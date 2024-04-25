Василий Небензя - постпреду США в ООН: Не просветите ли, кто осуществил ядерную бомбардировку Японии
Настоящий спектакль разыгрался несколько часов назад в стенах ООН. В Совете безопасности обсуждалась внесённая США и Японией резолюция о «недопущении ядерного оружия в космосе, в том числе на околоземной орбите». Началось всё с того, что сами вносившие проект резолюции начали убеждать всех участников в недопустимости наличия ЯО на орбите, причём так и не пояснили, зачем принимать новую резолюцию, если уже есть документы и договорённости относительно запрета на милитаризацию космического пространства.
В итоге российская делегация проект американо-японской резолюции заблокировала, наложив вето. Это вызвало бурную реакцию у делегации США и марионеточных режимов, включая японский.
Помощник президента США по нацбезопасности Салливан заявил, что вето со стороны России носит «неконструктивный характер». По словам Салливана, президент России Владимир Путин «публично говорил о том, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе».
Джейк Салливан:
«Популярно» позицию Москвы Салливану и другим представителям «мира прогрессивных демократий» разъяснил Василий Небензя.
Российский постпред в ООН напомнил о существовании Договора о космосе от 1967 года и о других договорах, где чётко говорится, что в космическом пространстве, в том числе на околоземной орбите, не должно быть не только ядерного оружия, но и никакого оружия вообще. И если такие договора есть, то для чего нужна её одна резолюция?
Василий Небензя:
Российский постпред, обратившись к представителю Японии напомнил ему, что Токио постоянно на международных площадках говорит об ужасных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, представители власти США совершают визиты в эти города, однако за последнее время ни разу не названа страна, которая на головы мирных японцев атомные бомбы сбрасывала. Аббревиатура «США» как бы исчезла из контекста.
Василий Небензя, обращаясь и к американскому постпреду Линде Томас-Гринфилд:
Российская делегация в ООН подчеркнула, что нужно выполнять уже подписанные договора, а не устраивать шоу с попыткой выдать сочинённые «на коленке» проекты резолюций за что-то новое и при этом пытаться уличить кого-то в их «злонамеренном блокировании».
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