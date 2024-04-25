Представитель Йемена: Атакованы корабли и суда США и Израиля в Аденском заливе и Индийском океане

Вооруженные силы Йемена подтверждают, что они будут продолжать препятствовать израильскому судоходству или любому судоходству в портах оккупированной Палестины в Красном и Аравийском морях, а также в Индийском океане

Вооруженные силы Йемена нанесли удары с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов по эсминцу военно-морских сил США, американскому судну и 1 судну Израиля. Об этом сообщил официальный представитель хуситов (движения «Ансар Алла») бригадный генерал Яхья Сари.По утверждению высокопоставленного военного чиновника йеменской армии, хуситы продолжают операцию против западного военного присутствия в Красноморском регионе. Атаки против кораблей и судов США и Израиля бригадный генерал Сари назвал проявлением солидарности с борьбой палестинского народа в секторе Газа.Представитель Йемена заявил, что были атакованы корабли и суда США и Израиля в Аденском заливе и Индийском океане. В частности, ударам беспилотных летательных аппаратов подвергся американский эсминец в Аденском заливе. Йеменские БПЛА нанесли удар и по израильскому судну MSC Veracruz в Индийском океане.Кроме того, хуситы с помощью ракет атаковали американское судно Maersk Yorktown в Аденском заливе. Сари отметил, что попадание по этой цели было «точным».- подчеркнул бригадный генерал Сари.Ранее хуситы гарантировали беспрепятственный проход по Красному морю и Аденскому заливу для кораблей и судов России, Китая и других стран, осуществляющих дружественную или нейтральную политику в отношении Йемена и арабского мира. Но западные корабли и суда хуситы обещают атаковать регулярно. Они заявляют, что не позволят Западу превратить Красное море в свой «задний двор», поэтому военные операции будут продолжаться и далее.