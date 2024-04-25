Одним из основных элементов российской системы налогообложения является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). И в рамках налоговой реформы в нашей стране может измениться его шкала.Так предполагают специалисты агентства АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство), которые провели исследование на тему «Увеличение прогрессии в налоговой системе РФ».Эксперты прогнозируют скорое увеличение налоговой нагрузки на обеспеченных граждан России. По их мнению, это произойдет, если шкалу НДФЛ расширят до 3-5 ступеней. При этом ставку по налогу для граждан с более высокими доходами могут поднять на 2-3 процентных пункта.Аналитики агентства предполагают, что такое нововведение может вступить в силу уже в 2025 году. На высокую вероятность данного шага указывает и заявление российского президента Владимира Путина, сделанное им в феврале в послании к Федеральному собранию. В нем он говорил, что налоговую нагрузку на состоятельных граждан следует увеличить.Специалисты АКРА внимательно изучили различные зарубежные системы налогообложения. В тех из них, где действует прогрессивная шкала, обычно присутствует пять ее ступеней. Каждая из них в среднем отличается от предыдущей на пять процентов. При этом около тридцати государств мира пользуются «плоской» шкалой налогообложения граждан.Именно такая система обложения россиян НДФЛ, предусматривающая единую ставку 13 процентов, существовала в России вплоть до 2021 года. Затем в нашей стране стали облагать граждан, обладающих доходом более пяти миллионов рублей в год, повышенным налогом по ставке 15 процентов. Таким образом, шкала НДФЛ имеет сейчас в России две ступени.