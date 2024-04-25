ХАМАС опубликовал заявление американского заложника, критикующего Нетаньяху

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ХАМАС опубликовал заявление американского заложника, критикующего Нетаньяху

Запись заложника Херша Гольдберга-Полина, имеющего американское гражданство, была опубликована в среду военным крылом ХАМАС «Бригадами Аль-Кассама», сообщает телеканал NBC News.

Выступая перед камерой на иврите, 23-летний парень, у которого отсутствует часть левой руки ниже локтя, гневно просит израильское правительство вернуть заложников домой.



Неясно, когда было записано видео и в каких условиях он говорил. Также неясно, жив ли он еще.

На отдельном видео, снятом еще 7 октября, Гольдберг-Полин был показан раненым взрывом гранаты перед тем, как его погрузили в грузовик во время хаоса на музыкальном фестивале Supernova на юге Израиля недалеко от кибуца Реим, напоминает NBC News.

По словам израильских официальных лиц, он был среди 250 человек, взятых в плен в тот день боевиками ХАМАС. Тогда же он потерял часть руки.

Одетый в темно-красную рубашку и сидящий на сером пластиковом стуле, он вспоминает свои 200 дней в плену. Парень также раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что он еще не заключил соглашение об освобождении оставшихся заложников в секторе Газа.

Бригады Аль-Касама опубликовали видео на фоне продолжавшихся несколько месяцев переговоров между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и соглашении об освобождении заложников.

Гольдберг-Полин заявил, что правительству следует подумать о заложниках, которые, по его словам, живут под землей и нуждаются в медицинской помощи. Он добавил, что 70 заложников уже стали жертвами израильских авиаударов.

По данным NBC News, среди заложников в секторе Газа есть как минимум шесть граждан США.

Крик Херша — это коллективный крик всех заложников: их время стремительно истекает. С каждым днем страх потерять больше невинных жизней становится сильнее

- заявила семья Гольдберг-Полина.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:21
    — Было бы,мягко говоря,опрометчиво в его положении критиковать ХАМАС ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 09:37
      ХАМАС опубликовал заявление американского заложника, критикующего Нетаньяху

      Заложник всегда скажет то, о чём его "вежливо" попросят сказать похитители... Ну а кого он должен был критиковать - Хамас...??? Жить захочешь еще и не такое скажешь... Да и стокгольмский синдром после 200 дней заключения тоже не исключается...
    2. gsev Звание
      gsev
      -1
      Сегодня, 10:36
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Было бы,мягко говоря,опрометчиво в его положении критиковать ХАМАС ...

      Вообще хамас совершил военное преступление показав военнопленного по видео. С другой стороны видимо у хамас дела идут плохо, если они вынуждены привлекать пленных для своейпропаганды.
  2. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 09:32
    Так он штатовец или у него двойное гражданство? Если чисто штатовец, то почему Байдена не просит?