Глава киевского режима призвал Запад использовать свою авиацию на Украине как в Израиле
Государства Запада должны направить свои военные самолеты на защиту воздушного пространства Украины. С таким заявлением в интервью американскому телеканалу Fox News выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Как отмечает глава киевского режима, западная авиация якобы «должна» работать на Украине как в Израиле. То есть, самолеты военно-воздушных сил США и других западных стран могли бы, по мнению украинского президента, принимать участие в обеспечении безопасности воздушного пространства страны.
- сказал Зеленский.
Поразительно, что глава киевского режима то ли делает вид, то ли и действительно не понимает разницы для Запада между Украиной и Израилем. Для западных элит, особенно американских, Израиль имеет куда большее значение, чем Украина. Можно сказать, несравнимо большее. К тому же, риск столкнуться с противником уровня России на Ближнем Востоке отсутствует.
Направлять самолеты для ударов по хуситам или иранским «прокси» - одно дело, а совсем другое дело – рисковать вступить в конфликт с ядерной державой. Да и у ВС РФ есть собственные превосходные возможности сбивать западные самолеты. Ранее Москва не раз заявляла, что любая военная техника западных стран, появившаяся в зоне украинского конфликта, будет рассматриваться как законные цели для ударов российской армии.
Информация