Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе и автомобилей по Крымскому мосту временно приостанавливали

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Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе и автомобилей по Крымскому мосту временно приостанавливали

Сегодня утром поступили сообщения о временном приостановлении движения морского пассажирского транспорта и автомобилей в различных частях Крымского полуострова.

В городе Севастополе было приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Также перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту в противоположной части полуострова.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности

- сообщалось в Telegram-канале, посвященном оперативной ситуации на Крымском мосту.

Позже стало известно, что проезд автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали на 37 минут. Затем движение было восстановлено, сообщил Telegram-канал.

О причинах приостановки движения на мосту не сообщается, Но, вероятно, это могло быть сделано из-за риска атаки беспилотными аппаратами – морскими или летательными, со стороны украинских формирований. Киевский режим рассматривает объекты гражданской инфраструктуры Крымского полуострова в качестве одной из приоритетных целей для своих атак.

Силы противовоздушной обороны и Черноморский флот регулярно отражают подобные попытки атак, уничтожая морские беспилотники и безэкипажные катера, и сбивая беспилотные летательные аппараты и ракеты противника.
17 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 09:02
    Экстремально ситуация, принимаются максимальные меры по предотвращению терактов.
    Не приятно, но если надо, придётся терпеть.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +4
      Сегодня, 09:05
      Цитата: rocket757
      Неприятно, но если надо, придётся терпеть.

      Не терпеть надо, а разрушать транспортную структуру Западной Украины.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +4
        Сегодня, 09:08
        Очевидное... столько раз повторяли, что... зачем ещё повторять.
        Исполнять любые дополнительные меры противодействия террористической угрозе, не останавливая всего прочего... только так.
      2. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 09:35
        Не терпеть надо, а разрушать транспортную структуру Западной Украины.
        ....воооо...родная душа ...как нас называют здесь "секта подрывов мостов бандерлянда"....жаль что нашим желаниям не внемлет мудрое командование ВС РФ...хотя наверно с "мудрым" я перемудрил
    2. AdAstra Звание
      AdAstra
      -7
      Сегодня, 09:16
      Терпите-терпите, вечные потерпевшие...
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 09:41
        Терпите-терпите, вечные потерпевшие...
        ...это ещё как посмотреть кто терпила...терпилы это на западе, которых обувают по полной что б в бандерлянд как в чёрную дыру бабло впихивать
        1. AdAstra Звание
          AdAstra
          -2
          Сегодня, 09:49
          Ну-ну..."""""""""""""""
      2. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        +1
        Сегодня, 10:31
        Ого! Какие смелые люди в интернете. Вы бы в данной ситуации не терпели, как помчались бы сквозь сотрудников смелый, решительный с гордо поднятой головой, плевать что впереди ждет, не терпила же.
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 09:23
    Надо перестать "жевать сопли" и отвечать, как это модно сегодня, "ассимметрично": за каждую попытку атаки Крымского моста уничтожать одно административное здание в центре Киева и один мост через Днепр. Тогда бандеровцы будут бояться даже смотреть в ту сторону. Что касается воплей западных СМИ по этому поводу - то хуже, чем сейчас все равно не будет, т.к. хуже невозможно. Что касается реакции НАТО, то она будет одинаковой, не смотря на наличие/отсутствие реакции со стороны России. Они будут гнуть свою линию.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 09:26
      эти бандеровцы ничего не испугаются, им плевать на остатки своей страны, разрушай их им все равно, им бы только больше напакостить России и все
    2. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 09:43
      и один мост через Днепр.
      ...не один , и не через Днепр...а все мосты на ворскле, днестре и буге....вот тогда не только про Крымский мост забудут а и про всё
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        -3
        Сегодня, 09:50
        Россия не Израиль, который ничего палестинцам в секторе Газа восстанавливать не будет. А России придется восстанавливать разрушенное на еще более новых территориях, которые временно окупированы недостраной 404 и которые вернутся в состав РФ по итогам СВО.
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          -1
          Сегодня, 09:58
          А России придется восстанавливать разрушенное на еще более новых территориях,
          ...вбей себе в голову....западный бандерлянд ни когда не будет Российским...а стало быть и восстанавливать там ни чего не надо будет...и ещё учти исторический факт...СССР со своей мощнейшей карательной машиной НКВД после Победы 1945 ещё до 1956 года гоняла бандеровцев по карпатам, пока не осуществило депортацию западного бандерлянда, да и то наполовину....у РФ таких сил нет ...по сему так как есть...будет расчленёнка...и западный бандерлянд растащят соседи....так что к чему вошкатся
  3. axren1
    axren1
    0
    Сегодня, 09:34
    Самый популярный вопрос в этом году - а где же яйца ? )
  4. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 09:53
    У Кремля уже щек не осталось, которые можно подставить. Страшно представить, что тогда придется подставлять.
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      -1
      Сегодня, 10:38
      Цитата: алабурга
      Страшно представить, что тогда придется подставлять.

      По всей видимости, Кремль это уже подставил.
  5. Прощай оружие.
    Прощай оружие.
    -1
    Сегодня, 10:42
    Сенатор США не помню имя. так и сказал. Ракетами Атакамс по Крыму будем жахать. те которые на 300 км.(я так понимаю страх вообще потеряли США?)