Представитель Йемена: Атакованы корабли и суда США и Израиля в Аденском заливе и Индийском океане

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Представитель Йемена: Атакованы корабли и суда США и Израиля в Аденском заливе и Индийском океане

Вооруженные силы Йемена нанесли удары с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов по эсминцу военно-морских сил США, американскому судну и 1 судну Израиля. Об этом сообщил официальный представитель хуситов (движения «Ансар Алла») бригадный генерал Яхья Сари.

По утверждению высокопоставленного военного чиновника йеменской армии, хуситы продолжают операцию против западного военного присутствия в Красноморском регионе. Атаки против кораблей и судов США и Израиля бригадный генерал Сари назвал проявлением солидарности с борьбой палестинского народа в секторе Газа.



Представитель Йемена заявил, что были атакованы корабли и суда США и Израиля в Аденском заливе и Индийском океане. В частности, ударам беспилотных летательных аппаратов подвергся американский эсминец в Аденском заливе. Йеменские БПЛА нанесли удар и по израильскому судну MSC Veracruz в Индийском океане.

Кроме того, хуситы с помощью ракет атаковали американское судно Maersk Yorktown в Аденском заливе. Сари отметил, что попадание по этой цели было «точным».

Вооруженные силы Йемена подтверждают, что они будут продолжать препятствовать израильскому судоходству или любому судоходству в портах оккупированной Палестины в Красном и Аравийском морях, а также в Индийском океане

- подчеркнул бригадный генерал Сари.

Ранее хуситы гарантировали беспрепятственный проход по Красному морю и Аденскому заливу для кораблей и судов России, Китая и других стран, осуществляющих дружественную или нейтральную политику в отношении Йемена и арабского мира. Но западные корабли и суда хуситы обещают атаковать регулярно. Они заявляют, что не позволят Западу превратить Красное море в свой «задний двор», поэтому военные операции будут продолжаться и далее.
17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:53
    «Они заявляют, что не позволят Западу превратить Красное море в свой "задний двор"» —

    — Столько мест на планете американцы считают своим "задним двором",было бы неплохо что бы в каждом таком "дворе" завелись свои "хуситы"...
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 08:53
    Естественно, американцы расскажут, что всё сбито, корабли не пострадали. Противники расходятся по углам.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 10:11
      Сари отметил, что попадание по этой цели было «точным».

      .... ударам беспилотных летательных аппаратов подвергся американский эсминец в Аденском заливе. Йеменские БПЛА нанесли удар и по израильскому судну MSC Veracruz в Индийском океане. Выходит удары по этим морским целям были пока не точные.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:54
    Атакованные суда это не одно и тоже поражённые суда.хуситам надо поддерживать " шухер " у Суэцкого канала и всё.Бизес проект ,сепарация конкурентов КНР и России.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 10:01
      Вот и оказывается, что давнюю дружбу с СССР и помощь помнят разные страны из далёких частей света.
      А "друзьям" постперестроечной странынадоело притворяться , из "партнёров" быстренько стали врагами
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:56
    Бедуины в пляжных тапочках , продолжают кошмарить "властителей" мира сионистов.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      -2
      Сегодня, 09:07
      продолжают кошмарить "властителей" мира сионистов.

      В интересах все тех же "властителей", надо сказать...
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 09:47
      Ирек hi Хуситы немного поменяли правила игры ,добавили пунктик .Атакованый МSC Веракруз шёл из США в ОАЕ вокруг мыса Доброй Надежды .
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 10:26
        Контейнеровоз МАЕRSK YORKTOWN ходячий под звезднополосатым флагом атакован на рейде Джибути,перед входом в порт.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 09:02
    Вооруженные силы Йемена нанесли удары с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов по эсминцу военно-морских сил США, американскому судну и 1 судну Израиля
    Нужно отдать должное хуситом - ребята усердные и стремятся к достижению намеченных целей. Даже одно попадание по судну уже успех, который можно записать в их актив.
  6. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 09:04
    Из заметки хрен поймёшь, а в какой период прошли все эти атаки? За последний год, за месяц или буквально вчера... Думай сам, читатель..
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 09:06
      А ещё непонятно: попали хоть в один корабль или нет.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 11:21
        Цитата: Бородач
        А ещё непонятно: попали хоть в один корабль или нет.

        Почему не понятно? Коммерческий "товарняк" повредили. Вот же написано
        Кроме того, хуситы с помощью ракет атаковали американское судно Maersk Yorktown в Аденском заливе. Сари отметил, что попадание по этой цели было «точным».
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 11:31
          А какой результат?
          Краску поцарапали? laughing
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 09:28
    затишье было непродолжительным))) надо понимать, что подвезли свежий б/к от персов)))
  8. Взломщик Звание
    Взломщик
    0
    Сегодня, 10:11
    Америкаки передают свинорылым ракеты дальнобойные, а когда х..истам серьёзные ракетницы передадут от "зайчика" или от кого то ещё...? Хотя бы по каким то каналам америке довели, что у хуситов обязательно появится возможность жахнуть по флоту в Красном море, серьёзным боеприпасом, если украинцы получат АТAСМS.
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 11:05
      Цитата: Взломщик
      Хотя бы по каким то каналам америке довели, что у хуситов обязательно появится возможность жахнуть по флоту в Красном море, серьёзным боеприпасом, если украинцы получат АТAСМS.

      Слова уже давно не работают.
      Нужно доставлять, проводить обучение и разрабатывать операцию по уничтожению, для начала, одного эсминца США, Британии или Франции.
      А вот после успешного завершения операции, можно и поговорить с янки по душам про поставки на Украину.