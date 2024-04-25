ХАМАС опубликовал заявление американского заложника, критикующего Нетаньяху

Крик Херша — это коллективный крик всех заложников: их время стремительно истекает. С каждым днем страх потерять больше невинных жизней становится сильнее

Запись заложника Херша Гольдберга-Полина, имеющего американское гражданство, была опубликована в среду военным крылом ХАМАС «Бригадами Аль-Кассама», сообщает телеканал NBC News.Выступая перед камерой на иврите, 23-летний парень, у которого отсутствует часть левой руки ниже локтя, гневно просит израильское правительство вернуть заложников домой.Неясно, когда было записано видео и в каких условиях он говорил. Также неясно, жив ли он еще.На отдельном видео, снятом еще 7 октября, Гольдберг-Полин был показан раненым взрывом гранаты перед тем, как его погрузили в грузовик во время хаоса на музыкальном фестивале Supernova на юге Израиля недалеко от кибуца Реим, напоминает NBC News.По словам израильских официальных лиц, он был среди 250 человек, взятых в плен в тот день боевиками ХАМАС. Тогда же он потерял часть руки.Одетый в темно-красную рубашку и сидящий на сером пластиковом стуле, он вспоминает свои 200 дней в плену. Парень также раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что он еще не заключил соглашение об освобождении оставшихся заложников в секторе Газа.Бригады Аль-Касама опубликовали видео на фоне продолжавшихся несколько месяцев переговоров между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и соглашении об освобождении заложников.Гольдберг-Полин заявил, что правительству следует подумать о заложниках, которые, по его словам, живут под землей и нуждаются в медицинской помощи. Он добавил, что 70 заложников уже стали жертвами израильских авиаударов.По данным NBC News, среди заложников в секторе Газа есть как минимум шесть граждан США.- заявила семья Гольдберг-Полина.