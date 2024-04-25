Российские войска после интенсивного артиллерийского воздействия на противника вошли в село Соловьёво

Российские войска в течение нескольких часов в ночь на 25 апреля проводили беспрерывное огневое воздействие на позиции 47-й и 100-й бригад в селе Соловьёво юго-западнее Очеретино. Напомним, что остатки 47-й бригады после фактического разгрома в Очеретино отступили именно в сторону Соловьёво, и на то же направление были брошены подразделения 100-й бригады ВСУ «для удержания линии фронта и оказания поддержки 47-й бригаде».К настоящему моменту поступает информация о том, что российские войска вошли в село Соловьёво и заняли позиции, которые ещё несколько часов назад контролировались противником. При этом наша артиллерия продолжает наносить удары по позициям врага в западной части этого села.Таким образом планомерно добивается группировка ВСУ к западу от ранее освобождённой Авдеевки. Заняты все ключевые высоты на этом направлении, включая очеретинские.Вхождение в Соловьёво в итоге может позволить ВС РФ развивать успех в западном направлении, в первую очередь – в сторону соседнего Новопокровского, расположенного в низменности. Новопокровское входит уже в 3-ю линию обороны ВСУ к западу от Авдеевки. На этой же линии расположено Уманское, к окраинам которого тоже подошли наши войска.

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