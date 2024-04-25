«Это просто лицемерно»: представитель МИД КНР высказался о критике США российско-китайских отношений

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«Это просто лицемерно»: представитель МИД КНР высказался о критике США российско-китайских отношений

Позиция США, требующих от Китая сокращения экономических связей с Россией, вызвала закономерную критику со стороны китайского руководства. С официальным заявлением выступил представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

По утверждению китайского дипломата, власти США продолжают заниматься беспочвенными обвинениями в отношении торгово-экономических связей России и КНР. При этом сами США приняли законопроект о выделении огромной военной помощи киевскому режиму.

Раздувать пламя, перекладывая вину на других, – это просто лицемерно и крайне безответственно. Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его участником

- подчеркнул представитель МИД Китая.

Кроме того, китайский дипломат отметил, что его страна реализует свое право на нормальные экономические связи с Россией или любой другой страной. Эти связи основываются на равенстве и взаимной выгоде, постороннее вмешательство в такие вопросы не должно иметь места.

Мы настоятельно призываем США к тому, что раздувание пламени, очернение других и перекладывание вины – это не путь к решению проблемы Украины

- заявил китайский дипломат.

Отметим, что западные СМИ неоднократно обвиняли Китай, что он, наряду с КНДР и Ираном, осуществляет снабжение России оборудованием и компонентами, используемыми при производстве и модернизации военной техники и вооружений. Власти Китая и России эти обвинения отвергают. Но товарооборот между странами действительно растет с каждым годом, и Запад, особенно США, испытывает по данному поводу большое беспокойство. Тандем России и Китая – один из главных «кошмаров» для американской политической элиты.
19 комментариев
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 08:32
    очернение других и перекладывание вины – это не путь к решению проблемы Украины

    Войну на Украине, Штаты организовали сами, но пытаются убедить мир, что они овцы, а не волки.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 09:50
      И мир делает вид что согласен. Китайский товарищ по сути стоит и оправдывается. Все таки колониальное прошлое вывести из граждан трудно.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 10:23
        «Это просто лицемерно»: представитель МИД КНР высказался о США

        А когда было по другому... Тут не высказываться нужно, а воевать... Мы за Украину, а вы за Тайвань, но только вместе и сразу... Так и одолеем... Но судя по выжиданию Китая, все эти бла, бла о "спина к спине" так и останутся пустыми обещаниями... Китай может воевать экономически, но с оружием в руках...??? Сильно сомневаюсь... request
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          +1
          Сегодня, 10:27
          Да, самое обидное в этой ситуации, что потенциал для совместной борьбы есть и вполне приличный, но мы продолжаем вести себе как независимые..овцы. Тут надо кому-то инициативу брать и приводить союзника в чувства.
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 10:14
      рыночек порешал

      Считает себя сотрящим по рынку и ждёт полного подчинения
      Посмотрим, что будет
  2. Удав КАА Звание
    Удав КАА
    +2
    Сегодня, 08:34
    Тандем России и Китая – один из главных «кошмаров» для американской политической элиты.
    Этот тандем создан нами при активном "подталкивании" КНР и РФ к сотрудничеству друг с другом против гегемонии звездно-полосатых!
    1. Stranger03 Звание
      Stranger03
      +4
      Сегодня, 09:04
      Тандем России и Китая – один из главных «кошмаров»

      К сожалению эти слова официальных лиц не очень то соотносятся с реальным положением дел. Самая большая проблема на текущий момент - платежи в Китай. Банки Китая продолжают закручивать гайки, опасаясь вторичных санкций. Да и тандема тут особо как-то не видно. Просто временные общие стратегические цели.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 10:30
        Эти вафли даже за слова умудряются оправдываться перед западным хозяином. Помните выражение г-на Си - "больше чем союз". На следующий же день китайские дипломаты усиленно вращая хвостом, объяснили западным хозяевам, что это мол прием такой риторический.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 11:30
        Цитата: Stranger03
        Да и тандема тут особо как-то не видно. Просто временные общие стратегические цели.

        Однако вечных союзов не существует в принципе. Вся природа их создания служит для достижения определённых целей отвечающих интересам заинтересованных сторон на отдельном отрезке времени. yes
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:37
    «США продолжают заниматься беспочвенными обвинениями в отношении торгово-экономических связей России и КНР» —

    ͟Н͟͟͟а͟͟͟ш͟͟͟ ͟͟͟о͟͟͟т͟͟͟в͟͟͟е͟͟͟т͟͟͟ ͟͟͟Ч͟͟͟у͟͟͟м͟͟͟б͟͟͟у͟͟͟р͟͟͟л͟͟͟е͟͟͟н͟͟͟у:
    — «Не суй свой нос, куда собака хвост не совала» ...
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:44
    раздувание пламени, очернение других и перекладывание вины – это не путь к решению проблемы Украины
    Но это укоренившийся метод политики Сша, который, по их мнению, позволяет оставаться им "гегемоном". Блинкин прилетел в Китай и ему даже не расстелили красную дорожку перед трапом показав, как его "уважают" в Китае.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:49
    Похоже блинкину во время визита в КНР будет не до Улыбок.Но он когда вернётся в штаты будет орать я их всех поимел,дайте мне медаль.
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 08:54
    Ты, Ваня, чем такие ругательные слова говорить, лучше бы молча предъявил этим лицемерам их же трежерис для оплаты.
    И всё.
    Или... привычно терпи.
  7. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +3
    Сегодня, 09:09
    Единственный вопрос, а почему банки Китая так боятся, санкций США?!
    1. LAlexAlex Звание
      LAlexAlex
      0
      Сегодня, 10:12
      По той же причине что и Россия транспортирует газ через Украину или отгружает уран в США
  8. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 09:17
    По утверждению китайского дипломата, власти США продолжают заниматься беспочвенными обвинениями в отношении торгово-экономических связей России и КНР

    Слов нет, вот п.р.и.д.у..рки. Это не беспочвенные обвинения, это беспредельный наезд гопника-хама. Оправдываться бессмысленно, прикинуться овцой и отсидеться в лесочке не выйдет. Вы реально не осознаете происходящего или шлангом прикидываетесь? Чем вас там размягчают, какими препаратами?
  9. Илья22558 Звание
    Илья22558
    +1
    Сегодня, 09:24
    Так своими руками создали этот тандем, а теперь он для них кошмаром стал... Вспоминается фраза: "А нас то за шо?"
  10. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 09:56
    Хитрожопые китайцы, трусливые до неприличия. Все еще надеются отсидеться на берегу, в ожидании трупа врага. Но, такими темпами, сами поплывут по ней.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 10:23
      Да, можно сказать мы друг друга стоим, хотя китайцы нас в чем то уже переплюнули, их на разделочный стол несут, а они продолжают мечтать о месте за тем столом.