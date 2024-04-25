Василий Небензя - постпреду США в ООН: Не просветите ли, кто осуществил ядерную бомбардировку Японии

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Василий Небензя - постпреду США в ООН: Не просветите ли, кто осуществил ядерную бомбардировку Японии

Настоящий спектакль разыгрался несколько часов назад в стенах ООН. В Совете безопасности обсуждалась внесённая США и Японией резолюция о «недопущении ядерного оружия в космосе, в том числе на околоземной орбите». Началось всё с того, что сами вносившие проект резолюции начали убеждать всех участников в недопустимости наличия ЯО на орбите, причём так и не пояснили, зачем принимать новую резолюцию, если уже есть документы и договорённости относительно запрета на милитаризацию космического пространства.

В итоге российская делегация проект американо-японской резолюции заблокировала, наложив вето. Это вызвало бурную реакцию у делегации США и марионеточных режимов, включая японский.



Помощник президента США по нацбезопасности Салливан заявил, что вето со стороны России носит «неконструктивный характер». По словам Салливана, президент России Владимир Путин «публично говорил о том, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе».

Джейк Салливан:

Но если так, то для чего Россия накладывает вето на проект резолюции?

«Популярно» позицию Москвы Салливану и другим представителям «мира прогрессивных демократий» разъяснил Василий Небензя.

Российский постпред в ООН напомнил о существовании Договора о космосе от 1967 года и о других договорах, где чётко говорится, что в космическом пространстве, в том числе на околоземной орбите, не должно быть не только ядерного оружия, но и никакого оружия вообще. И если такие договора есть, то для чего нужна её одна резолюция?

Василий Небензя:

Может ли посол (США в ООН) Гринфилд объяснить: зачем вообще США и Япония внесли этот проект, если он ни на что не влияет? Мы что, теперь можем по каждому высказыванию вашего президента вносить проекты резолюций Совета Безопасности?

Российский постпред, обратившись к представителю Японии напомнил ему, что Токио постоянно на международных площадках говорит об ужасных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, представители власти США совершают визиты в эти города, однако за последнее время ни разу не названа страна, которая на головы мирных японцев атомные бомбы сбрасывала. Аббревиатура «США» как бы исчезла из контекста.

Василий Небензя, обращаясь и к американскому постпреду Линде Томас-Гринфилд:

Такое ощущение, что атомные бомбы действительно прилетели откуда-то из космоса... Могу поинтересоваться: не просветит ли она (Линда Томас-Гринфилд) собравшихся, кто ядерную бомбардировку (городов Японии) осуществил?

Российская делегация в ООН подчеркнула, что нужно выполнять уже подписанные договора, а не устраивать шоу с попыткой выдать сочинённые «на коленке» проекты резолюций за что-то новое и при этом пытаться уличить кого-то в их «злонамеренном блокировании».
17 комментариев
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  1. andrewkor Звание
    andrewkor
    +14
    Сегодня, 06:56
    Вот ни сколько я не толерантен ,видя эту страшную чёрную приматку ,в кресле представителя США в Совбезе ООН.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 07:16
      Небензя там как в зоопарке, когда такие там заседают и такое предлагают.
  2. JOYyppe Звание
    JOYyppe
    +2
    Сегодня, 06:59
    Такое ощущение, что Россия пропустила какой-то момент, где отменили все ранние договоренности, а теперь создаются новые request
    1. ZAV69 Звание
      ZAV69
      +1
      Сегодня, 07:17
      Есть стойкие ощущения что ТА сторона вообще ни какие договоренности не соблюдает. Они или выходят публично из договоров или их втихаря нарушают.
      1. Аргон Звание
        Аргон
        0
        Сегодня, 07:40
        Так они считают старые договоренности не действительными если не совершались ими.... Они себя считают исключительными , а предков своих глупыми или ещё как
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 07:08
    На днях наша делегация внесёт на рассмотрение новую резолюцию ,в которой будет указано о запрете вывода в космос любого оружия и запрет на использование оружия по космическим объектам с земли.Томас - Гринфилд будет Фиолетово-чёрненькой ,в крапинку.Американцы постоянно долбятся об дно головой в СБ ООН,пока им снизу не постучать и не скажут открыто,дверь на себя. wassat
  4. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 07:15
    не просветит ли она (Линда Томас-Гринфилд) собравшихся, кто ядерную бомбардировку (городов Японии) осуществил?
    recourse Давно это было, память подводит. request
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 07:16
    за последнее время ни разу не названа страна, которая на головы мирных японцев атомные бомбы сбрасывала
    Японцы лебезя перед Сша стараются не вспоминать виновника бомбардировки, а американцы до сих пор считают, что поступили правильно и извиняться не за что. Суета американцев в купе с японцами (однажды пострадавшими от ЯО) и взятыми в качестве подтанцовки исключительно на публику - смотрите какие мы миролюбивые и как стремимся к тому, чтобы в космосе не было размещено ЯО не обращая внимания даже на то, что такой договор уже был заключен. Натуральное шапито с двумя коверными - Сша и Японией.
  6. Ig sura Звание
    Ig sura
    +2
    Сегодня, 07:18
    А не потому была затеяли вот этот спектакль .Это мое мнение против размещения и создания ядерного буксира тоесть проект Зевс помниться недавно в США в печати было написано про этот проект и там СМИ США писали что возможный удар по США этим ядерным буксиром вот для чего было затеяли этот спектакль потому что США даже и близко к такому проекту не могут подойти .
    1. Попандос Звание
      Попандос
      0
      Сегодня, 07:30
      затеяли вот этот спектакль

      Пенд0сы, за просто так, даже не почешутся, если они затеяли этот спектакль, значит преследуют какую-то цель. Я тоже подумал про наш проект орбитального буксира с АЭУ.
      В любом случае нужно держать ухо в остро, матрасники просто так не успокоются.
    2. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 07:38
      Ig sura(Ig sura), но ядерный буксир это далеко не бомба, он не взрывается ни при каких обстоятельствах. Максимум вреда от его падения на землю, это локальное р/активное заражение, причем ничтожно малое из-за его размера и содержания р/а вещества. И в истории уже был случай падения нашего аппарата "Космос 954" на севере Канады в 1978 г. или спутника США "Транзит"в 1964 г. с ядерными установками на борту. Кстати, на "Космос 954" было 35 кг урана-235, столько же. как на бомбе для Хиросимы.
  7. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 07:18
    Василий Небензя, обращаясь и к американскому постпреду Линде Томас-Гринфилд:

    Такое ощущение, что атомные бомбы действительно прилетели откуда-то из космоса... Могу поинтересоваться: не просветит ли она (Линда Томас-Гринфилд) собравшихся, кто ядерную бомбардировку (городов Японии) осуществил?

    Мне стало любопытно - а она вообще что-нибудь ответила? feel
    1. NightWolf1991 Звание
      NightWolf1991
      0
      Сегодня, 07:22
      Нет конечно, это же будет противоречить основам их демократии и безопасности их звездно-полосатых трусов laughing
  8. NightWolf1991 Звание
    NightWolf1991
    0
    Сегодня, 07:19
    Василий Небензя - постпреду США в ООН: Не просветите ли, кто осуществил ядерную бомбардировку Японии


    Небензя правильно сказал. И это действительно так! Если почитать учебники по истории в школах Японии, то там написано что ядерную бомбардировку городов Хиросима и Нагасаки провели не американцы, а союзники по антигитлеровской коалиции. Но кто именно это сделал, там ни слова. И что самое примечательное, эти учебники по истории написаны не на территории Японии, а в УСЕ!
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:26
    Внести резолюцию, что б не вносили больше резолюций, подтверждающих/опровергающих действующие договора... затем ещё что нибудь внести.
  10. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 07:26
    К сожалению, мировые СМИ опустят этот диалог и только констатируют, что Россия заблокировала "такое полезное предложение", лицемеры они.
    И вообще, надо поднять нам вопрос о признании атомной бомбардировки Японии США геноцидом и требовать, чтобы США принесли извинения за это.
    Пусть выкручиваются!
  11. Кран Звание
    Кран
    -2
    Сегодня, 07:29
    Цитата: NightWolf1991
    Если почитать учебники по истории в школах Японии, то там написано что ядерную бомбардировку городов Хиросима и Нагасаки провели не американцы, а союзники по антигитлеровской коалиции.

    Ты читаешь японские учебники?