева. По мнению её создателя, это единственная модель каноэ с двойным корпусом на островах Кука, когда-либо изготовленная с такой точностью и деталировкой.
Двухкорпусное каноэ с островов Кука. Вид спереди
То же самое каноэ – вид сзади
Двухкорпусное каноэ хокулеа с парусами типа «клешни краба»
Хокулеа – одно из самых замечательных изобретений полинезийцев. О путешествиях на хокулеа написаны целые тома. По всему миру демонстрировались документальные фильмы, рассказывавшие о мореходных качествах этого замечательного судна, и даже написаны песни, восхвалявшие его красоту.
Первый новодел хокулеа был построен ещё в 1974 году после предложения Полинезийского общества путешествий сделать копию древнего полинезийского каноэ и совершить путешествие туда и обратно с Гавайских островов на Таити. Целью путешествия было исследование полинезийской безинструментальной навигации.
За годы, прошедшие с момента своего первого и очень успешного путешествия в 1976 году, «Хокулеа» и его команда, состоящая из опытных штурманов и моряков, много раз пересекали Тихий океан.
Нос модели каноэ хокулеа
Корма
Конструкция судна была основана на графических реконструкциях покойного Герберта Кавайнуи Кейна, который был большим знатоком полинезийских морских каноэ. Его книга «Путешественники» содержит замечательную подборку изображений полинезийских каноэ.
Некоторые модели каноэ Френсис как раз и сделал на основе этих иллюстраций. Причем каждая его модель представляет собой настоящее произведение искусства, а делает он их на заказ из местного дерева. В частности, масштабные модели «Хокулеа» доступны в следующих размерах: 30,5 см, 61 см и 91,5 см. Понятно, что размер модели влияет на уровень детализации, что является основным фактором, определяющим её цену. Другими словами, стоимость 36-дюймовой модели не равна стоимости 12-дюймовой модели, умноженной на 3!
Модель каноэ хокулеа в помещении «Бэнк оф Гавайи» в Гонолулу
Носовая часть каноэ с Соломоновых островов, украшенная резьбой и инкрустацией перламутром
О красоте каноэ Соломоновых островов, которые вызывали восхищение всех путешественников, мореплавателей и исследователей с тех пор, как острова впервые посетили белые люди, писал и британский натуралист сэр Чарльз Моррис Вудфорд. Среди сотен различных каноэ Океании выделяется каноэ Томако в форме полумесяца, построенное из досок, с его тонкими линиями и очаровательными выступающими вверх носом и кормой, украшенными перламутром и перьями.
В черный цвет красились боевые каноэ охотников за головами с Соломоновых островов, которым в повести Джека Лондона «Джерри-островитянин» как раз и попался бедняга Ван Хорн.
Большая двухкорпусная пирога с Маркизских островов
Эта же пирога. Вид на поперечные брусья, скрепляющие оба корпуса
Резные фигурки на корме. Кто они? Духи предков?
Каноэ с выносными балансирами с архипелага Тикопия. Модель тикопского каноэ с острова Анута
Самоанское каноэ под парусом
Корпуса самоанских каноэ отличаются поразительной элегантностью. По мнению экспертов, они имеют идеальную гидродинамическую форму. Нос принимает профилированную форму головы акулы, а корма заканчивается элегантным хвостом.
Самоанцы были превосходными плотниками, и говорят, что они первыми разработали метод изготовления каноэ из досок со скрытым ременным соединением досок. Самоанцы также украшали свои каноэ скульптурами и перламутром от раковин.
Модель знаменитого таитянского «Типаэруа». Корпуса этого каноэ вырезаны не так, как у большинства океанических судов полинезийцев, а сделаны из досок – техника весьма и весьма сложная
Доски обшивки, из которых был сшит корпус таитянских судов
Очень странные, но, несомненно, что-то означавшие для таитян, украшения на кормовых оконечностях
В общем, и Френсис Пиммел, как мы видим, молодец и большой мастер, и прежние жители Полинезии были умельцами не из последних. Суметь освоить острова Тихого океана, разделенными тысячемильными просторами океанских вод – это надо было не просто уметь, но и обладать совершенно определенно большими талантами во многих областях.
Информация