Василий Небензя - постпреду США в ООН: Не просветите ли, кто осуществил ядерную бомбардировку Японии

Но если так, то для чего Россия накладывает вето на проект резолюции?

Может ли посол (США в ООН) Гринфилд объяснить: зачем вообще США и Япония внесли этот проект, если он ни на что не влияет? Мы что, теперь можем по каждому высказыванию вашего президента вносить проекты резолюций Совета Безопасности?

Такое ощущение, что атомные бомбы действительно прилетели откуда-то из космоса... Могу поинтересоваться: не просветит ли она (Линда Томас-Гринфилд) собравшихся, кто ядерную бомбардировку (городов Японии) осуществил?