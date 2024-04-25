Российские войска после интенсивного артиллерийского воздействия на противника вошли в село Соловьёво

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Российские войска после интенсивного артиллерийского воздействия на противника вошли в село Соловьёво

Российские войска в течение нескольких часов в ночь на 25 апреля проводили беспрерывное огневое воздействие на позиции 47-й и 100-й бригад в селе Соловьёво юго-западнее Очеретино. Напомним, что остатки 47-й бригады после фактического разгрома в Очеретино отступили именно в сторону Соловьёво, и на то же направление были брошены подразделения 100-й бригады ВСУ «для удержания линии фронта и оказания поддержки 47-й бригаде».

К настоящему моменту поступает информация о том, что российские войска вошли в село Соловьёво и заняли позиции, которые ещё несколько часов назад контролировались противником. При этом наша артиллерия продолжает наносить удары по позициям врага в западной части этого села.





Таким образом планомерно добивается группировка ВСУ к западу от ранее освобождённой Авдеевки. Заняты все ключевые высоты на этом направлении, включая очеретинские.

Вхождение в Соловьёво в итоге может позволить ВС РФ развивать успех в западном направлении, в первую очередь – в сторону соседнего Новопокровского, расположенного в низменности. Новопокровское входит уже в 3-ю линию обороны ВСУ к западу от Авдеевки. На этой же линии расположено Уманское, к окраинам которого тоже подошли наши войска.
19 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +9
    Сегодня, 08:47
    Давайте промолчим...
    Чтобы не спугнуть хорошие новости.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 09:00
      [Российские войска в течение нескольких часов в ночь на 25 апреля проводили беспрерывное огневое воздействие на позиции 47-й и 100-й бригад в селе Соловьёво ]
      Все верно!
      Не давать хо хьам ни минуты покоя! Долбить беспрерывно!
      Не выдержат -- побегут так, что и западная граница у них останется далеко позади!
      1. seregatara1969 Звание
        seregatara1969
        0
        Сегодня, 09:39
        воздействие? о какой победе может идти речь, если все действия описываются так, будто нет войны? называйте вещи своими именами! атака,обстрел,наступление!
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 08:48
    остатки 47-й бригады после фактического разгрома в Очеретино отступили именно в сторону Соловьёво

    В Очеретино наконец-то занята территория завода "Альтком" на западе населенного пункта. Генштаб ВСУ только констатирует продвижение российской армии. Судя по всему, желающих оборонять данных участок в украинкой армии нет.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 08:58
      Боюсь сглазить, но ощущение такое, что прорыв под Очеретино может стать оперативным, как под Попасной.
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Сегодня, 08:49
    Хорошее движение наших войск. Не дают вражинам передыху. Молодцы мужики. Пусть удача и дальше сопутствует нашим воинам.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:58
    на то же направление были брошены подразделения 100-й бригады ВСУ «для удержания линии фронта и оказания поддержки 47-й бригаде».
    Ну вот не помогло 100 Бр ТрО изменения статуса на "боевую", все равно пришлось отступить с потерями. Теперь Сырскому стоит подумать каким еще бригадам придется изменить статус и бросить на убой.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 08:59
    И это только начало , пусть бандэрлоги до западной границы пятки смазывают.
    1. Taskhyl
      Taskhyl
      0
      Сегодня, 09:15
      До Краматорска и Запорожья бы "смазали" хотя бы
  6. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +8
    Сегодня, 09:01
    Помню, всем нам очень хотелось бы обрушения фронта после Авдеевки, но тогда ВСУ все-таки выстояли и смогли закрепиться на новых рубежах. Фронт на какое-то время вновь стабилизировался. Однако теперь ВСУ теряют одно село за другим, так может...
    Нет, действительно помолчим.
    Цитата: Смею_заметить_
    Чтобы не спугнуть хорошие новости.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 09:09
      Может. Но всему своё время.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 09:28
      насчет что им удалось закрепится весьма спорно, бросали просто резервы на участки прорыва
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 09:49
        Цитата: Nastia Makarova
        бросали просто резервы на участки прорыва

        Однако же удерживали позиции
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 11:26
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Однако же удерживали позиции

          И много удержали?
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            0
            Сегодня, 11:30
            Цитата: nik-mazur
            И много удержали?

            Много. Авдеевку наши взяли 16 февраля, прошли немного вперед и встали - за Тоненькое воевали около месяца, взяли только 21 марта, а нынешние успехи пошли еще через месяц.
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              0
              Сегодня, 11:39
              Цитата: Андрей из Челябинска
              Много. Авдеевку наши взяли ... за Тоненькое воевали около месяца, взяли

              Э-э-э, я как-то не уловил, так что конкретно укроармия удержала?
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 09:29
    Что вполне ожидаемо - клин надо расширять.
  8. lexat7 Звание
    lexat7
    +1
    Сегодня, 09:31
    Молодцы! good
    Фланги прикроют и дальше пойдут!
  9. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 11:27
    поступает информация о том, что российские войска вошли в село Соловьёво

    Честно говоря, я уже отслеживать не успеваю – каждый день новые названия.