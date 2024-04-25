ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Миргороде и Черкасской области, где находятся аэродром и радиотехнический батальон ВСУ

Сегодня ночью контролируемая киевским режимом территория опять подверглась российским ударам. Об этом сообщает ряд украинских военных источников.Официальное сообщение уже успело распространить и командование воздушных сил Украины. ВСУ сообщают, что ночью ракетным ударам подверглись объекты в Миргороде и Черкассах. В Черкасской области были слышны сильные взрывы.Напомним, что Миргород находится в Полтавской области. Здесь расположен крупный действующий аэродром воздушных сил Украины, на котором базируются самолеты ВСУ Су-24 и МиГ-29. Они задействованы в нанесении ударов по российским войскам и гражданской инфраструктуре в прифронтовой полосе освобожденных территорий. Не исключено, что и в этот раз целью российских ударов могла стать аэродромная инфраструктура в Миргороде.В Черкасской области пока не очень понятна цель атаки. Не исключено, что били или по объекту энергетической инфраструктуры, или по какой-то цели военного назначения. Российские военные источники сообщают, что взрывы прогремели в городе Смела Черкасской области. Здесь находится инфраструктура 115-го радиотехнического батальона 138-й бригады ПВО ВСУ.Напомним, что российская армия регулярно наносит удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Аэродромы воздушных сил, наряду с местами скопления войск, вооружений и военной техники, являются первоочередными целями.Украинская система противовоздушной обороны в последнее время очень сильно ослабла. Западные аналитики связывают это с уничтожением российскими ударами значительной части переданных США и европейскими государствами зенитных ракетных комплексов.

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