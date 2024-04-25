Суд наложил арест на имущество замминистра обороны Тимура Иванова
После ареста заместителя министры обороны Тимура Иванова московским судом принято решение о наложении ареста и на его имущество. Также решением суда предусмотрено наложение ареста на имущество членов его семьи.
По сообщениям информационной службы ТАСС, арест наложен на имущественные активы не только нынешней его жены, Светланы Ивановой (Захаровой), но и на имущество «бывших жён и пятерых детей, включая приёмных – детей от другого брака его нынешней супруги».
Это решение принято в качестве обеспечительной меры на тот случай, если впоследствии будет полностью доказана вина Тимура Иванова в совершении преступления имущественного характера. Напомним, что заместителя министра обороны подозревают во взяточничестве в особо крупных размерах. Конкретные размеры взятки не называются. При этом его адвокаты утверждают, что непосредственно денежные средства в качестве взятки якобы не фигурируют.
Сам Иванов своей вины не признаёт. Через адвоката он заявил, что уголовное его преследование «носит незаконный характер». Упор делается на то, что следствие против него, как представителя министерского звена главного оборонного ведомства, «должно осуществляться военным следственным управлением». На данный момент следствие ведётся Главным управлением СК РФ.
Напомним, что Иванов в своё время возглавлял Оборонстрой, потом был назначен на должность заместителя министра обороны, в которой (должности) курировал в том числе сферу военного строительства и обеспечения армии.
К настоящему моменту, по сообщениям источников, от своей должности в министерстве отстранён.
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