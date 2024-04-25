Бригаду ТрО, переведённую в контратакующую, командование ВСУ бросило на помощь фактически разбитой 47-й бригаде для удержания Соловьёво

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Бригаду ТрО, переведённую в контратакующую, командование ВСУ бросило на помощь фактически разбитой 47-й бригаде для удержания Соловьёво

Украинское командование ввиду утраты контроля над Очеретино и высоких потерь в составе 115-й бригады ВСУ в этом районе решило бросить в бой личный состав бригады, которая была переведена в «боевую» (контратакующую) изменением статуса с бригады территориальной обороны. Это 100-я бригада ВСУ, которую перебросили под Очеретино для «укрепления позиций» 47-й бригады – той самой, которая была фактически разбита российскими войсками.

Стоит напомнить, что, по официальной украинской версии, подразделения 47-й бригады ВСУ «производили ротацию в Очеретино, но что-то пошло не так, и 115-я бригада не смогла полноценно заменить 47-ю на её позициях». В таких витиеватых, привычных для киевского режима формулировках, враг пытается скрыть очевидное – 47-я бригада, а точнее – её остатки, бежала под натиском российской армии, понеся значительные потери, в том числе от воздействия ФАБов. Когда в бой собирались вводить 115-ю бригаду, то «досталось» и ей. В итоге Очеретино было освобождено нашими войсками.



Теперь украинское командование действует фактически по тому же сценарию, по которому действовало в своё время при развитии успеха ВС РФ в Авдеевке, а именно – бросает резервы, стараясь выстроить новую линию обороны западнее населённого пункта, контроль на которым ВСУ утратили. Тогда это был район села Ласточкино, теперь – район села Соловьёво (по совпадению, и тут птичье название), что юго-западнее Очеретино. Именно в район Соловьёво отошла полуразбитая 47-я бригада, и частично именно там её должна «поддержать» 100-я бригада – бывшая бригада ТрО.



Однако после потери контроля над соседней Новобахмутовкой удержать позиции противнику в районе Соловьёво крайне сложно. Сложно уже ввиду того, что это село находится значительно ниже на местности, чем контролируемое ВС РФ Очеретино. И удары по спешно оборудуемым украинским позициям наносятся днём и ночью как минимум с двух направлений.
5 комментариев
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  1. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:40
    47-я бригада, а точнее – её остатки, бежала под натиском российской армии, понеся значительные потери... Когда в бой собирались вводить 115-ю бригаду, то «досталось» и ей
    Теперь дыру хотят заткнуть 100 Бр ТрО, для поднятия "боевого духа" которой перевели в разряд боевой. Не трудно предугадать, что ее ожидает вне зависимости от изменения статуса на бумаге. Удачи нашим ребятам.
  2. Tochilka Звание
    Tochilka
    -1
    Сегодня, 07:00
    Глянул в новости, где мелькала 100-я бригада. Оттуда:
    На фоне значительных потерь на востоке Украины мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения. Опубликовано 21.07.22

    Теперь, значит, вооружили обратно и отправили "искупать кровью трусливый проступок"?
  3. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 07:13
    47 бригада,
    115 бригада и 100 бригада-ликвидированы фактически, неплохой результат у наших ребят за неделю.
    Дальше все поселки в низине, сыпаться в этом направлении начнут.
    Жаль что погибают и не вызывают канал связи "" ВОЛГА""
    Спасли бы украинцы и себя и других.
    Да и наши предлогают им и не идти на поводу у команды ВСУ и Зелибобы, даже много вариантов предлагают и деньги и мятеж на местах, но мозги промыли им конечно конкретно.
    Жаль, могли бы жить.
    И как говорил Евгений Викторович Пригожин - потом бы, помирившись с удовольствием наваляли соседней деревне-читать Польше, Трибалтии, Румынии и дальше по списку.
    Наших ребят поздравляю с успехом.
    Мужества и отваги, стойкости и веры в то что делают.
    С нами Бог!!!
    Мы победим!!!
    Победа будет за нами!!!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:37
    Что за термин, контратакующая бригада?
    Бригаду ТрО, переведённую в контратакующую, командование ВСУ бросило на помощь фактически разбитой 47-й бригаде для удержания Соловьёво
    . Новое слово военной науки?
  5. мазута Звание
    мазута
    0
    Сегодня, 07:37
    И в Соловьево им "насыпать"Фабов,чтоб коленки тряслись.