Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе и автомобилей по Крымскому мосту временно приостанавливали
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Сегодня утром поступили сообщения о временном приостановлении движения морского пассажирского транспорта и автомобилей в различных частях Крымского полуострова.
В городе Севастополе было приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Также перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту в противоположной части полуострова.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности
- сообщалось в Telegram-канале, посвященном оперативной ситуации на Крымском мосту.
Позже стало известно, что проезд автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали на 37 минут. Затем движение было восстановлено, сообщил Telegram-канал.
О причинах приостановки движения на мосту не сообщается, Но, вероятно, это могло быть сделано из-за риска атаки беспилотными аппаратами – морскими или летательными, со стороны украинских формирований. Киевский режим рассматривает объекты гражданской инфраструктуры Крымского полуострова в качестве одной из приоритетных целей для своих атак.
Силы противовоздушной обороны и Черноморский флот регулярно отражают подобные попытки атак, уничтожая морские беспилотники и безэкипажные катера, и сбивая беспилотные летательные аппараты и ракеты противника.
Rosavtodor.ru
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