Глава киевского режима призвал Запад использовать свою авиацию на Украине как в Израиле

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Глава киевского режима призвал Запад использовать свою авиацию на Украине как в Израиле

Государства Запада должны направить свои военные самолеты на защиту воздушного пространства Украины. С таким заявлением в интервью американскому телеканалу Fox News выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Как отмечает глава киевского режима, западная авиация якобы «должна» работать на Украине как в Израиле. То есть, самолеты военно-воздушных сил США и других западных стран могли бы, по мнению украинского президента, принимать участие в обеспечении безопасности воздушного пространства страны.



Если мы хотим быть настоящими союзниками, Киев и западные страны, они должны показывать то же самое на нашей территории

- сказал Зеленский.

Поразительно, что глава киевского режима то ли делает вид, то ли и действительно не понимает разницы для Запада между Украиной и Израилем. Для западных элит, особенно американских, Израиль имеет куда большее значение, чем Украина. Можно сказать, несравнимо большее. К тому же, риск столкнуться с противником уровня России на Ближнем Востоке отсутствует.

Направлять самолеты для ударов по хуситам или иранским «прокси» - одно дело, а совсем другое дело – рисковать вступить в конфликт с ядерной державой. Да и у ВС РФ есть собственные превосходные возможности сбивать западные самолеты. Ранее Москва не раз заявляла, что любая военная техника западных стран, появившаяся в зоне украинского конфликта, будет рассматриваться как законные цели для ударов российской армии.
44 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. smel Звание
    smel
    +3
    Сегодня, 08:17
    Не только самолёты... Давно пора корабли-транспортники на дно отправлять при входе их в территориальные воды Украины
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 09:29
      Ранее Москва не раз заявляла, что любая военная техника западных стран, появившаяся в зоне украинского конфликта, будет рассматриваться как законные цели для ударов российской армии.

      Ну так если мы такие крутые давайте объявим, как это делали американцы в Персидском заливе, над всем УкроРейхом бесполётную зону и расширив нашу прибрежную зону, начнём наконец сбивать штатовские разведывательные беспилотники и самолёты, работающие рядом с береговой линией... Этот конфликт давно уже перерос рамки Россия и Украина превратившись в войну "Мы" и "Они"... Вопрос стоит уже о существовании России и Запада в том виде в каком они прибывают сейчас... Запад пойдёт на любые жертвы, чтобы не потерять свою роль гегемона в мире, а вместе с тем все плюшки, которые к этому прилагаются, а для Россия это вопрос существования самой страны...Никакие красные линии давно уже никого не останавливают, да и чертить их нужно было не словами, а делами... Раз не ответили, два не ответили, а теперь Запад уверен, что мы никогда не ответим... Ну а наглость Зели вообще беспредельна... Если его обещали не трогать, это не означает, что он теперь неприкасаемый и может пороть всякую хрень... Обещание можно и назад забрать... am
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 08:17
    Глава киевского режима призвал Запад использовать свою авиацию на Украине как в Израиле
    . Понятно, что из состояния грогги его выводить все труднее и труднее... не успели, выскользнул и наговорил, глупостей.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 08:22
      Цитата: rocket757
      Понятно, что из состояния грогги его выводить все труднее и труднее... не успели

      В этой борьбе "Кокс" победил Зеленского.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:49
        Про зелебобус и разговора нет... занимательно видеть, как "белый" побеждает/подставляет всю скакуасию, под... могилизацию, разруху и прочее, прочее.
        Если б надсмотрщики не суетились, все давно пошло б в разнос.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 08:50
      Если Запад будет использовать свою авиацию на Украине, как в Израиле, то Россия объявит бесполетную зону на всей планете. am
      Зеленский намного опаснее Гитлера, потому что хочет спровоцировать ядерную войну. Гитлер так и не применил химическое оружие на фронте, не стал уничтожать всё живое в Европе. А Зеленский готов превратить Украину в ядерную пустыню. Такому маньяку нельзя иметь детей - такой дряни нельзя размножаться. am
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:55
        То, что перехлеснуть может через край, многие понимают!
        Вопрос в том, не найдётся ли очередного деб Б била, который захочет это проверить?
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 09:01
          Нашему МО надо предупредить НАТО, что после поставок F-16 Украине Черное море объявляется бесполетной зоной.
          Как наше ПВО будет отличать украинские F-16 от румынских?
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 09:05
            Обстановка напряжённая и ожидать улучшения не приходится, в ближайшее время уж точно!
            Нам только усиливать давление на противника со всех сторон и усиливать свои вооруженные силы!
            Так и пойдём!
          2. Msi Звание
            Msi
            +1
            Сегодня, 10:19
            Как наше ПВО будет отличать украинские F-16 от румынских

            Действительно любопытно, как? Что-то я раньше об этом не думал... recourse
          3. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            +1
            Сегодня, 11:04
            Цитата: Бородач
            Как наше ПВО будет отличать украинские F-16 от румынских

            А зачем? Просто всё, что летает над территорией Украины считается украинским и может быть уничтожено. А какой там был флажок, пусть расследователи авиационных происшествий разбираются.
  3. AlexWar
    AlexWar
    +1
    Сегодня, 08:21
    Бомбить? А что Украина это член НАТО? Или просто используют как полигон для оружия? Прямое столкновение - это война с другими странами, россия начнет бить по аэродромам откуда эти самолеты взлетать будут. Зеленский хочет запад втянуть в войну
    Сам запад и втянул со своей свободой слова Украину в гражданскую войну
    1. AlexWar
      AlexWar
      -4
      Сегодня, 08:26
      Могут втянуть в войну Армению и Арзейбайджан
  4. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 08:21
    совсем другое дело – рисковать вступить в конфликт с ядерной державой.

    Боятся вступить в конфликт с нами. Факт. Будут пытаться с помощью прокси своих воевать дальше. Придавать им максимум самостоятельности всеми способами.
  5. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 08:23
    Какелы просят НАТО ввести войска на Украину


    Кулеба наконец-то признал очевидное – никакая военная помощь Киеву от Вашингтона и Евросоюза не остановит продвижение российских сил, поскольку РФ опережает Запад в производстве вооружений.

    - Когда я вижу, чего достигла Россия в наращивании своей оборонно-промышленной базы за два года войны и чего добился Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так, - поделился Кулеба в интервью британскому изданию The Guardian и неожиданно признался. - Ни один пакет не сможет остановить русских. Остановит россиян объединённый фронт всей Украины и всех её партнёров.

    Не сказать, чтобы это было совсем уже неожиданное предложение, но удивительно тут другое, что Кулеба повысил ставки так быстро. А ведь речь идет именно о повышении ставок во всей этой истории. Дмитро Кулеба завел речь ни больше, ни меньше, а об участии союзников Украины из числа стран-членов НАТО в конфликте уже непосредственно своими воинскими частями на линии фронта или, как минимум, размещении их на территории Украины взамен дислоцированных частей ВСУ.

    Вариант, что НАТО придется воевать своими солдатами для спасения режима Зеленского, уже озвучен главой МИД Украины. А ведь еще буквально пару дней назад Зеленский обещал, что солдаты НАТО сохранят свои жизни, потому что вместо них погибают украинцы.

    https://www.kp.ru/daily/27597/4923670/
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 09:00
      Он, хоть и Кулеба, но... просто озвучил ОЧЕВИДНОЕ.
      Случается...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:27
    Не обращайте внимания ,зелибобик ещё не отошёл от вечеринки по поводу подписания самоходным Джо помощи Украине.А товарищу Миллею в Аргентине МВФ дал 44 млрд $ и в одну харю- появился ищё один галактический попрашайка.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:27
    «Глава киевского режима то ли делает вид, то ли и действительно не понимает разницы для Запада между Украиной и Израилем» —

    — "Не надо путать северное сияние с бычьими яйцами"...
  8. Удав КАА Звание
    Удав КАА
    +1
    Сегодня, 08:28
    Блин! У клоуна от кокса совсем крышу сдуло! Он не понимает (или делает вид, что не понимает) что у НАТО нет желание умирать за чубатых. Они предпочитают истребление славян руками самих же славян! ЗЕ -- еврей по крови -- к этому равнодушен, он уже наварился на смерти русских , теперь мечтает засунуть в кипящий котел своих хозяев... А те упираются всеми четырьмя копытами. Как клоун не может понять: ЦИРК УЕХАЛ ! А он остался. am
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:36
    Государства Запада должны направить свои военные самолеты на защиту воздушного пространства Украины.
    Хотелки Зеленского день ото дня только возрастают. Причем заявляет о них все больше нервничая и не владея собой. И в этом чувствуется его полная растерянность переходящая в безнадегу из-за положения ВСУ на ЛБС и потери инфраструктуры в тылу. Он начинает уже в голос вопить: " Помогите, тону!"
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 08:45
      Он начинает уже в голос вопить: " Помогите, тону!"
      Только не к тем обращается. Эти, кого он считает союзниками, только дальше от берега его отталкивают - чтобы дольше барахтался.
  10. Аргон Звание
    Аргон
    0
    Сегодня, 08:40
    Ну во первых, Иран предупреждал о времени налета и шавки были готовы.
    Во вторых , Украина захвачена американцами , а не создана ими . Цели, задачи и судьба Украины совсем другие. Есть долгосрочные проекты , есть коротко срочные. Если с Израилем и Ираном все понятно, то с Россией не известно , как и чем все закончится.
  11. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 08:40
    Правильно "я самый Главный в этом мире,убейся быстро за Меня".
  12. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 08:43
    https://1rodina.ru/article/pervyy-f-16-pribudet-na-ukrainu-v-mae-no-pilotov-obuchit-ne-poluchilos

    Перемога уже на горизонте – первый американский истребитель F-16 с подготовленным украинским экипажем прибудет на Украину до конца весны, обрадовал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

    Когда прибудет второй истребитель, премьер не сообщил. Неужели к новому году?

    А газета NRC (Нидерланды) опубликовала репортаж о прибытии в Румынию трёх первых истребителей F-16, предназначенных для Украины. Не совсем понятно, если в Румынии уже есть три самолёта, почему на Украину прилетит только один.

    Оказалось всё просто и ожидаемо – нет квалифицированных украинских пилотов. Хотя на обучение было отправлено достаточно украинцев, но сделать из них военных пилотов за год не получилось, отмечает NRC. Хотя бы потому, что у многих не было даже лётных лицензий.По мнению французского военного эксперта Сириль де Латтра, подготовка украинских лётчиков для пилотирования F-16 обернулась полным провалом.

    За год пилоты ВВС Украины не смогли освоить управление американским истребителем из-за языкового барьера.

    В настоящее время – через год после начала обучения – украинские лётчики на американских истребителях смогли только перелететь из одной военной базы на другую. Сириль де Латтр уверен: с подобной квалификацией пилотов все истребители будут подбиты в первом же бою с русскими лётчиками. По мнению де Латтра, выход только один – усадить в F-16 лётчиков западных частных военных компаний. Такие компании есть – Draken International в США и Top Aces в Канаде. И в той и в другой – прекрасно подготовленные военные пилоты для F-16. Ну а Киеву не привыкать набирать наёмников, тем более что другого выхода просто нет – обучение ещё одной партии украинских пилотов займёт ещё один год и нет никакой гарантии, что вторая партия будет успешнее.

    По мнению же американского военного аналитика, в прошлом разведчика и морского пехотинца Скотта Риттера, ожидаемый эффект от передачи Украине натовских истребителей F-16 сильно преувеличен.
  13. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 08:45
    Что то осмелел после одобрения Конгрессом кредитной помощи.Надолго ли?
  14. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 08:58
    Ну... ПочтиНикто пытается применить один из способов выхода из безвыходной ситуации:
    "Выходя из безвыходной ситуации, сделай её (ситуацию) безвыходной для всех." (приписывают И. Сусанину)
  15. Maluck Звание
    Maluck
    0
    Сегодня, 09:27
    Когда холоп употребляет термин ДОЛЖЕН, по отношению к своему хозяину - он становится весьма неудобен.
  16. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 09:29
    В принципе, если Украина для NATO не безразлична то , после нового года могут задействовать ВВС в небе Украины.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 09:51
      Что мешает НАТО сейчас задействовать ВВС в небе Польши, Румынии или... Молдавии?..
      Думаете к нам оттуда не долетит?!
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 11:10
        Цитата: Смею_заметить_
        Думаете к нам оттуда не долетит

        Думаю, там умеют пользоваться линейкой и поэтому понимают, что расстояния о них до нас и от нас до них одинаковое. Стало быть, если оттуда может долететь к нам, то точно также от нас может долететь к ним.
  17. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 09:37
    Израиль для США – мочедан без ручки, нести тяжело и бросить нельзя.
    Опосля развала Союза ССР, ЕС обнародовал две стратегических программы расширения Средиземноморский союз и Восточное партнёрство.
    Реализация первой прокатилась волной цветных революций по всей северной африке и ближнему востоку и стоила Нате больших затрат.
    В отличие от первой, программа Восточное партнёрство обошлась Нате практически даром – все восточноевропейские и постсоветские гособразования сами бросились в объятия ЕС, а Украина – крупнейшее по территории гособразование Европы, располагает большими природными ресурсами прямо под боком ЕС с хорошими транспортными коммуникациями и небольшим населением. В отличие от Турции, которая десятилетиями обивает пороги ЕС, для Украины практически открыты все двери в ЕС и Нату, а потому ничего удивительного что ЕС, Ната и весь т.н. коллективный запад горой стоит за свою собственность – Украину и не скупится на финансирование, поставки вооружений и готовится к непосредственному участию в войне увеличивая военные расходы и переводя экономику на военные рельсы о чём на медни заявил первый британский министр, но покуда не решил под каким соусом – добровольцы-техперсонал, полицейская или миротворческая миссия, регулярные войска или под каким другим камуфляжем. Оптимизма Нате придаёт неспособность второй армии мира третий год разгромить ВСУ, желание завершить СВО сепаратными переговорами и гарантиями неприменения ядерного оружия первыми. Как результат, экономическая, политическая, военная, информационная и прочая инициатива целиком и полностью отдана Нате.
  18. алабурга Звание
    алабурга
    -2
    Сегодня, 10:05
    Попридержите чепчики, бросатели. Следующим этапом будет все это, о чем кукарекает еврейский фюрер. Потому что, безнаказанность порождает вседозволенность. И когда самолеты нато будут взлетать со своих аэродромов, чтобы бомбить РФ, то никто бомбить натовские аэродромы не будет. Вам еще не понятно, что таких тимуров ивановых в генштабе вагон и маленькая тележка, а в Кремле яиц отродясь не водилось. Будет как в том анекдоте про "бомбежку Воронежа".
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 10:15
      Стесняюсь спросить...
      Вы из окопа?.. На коленке?..
      "В Кремле" находится человек, которому не всё-равно сколько нас погибнет.
      Осторожный? Да.
      А Вы хотели бы такого "яйценосца", как Зилиньський, который и за себя-то ответить не может?
      Или Вы лично вчера Ему разрешили объявить войну всему миру, а Он до сих пор не раздуплился?!
      Спокойнее. Не надо терять здравый смысл.
      Этого от нас и добивается враг - паники.
      1. алабурга Звание
        алабурга
        -2
        Сегодня, 10:27
        Если бы в Кремле находился человек /которому не всё-равно сколько нас погибнет./, то сейчас СВО шла бы между Китаем и СШП. Будет не паника, будет шквал негодования и недоверия Кремлю, а к ГШ уже давно доверия нет. Осторожный, очень, целенаправленно идет по граблям николая2.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 11:24
          Цитата: алабурга
          Если бы в Кремле находился человек /которому не всё-равно сколько нас погибнет./, то сейчас СВО шла бы между Китаем и СШП

          Жалость-то какая, что вы на работу в Кремль не устроились...
          1. алабурга Звание
            алабурга
            0
            Сегодня, 11:27
            Не жалейте о несбывшемся. Мечтайте о будущем.
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              0
              Сегодня, 11:37
              Цитата: алабурга
              Не жалейте о несбывшемся

              Я на самом деле радуюсь, что диванных стратегов и аналитиков не подпускают к реальной власти.
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 11:15
      Цитата: алабурга
      безнаказанность порождает вседозволенность

      И как бы вы наказали наших противников, что бы у них не было вседозволенности?

      Цитата: алабурга
      в Кремле яиц отродясь не водилось

      А войну начали исключительно ради того, что бы устроить договорняк?
      1. алабурга Звание
        алабурга
        0
        Сегодня, 11:24
        1. Для начала, сбить все амерские и др. разведывательные беспилотники, которые наводят снаряды на российскую армию и города. Потом, если плохо поняли, ударить по польскому аэродрому, на который приземляются самолеты с оружием. Сам Путин заявлял однажды, что даже если они потопят английский корабль, зашедший в Черное море, ядерной войны не начнется. Значит ядерной войны из-за этого, тем более не начнется.
        2. Путин вам ясно сказал, что начать СВО его вынудили западные партнеры. Это война нужна им, Россия не играет, её играют. Поэтому, СВО идет так, как нужно кремлевским западным партнерам.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 11:34
          Цитата: алабурга
          1. ...сбить все амерские и др. разведывательные беспилотники ... ударить по польскому аэродрому

          По-вашему, после этого все укросоюзники скажут: Ой, мы так испугались, так испугались, что больше не будем помогать Украине воевать против России. После чего Украина быстренько сдаётся.
          Хороший план. Но есть нюанс – а что если западные страны не испугаются, а продолжат делать то, что делают, только ещё активнее уже под тем соусом, что НАТО защищает свою территорию от российской агрессии?

          Цитата: алабурга
          СВО идет так, как нужно кремлевским западным партнерам

          Ну, против конспирологических теорий у меня аргументов нет. Тут только шапочки из фольги помогают. Но это не точно...
          1. алабурга Звание
            алабурга
            0
            Сегодня, 11:41
            Если не испугаются, значит будет батл "кто моргнет первым". Внешнюю политику диктует сильный и уверенный, остальные пополняют ряды табаки. Какая же это конспирология, Вы не верите словам Путина, который не хотел начинать СВО, мучаясь сам и мучая других своими минсками до последнего, и даже согласившись на подписание позорного мира в Стамбуле ?
  19. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 10:39
    Цитата: Смею_заметить_
    Что мешает НАТО сейчас задействовать ВВС в небе Польши, Румынии или... Молдавии?..
    Думаете к нам оттуда не долетит?!

    Подготовка..
    Может показаться бредом ( диванные водка все таки) - а не подпускают ли войска поближе ?
  20. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    -1
    Сегодня, 10:54
    Да, только вот давно пора сбивать беспилотники и разведчики НАТО, которые облюбовали акваторию Черного моря, и фактичекски прямо участвуют в нанесении ракетных ударов по территории Крыма
  21. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 11:27
    Это чудо точно избрали императором третьей мировой войны. Он себя реально стал бессмертным чувствовать особенно после последних заявлений запада о помощи.