Министр обороны Польши: Многие поляки задаются вопросом, почему украинские мужчины призывного возраста отдыхают в польских кафе и ресторанах
Европейские сателлиты США выполняют директиву «руководителя» относительно того, что война против России должна вестись до последнего украинца. После подписания Джо Байденом пакета военной помощи киевскому режиму, давление на граждан Украины значительно выросло, в том числе в тех странах, куда в общей сложности миллионы украинцев бежали с 2022 года по текущий момент. Среди прочего, речь о Польше.
Глава министерства обороны этой страны Владислав Косиняк-Камыш заявил о том, что «многие поляки задаются вопросами о том, почему Польша должна помогать Украине, если многие её мужчины призывного возраста отдыхают в польских кафе, отелях и ресторанах в то время, когда на самой Украине идёт война». По словам Косиняка-Камыша, эти вопросы в итоге адресуются официальной Варшаве.
В связи с этим польские власти, «понимая обеспокоенность населения», готовы оказать помощь Киеву по возвращению на Украину мужчин, которые подпадают под действие закона о мобилизации.
Напомним, что ранее украинские диппредставительства за рубежом прекратили оказание консульских услуг мужчинам, являющимся гражданами Украины. Причём в некоторых консульствах украинцам откровенно лгут, заявляя, что у них в офисах якобы «проблемы с интернетом». А для оказания консульских услуг украинским женщинам проблем пока нет – «интернет работает».
В связи с этим сотни украинцев стали выкладывать в сеть ролики, в которых намекают или прямо говорят о готовности сменить гражданство. Одна из украинок заявляет, что теперь возрастёт число украинских мужчин, которые просто купят паспорта Молдавии или Румынии и будут вне досягаемости юрисдикции киевского режима.
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