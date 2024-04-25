Раздувать пламя, перекладывая вину на других, – это просто лицемерно и крайне безответственно. Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его участником

Мы настоятельно призываем США к тому, что раздувание пламени, очернение других и перекладывание вины – это не путь к решению проблемы Украины

Позиция США, требующих от Китая сокращения экономических связей с Россией, вызвала закономерную критику со стороны китайского руководства. С официальным заявлением выступил представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.По утверждению китайского дипломата, власти США продолжают заниматься беспочвенными обвинениями в отношении торгово-экономических связей России и КНР. При этом сами США приняли законопроект о выделении огромной военной помощи киевскому режиму.- подчеркнул представитель МИД Китая.Кроме того, китайский дипломат отметил, что его страна реализует свое право на нормальные экономические связи с Россией или любой другой страной. Эти связи основываются на равенстве и взаимной выгоде, постороннее вмешательство в такие вопросы не должно иметь места.- заявил китайский дипломат.Отметим, что западные СМИ неоднократно обвиняли Китай, что он, наряду с КНДР и Ираном, осуществляет снабжение России оборудованием и компонентами, используемыми при производстве и модернизации военной техники и вооружений. Власти Китая и России эти обвинения отвергают. Но товарооборот между странами действительно растет с каждым годом, и Запад, особенно США, испытывает по данному поводу большое беспокойство. Тандем России и Китая – один из главных «кошмаров» для американской политической элиты.