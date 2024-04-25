Суд наложил арест на имущество замминистра обороны Тимура Иванова

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Суд наложил арест на имущество замминистра обороны Тимура Иванова

После ареста заместителя министры обороны Тимура Иванова московским судом принято решение о наложении ареста и на его имущество. Также решением суда предусмотрено наложение ареста на имущество членов его семьи.

По сообщениям информационной службы ТАСС, арест наложен на имущественные активы не только нынешней его жены, Светланы Ивановой (Захаровой), но и на имущество «бывших жён и пятерых детей, включая приёмных – детей от другого брака его нынешней супруги».



Это решение принято в качестве обеспечительной меры на тот случай, если впоследствии будет полностью доказана вина Тимура Иванова в совершении преступления имущественного характера. Напомним, что заместителя министра обороны подозревают во взяточничестве в особо крупных размерах. Конкретные размеры взятки не называются. При этом его адвокаты утверждают, что непосредственно денежные средства в качестве взятки якобы не фигурируют.

Сам Иванов своей вины не признаёт. Через адвоката он заявил, что уголовное его преследование «носит незаконный характер». Упор делается на то, что следствие против него, как представителя министерского звена главного оборонного ведомства, «должно осуществляться военным следственным управлением». На данный момент следствие ведётся Главным управлением СК РФ.

Напомним, что Иванов в своё время возглавлял Оборонстрой, потом был назначен на должность заместителя министра обороны, в которой (должности) курировал в том числе сферу военного строительства и обеспечения армии.

К настоящему моменту, по сообщениям источников, от своей должности в министерстве отстранён.
41 комментарий
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 06:05
    Конкретные размеры взятки не называются.
    Была инфа, что набрал на миллиард. Всего...
    Тимур и его команда !
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +12
      Сегодня, 06:08
      К сожалению у нас в стране таких тимуров ивановых пруд пруди!!! Можно и нужно пересажать еще очень многих и про "талантливых" жен с детьми главное не забудьте!
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 06:43
        Он такой же иванов, как чубайс - чубайс!
        Не удивился бы, что в одно прекрасное время он бы переобулся, и стал в израиле каким-нибудь эйдельманом!
      2. сайгон Звание
        сайгон
        +5
        Сегодня, 06:50
        Вопрос только один - а какого органа он так долго был на этом месте ? Вот не верю что особисты не докладывали ( там дураков нет) Да сынка у генерала сдриснул к врагам. Какое сильное отличие от сталинской элиты и военной и партийной
      3. Stas157 Звание
        Stas157
        +8
        Сегодня, 06:51
        Взяли (наконец-то!) самого обнаглевшего, у которого роскошь на показ из всех мест вылазила! Но есть и те, кто по скромнее живут, но хапают не меньше и более осторожно. Все они как один - квалифицированные потребители, воспитанники скрепной системы. И имя им Легион.
      4. 9PA Звание
        9PA
        +2
        Сегодня, 07:17
        Сажать??? Сажать не надо, страна находится на военном положение, гибнут люди. По законам военного времени повешать как изменника Родине. Родина или смерть!
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 06:15
      Uncle lee." Timur un sein trupp".( как то так по немецки). hi
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 06:19
        "Timur and his team" По-английски. hi
    3. sub307 Звание
      sub307
      +7
      Сегодня, 06:18
      Цитата: Uncle Lee
      Была инфа, что набрал на миллиард. Всего...

      Вот именно...!! winked "У нас" некоторые блогерши на 1 млрд. 400 тыс. руб. только по налогам должок имеют... request
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 07:28
      Цитата: Uncle Lee
      Была инфа, что набрал на миллиард. Всего...
      Тимур и его команда !

      Да даже если и на 10 лярдов, вытащат его из тюрьмы и место хорошее дадут.
      Может кто то забыл, как было с Сердюковым и Васильевой, а заместительница Васильевой сидит в крытке.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 06:06
    Иванов в своё время возглавлял Оборонстрой, потом был назначен на должность заместителя министра обороны, в которой (должности) курировал в том числе сферу военного строительства и обеспечения армии.

    Как там про прапорщиков говорили? "Через три года можно сажать без суда и следствия"? Ну, а тут "чуть" в больших размерах.
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      0
      Сегодня, 07:12
      Если не ошибаюсь, слова Суворова: "Любого интенданта через 5 (разные вариации) лет службы можно вешать без суда и следствия". С Ивановым это совпадает по всем параметрам.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:06
    «Арест наложен на имущественные активы не только нынешней его жены, но и на имущество "бывших жён и пятерых детей, включая приёмных – детей от другого брака его нынешней супруги"» —

    — Имущества столько,что для нынешних и бывших жён многовато,у любовниц ещё посмотреть надо ...
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 06:17
      Иванов как то умудрился жену у миллиардера увести с тремя детьми.Лавелас ещё тот.
    2. Stas157 Звание
      Stas157
      -1
      Сегодня, 06:37
      Пишут, что даже на водителя у Иванова часть имущества записано.
  4. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +6
    Сегодня, 06:08
    Мне так думается что они заранее вывели наиболее дорогие и ликвидные активы из под российской юрисдикции .
  5. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 06:12
    Очередной "бэдный овэц " wassat оговоренный и оклевётанный зависливыми подчинёнными wassat Он сам мухи не обидит wassat ,в смысле,не разменивается на мелочи... wassat
  6. Alex66 Звание
    Alex66
    +9
    Сегодня, 06:20
    А это правда что его сын, дабы не попасть под мобилизацию уехал учиться в Англию (с которой мы воюем, они нам газопровод взорвали) а дочка во Франции? Очень интересно получается о каком единстве говорить президент и сколько еще таких агентов НАТО работает в МО?
    1. 77alex77 Звание
      77alex77
      +1
      Сегодня, 07:14
      Вот как то так, наверное
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 06:29
    Вот то, что наложили арест на имущество включая жен, детей это хорошо. Чтобы не получилось, что после отбытия срока опять богатенький и независимый. А арестовывать очевидно есть что, как-никак много лет "зарабатывал непосильным трудом".
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 07:28
      Вот то, что наложили арест на имущество включая жен, детей это хорошо.

      А я вот удивлён. А такое раньше было по громким делам? Чтобы ещё и арест имущества детей... request
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +1
        Сегодня, 07:34
        А такое раньше было по громким делам?
        Ст. 115 УПК (Наложение ареста на имущество по уголовному делу): "...Арест может быть наложен на имущество: подозреваемого, обвиняемого и лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, в том числе находящееся у других лиц..." и т.д.
        1. Msi Звание
          Msi
          0
          Сегодня, 07:38
          Геннадий, теоретически я увидел. А практически раньше по громким делам, были ли аресты имущества детей? Сейчас посмотрю. Что у нас там громкое было... Захарченко полковника надо глянуть...
          1. rotmistr60 Звание
            rotmistr60
            0
            Сегодня, 07:40
            Я предполагаю, что наконец были внесены поправки в УПК по поводу наложения ареста на имущество и конфискации имущества, о которых ранее много говорилось. По поводу детей я тоже не припомню такого.
  8. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    +1
    Сегодня, 06:33
    Цитата: tralflot1832
    Иванов как то умудрился жену у миллиардера увести с тремя детьми.Лавелас ещё тот.

    Наверно сказал, что миллиардер - не её уровень. Хватит нищенствовать.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 06:58
      Лена Петрова ,жена уходя от миллиардера вытребовала с бывшего 100 000$ детям на подгузники в месяц и кое что ещё.Как пишут злые языки из тусовки - Иванов на фоне её ,первое время смотрелся альфонсом.А потом у него попёрло.( Тут уже куча вопросов).
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 07:25
        жена уходя от миллиардера вытребовала с бывшего 100 000$ детям

        Видать Иванов мог удивить жену миллиардера не только размером кошелька... hi
  9. LAlexAlex Звание
    LAlexAlex
    +1
    Сегодня, 06:35
    В идеальном мире надо было бы развивать систему аудита всех финансовых гос. потоков с постоянной ротацией кадров по региону работы (что бы связями не успевали обрастать) ну и мотивацией в виде % от найденного.
    Но связи и лояльность всегда важнее в этом деле, да кому надо и так в курсе примерно, что, где, как и сколько. Видимо человек просто превысил лимит или ещё как то начюдил.
    1. comings Звание
      comings
      0
      Сегодня, 07:17
      Мы ваще все за всё хорошее и против всего плохого. Тока это всё в теории. А на практике только отец всех народов правильную кадровую и налоговую политику вёл
  10. Wildcat Звание
    Wildcat
    -2
    Сегодня, 06:37
    арест наложен на имущественные активы не только нынешней его жены, Светланы Ивановой (Захаровой), но и на имущество «бывших жён и пятерых детей, включая приёмных – детей от другого брака его нынешней супруги»

    Блин, вот жалко стало человека!
    Какие женщины у него!
    Какие друзья!
    Пять детей!


    Ну закроет он этот ущерб "свыше миллиона", зачем в форме офицера в клетке за стеклом держать, он не убийца, шпион и не насильник...
    Отпустили бы до суда, как Васильеву, пусть дома сидит под арестом... Год семьи на дворе!

    Да, добрый я. Ругайте.
    1. Третий район Звание
      Третий район
      0
      Сегодня, 06:52
      На средней фотографии Дмитрий Песков вроде бы. Ну теперь будет просить за друга. Если даже и получит срок Иванов, то с такими деньгами будет сидеть хорошо , как сыр в масле кататься и скорее всего недолго.
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        0
        Сегодня, 07:10
        ...и какие женщины!!!

        О будущем не загадывают; но для подследственного по такой статье, тем более в такой должности и с таким кругом общения, сразу заключение под стражу - очень плохой знак.

        А хорошо все у людей, которые, как Васильева, под домашним арестом (с прогулками) и потом - УДО. Вот в таких случая все более-менее ясно сразу.
      2. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 07:37
        Цитата: Третий район
        Ну теперь будет просить за друга. Если даже и получит срок Иванов, то с такими деньгами будет сидеть хорошо , как сыр в масле кататься и скорее всего недолго.

        Да вроде как с друзьями у него напряженка
        Цитата: https://t.me/s/yurasumy
        Удивительный человек. Своим арестом праздник стольким людям устроил. Удивительный еще тем, что никто из его знакомых ничего хорошего про него в кулуарных разговорах мне не говорил. Никто и ничего. Ни один человек. На фронте радуются, как будто крупный населенный пункт взяли. Но радость неполная, ждут продолжения, а вдруг…
    2. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 07:43
      Странно, что он не во фраке с бабочкой. Чаще, чем форму одевал.
  11. skept Звание
    skept
    +3
    Сегодня, 06:59
    Видно не зря хочет,что-бы военное ведомство следствие вело.
    Связи остались.Как бы по состоянию здоровья под домашний арест не отпустили.
    Шойгу явно был в курсе его делишек.Коррупция...
  12. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 07:03
    Суд наложил арест на имущество замминистра обороны Тимура Иванова

    Тут пора «перетрахивать» всю структуру, ибо просто так даже прыщ не выскакивает.
    А этого - в рядовые без звания и военной пенсии...Пусть на нарах помыкается, чтобы другим неповадно было...
  13. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 07:06
    После ареста заместителя министры обороны Тимура Иванова московским судом принято решение о наложении ареста и на его имущество.
    belay Бедный. Как же он теперь кушать будет? feel
    Также решением суда предусмотрено наложение ареста на имущество членов его семьи.
    belay То есть суд думать будет, а надумает, то тогда конечно сразу.... request А то может надумают и занесут.... feel
  14. Rom8681 Звание
    Rom8681
    +1
    Сегодня, 07:08
    Цитата: FoBoss_VM
    Мне так думается что они заранее вывели наиболее дорогие и ликвидные активы из под российской юрисдикции .

    А следствие не может попросить, чтобы он из-за кордона перевёл наворованное сюда,ну скажем взамен на минус пару лет будущего его заключения.
  15. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 07:11
    Это Хорошо что все вернет обратно.
  16. Наган Звание
    Наган
    -1
    Сегодня, 07:28
    Когда такое было, чтоб генералов армии сажали? Вроде как последний раз еще при Сталине. Хотя нет, Щелокова взяли при Андропове. Неужто началось? Если да, то аплодирую начавшим. good hi
  17. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 07:30
    В Китае, например, взяточников и воров расстреливают показательно, с демонстрации казни по ТВ. Чтобы другим было неповадно. Вот бы хорошо так и у нас сделать