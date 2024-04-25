Бригаду ТрО, переведённую в контратакующую, командование ВСУ бросило на помощь фактически разбитой 47-й бригаде для удержания Соловьёво

Украинское командование ввиду утраты контроля над Очеретино и высоких потерь в составе 115-й бригады ВСУ в этом районе решило бросить в бой личный состав бригады, которая была переведена в «боевую» (контратакующую) изменением статуса с бригады территориальной обороны. Это 100-я бригада ВСУ, которую перебросили под Очеретино для «укрепления позиций» 47-й бригады – той самой, которая была фактически разбита российскими войсками.Стоит напомнить, что, по официальной украинской версии, подразделения 47-й бригады ВСУ «производили ротацию в Очеретино, но что-то пошло не так, и 115-я бригада не смогла полноценно заменить 47-ю на её позициях». В таких витиеватых, привычных для киевского режима формулировках, враг пытается скрыть очевидное – 47-я бригада, а точнее – её остатки, бежала под натиском российской армии, понеся значительные потери, в том числе от воздействия ФАБов. Когда в бой собирались вводить 115-ю бригаду, то «досталось» и ей. В итоге Очеретино было освобождено нашими войсками.Теперь украинское командование действует фактически по тому же сценарию, по которому действовало в своё время при развитии успеха ВС РФ в Авдеевке, а именно – бросает резервы, стараясь выстроить новую линию обороны западнее населённого пункта, контроль на которым ВСУ утратили. Тогда это был район села Ласточкино, теперь – район села Соловьёво (по совпадению, и тут птичье название), что юго-западнее Очеретино. Именно в район Соловьёво отошла полуразбитая 47-я бригада, и частично именно там её должна «поддержать» 100-я бригада – бывшая бригада ТрО.Однако после потери контроля над соседней Новобахмутовкой удержать позиции противнику в районе Соловьёво крайне сложно. Сложно уже ввиду того, что это село находится значительно ниже на местности, чем контролируемое ВС РФ Очеретино. И удары по спешно оборудуемым украинским позициям наносятся днём и ночью как минимум с двух направлений.