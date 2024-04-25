Эксперты прогнозируют скорое увеличение налоговой нагрузки на обеспеченных граждан России

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Эксперты прогнозируют скорое увеличение налоговой нагрузки на обеспеченных граждан России

Одним из основных элементов российской системы налогообложения является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). И в рамках налоговой реформы в нашей стране может измениться его шкала.

Так предполагают специалисты агентства АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство), которые провели исследование на тему «Увеличение прогрессии в налоговой системе РФ».

Эксперты прогнозируют скорое увеличение налоговой нагрузки на обеспеченных граждан России. По их мнению, это произойдет, если шкалу НДФЛ расширят до 3-5 ступеней. При этом ставку по налогу для граждан с более высокими доходами могут поднять на 2-3 процентных пункта.

Аналитики агентства предполагают, что такое нововведение может вступить в силу уже в 2025 году. На высокую вероятность данного шага указывает и заявление российского президента Владимира Путина, сделанное им в феврале в послании к Федеральному собранию. В нем он говорил, что налоговую нагрузку на состоятельных граждан следует увеличить.

Специалисты АКРА внимательно изучили различные зарубежные системы налогообложения. В тех из них, где действует прогрессивная шкала, обычно присутствует пять ее ступеней. Каждая из них в среднем отличается от предыдущей на пять процентов. При этом около тридцати государств мира пользуются «плоской» шкалой налогообложения граждан.

Именно такая система обложения россиян НДФЛ, предусматривающая единую ставку 13 процентов, существовала в России вплоть до 2021 года. Затем в нашей стране стали облагать граждан, обладающих доходом более пяти миллионов рублей в год, повышенным налогом по ставке 15 процентов. Таким образом, шкала НДФЛ имеет сейчас в России две ступени.
21 комментарий
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:40
    «Эксперты прогнозируют скорое увеличение налоговой нагрузки на обеспеченных граждан России» —

    — Слава Богу,это не про меня!...
    1. SEVERIN Звание
      SEVERIN
      +4
      Сегодня, 10:03
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 09:40
      — Слава Богу,это не про меня!...
      - как знать, как знать - будут ли считаться обеспеченными гражданами наши пенсионеры, не жданно не гаданно выход на пенсию президент отодвинул на несколько лет, может и тут какая многоходовочка предполагается.
    2. Есаул Звание
      Есаул
      +4
      Сегодня, 10:28
      путин же говорил, что обеспеченными считаются граждане, получающие более 17 тысяч рублей в месяц. Так что это скорее всего про всех.
  2. Романенко Звание
    Романенко
    +7
    Сегодня, 09:44
    Таким образом, шкала НДФЛ имеет сейчас в России две ступени. При этом ставку по налогу для граждан с более высокими доходами могут поднять на 2-3 процентных пункта.

    Более высокими доходами по сравнению с чем? МРОТ? Или 10-15-100 миллионами в год?
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +6
    Сегодня, 09:45
    ...скорое увеличение налоговой нагрузки на обеспеченных граждан России

    Вы уверены, что именно на обеспеченных...??? И обеспеченные это сколько в денежном эквиваленте...??? До сих пор было как раз наоборот и пока Греф и Набиуллина командуют нашим экономическим блоком, каких то глубинных изменений ждать не приходится... Реально богатых по любому не тронут... Ну или они полностью уйдут в серую зону из которой сегодня хоть что-то выглядывает... Это в Штатах за неуплату налогов грозят огромные сроки... У нас всё до сих пор гораздо мягче и либеральнее...
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 10:07
    У Тимура Иванова интересный сосед по даче.
    Антон Германовичем кличут, лысый такой...
    Вот когда заметут, тогда поверю в новый вектор денежной полититки..
  5. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +1
    Сегодня, 10:07
    А как быть с теми кто вообще налоги не платит?
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Сегодня, 10:50
      А как быть с теми кто вообще налоги не платит? мой сосед по улице безработный с 1993, официальный нищий belay lol belay - зп жены около 20 000 на 4 человек, получающий субсидии.
      У него свой КАМАЗ оформленный в 05 регионе.
      К 2019 он тёще купил квартиру в Болгарии в селе на 2 линии у моря - чтоб дети лето на море проводили...
      Самое анекдотичной - что когда я его сравнил с олигархами из-за неуплаты налогов - он обиделся" Я ж работаю!! "
      Ближайший отдел ФНС после последних сокращений у нас в 200 км и там 3 сотрудники - они проверить его на незаконную коммерцию не смогут уже никогда...
      Из тех 17 млн "типа бедных" - таких без уплаты налогов, без регистраций дела, с чёрной/серой зп в конверте как минимум 80%
  6. svan26 Звание
    svan26
    +2
    Сегодня, 10:08
    Сейчас 0-5млн ставка 13%, 5млн и выше -15% , хотят сделать, а именно это обсуждается, 10млн и выше 18%. Большинства это не коснется, а богатые будут платить чуть больше. Из богатых имеющих большие официальные зарплаты - это менеджмент государственных корпораций и банков. Какой смысл отбирать в бюджет то, что платится из бюджета? Крупный частный бизнес свои доходы легализует не через заработную плату...
  7. Удав КАА Звание
    Удав КАА
    +1
    Сегодня, 10:09
    Все говорят, что в Швеции живут хорошо. Даже рассуждают про шведский социализм. Это так. А как у них с налогами?
    Среднестатистический швед платит минимум 30 процентов налогов от заработанного, причем чем больше человек зарабатывает, тем больше налогов он платит — в Швеции прогрессивная шкала налогообложения. Для заработка от 0 до 426 300 крон в год подоходный налог составит 0%, от 426 300 крон до 604 700 крон в год — 20%, свыше 604 700 крон в год — 25%.
    Помимо подоходного налога нужно оплатить региональный налог, его размер зависит от места проживания.
    Может поэтому у них живут хорошо и чувствуют себя социально защищенными?
    1. PROXOR Звание
      PROXOR
      +2
      Сегодня, 10:20
      У них живут хорошо, потому что средняя Шведская зарплата это 5-8 средних Российскийх. И при этом походу я ещё уменьшил цифру.
      1. Удав КАА Звание
        Удав КАА
        -2
        Сегодня, 10:29
        Цитата: PROXOR
        средняя Шведская зарплата это 5-8 средних Российскийх. И при этом походу я ещё уменьшил цифру.

        Тогда скажите: во сколько раз в Швеции жизнь дороже, чем в России? По паритету покупательной способности РФ на 5 месте в мире, а Швеция -- на 39-ом! А если вы собрались со своей зря платой жить в Швеции, то тогда -- да, вы будите на полной социалке. Только язык выучите, иначе через год повеситесь или сбежите назад на "ридну батьковщину"!
  8. Андрей1978 Звание
    Андрей1978
    +3
    Сегодня, 10:13
    Один из блогеров приехал на гелике в центр занятости, в золоте весь, и пытался на учет встать.... С такими нищебродами как быть? Обеспеченные если их прижмут, компенсируют за счет среднего класса, либо скажут, что они сильно богатые, и им поверят. Личная яхта с экипажем в Дубае, у каждого жителя РФ могла быть, просто не покупают люди не от того что доходы не позволяют, просто не хотят люди яхты....
  9. Адрей Звание
    Адрей
    +1
    Сегодня, 10:14
    Эксперты прогнозируют скорое увеличение налоговой нагрузки на обеспеченных граждан России

    Похоже в заголовке в кои то веки попали в точку. Если взять пятиступенчатую градацию: Нищий - Малообеспеченный - Обеспеченный - Богатый - Сверхбогатый, то не трудно догадаться кто попадет под каток.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 10:44
      Цитата: Адрей
      Если взять пятиступенчатую градацию: Нищий - Малообеспеченный - Обеспеченный - Богатый - Сверхбогатый, то не трудно догадаться кто попадет под каток.

      Градацию нужно брать так:
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  10. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +3
    Сегодня, 10:23
    Чушь это всё. Не налоги на доходы надо увеличивать, а вводить налоги на расходы. Путём введения прогрессивной шкалы НДС.
    При этом базовые товары и услуги НДС облагаться не должны - условные хлеб, сахар, молоко, услуги общественного транспорта и ЖКХ.
    А вот всякие золото-брульянты, статусные авто и прочие яхты-самолёты - НДС по повышенному тарифу, и не важна страна происхождения.
    Таким образом даже нетрудовые доходы будут через НДС приносить доход в бюджет.
    Ну и налог на недвижимое имущество тоже соразмерно увеличить.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Сегодня, 10:56
      Ну и налог на недвижимое имущество тоже соразмерно увеличить.- после чего Масквичи - владельцы 2-3 сдаваемых квартир- вырежут за день ЛЮБУЮ( хоть советскую хоть капиталистическую) власть.
      1. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        0
        Сегодня, 10:56
        Может это не так уж и плохо.
  11. Есаул Звание
    Есаул
    -1
    Сегодня, 10:30
    Тогда экономика начнёт снова возвращаться в чёрно-серую зону всё больше, как было в 90-е годы. Лучше бы боролись с серыми з/п, которых и сейчас полно где платят.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 10:59
      Цитата: Есаул
      Лучше бы боролись с серыми з/п, которых и сейчас полно где платят.

      C серыми зарплатами бороться очень просто. Достаточно ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН так, как это положено. Но у нас же всё раком:
      Противоречие законодательству РФ выражается, прежде всего, в отсутствии в российском праве юридического определения «незаконного обогащения».

      Как тут определить: законное это обогащение или незаконное.
      * * *
      А прогрессивное налогообложение, при котором кто-то якобы перестанет платить налоги, это регулятор доходов. Его в стране нет потому, что власть в стране буржуйская и законы штампует для себя...
      * * *
      Вот скажите, проституция, торговля наркосодержащей продукцией, махинации в рыбном промысле, спекуляции с металлами и т.п., - законный бизнес?
      Есть в стране органы, которые могут взять за жабры ЛЮБОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, который начинает заниматься хрен знает чем (хотя бы, без основания задирает цены на товары и услуги).
  12. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 11:25
    При этом около тридцати государств мира пользуются «плоской» шкалой налогообложения граждан.
    fool fool fool Какие страны, высокоразвитые? Или афро-латиноамериканские? Что заткнулись на самом интересном месте? И мы хотим быть как они?
    специалисты агентства АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) Обычные мерзавцы-либерасты. request
    Генеральным директором с апреля 2020 года является Михаил Сухов[6]. В состав совета директоров входят: Карл Йоханссон (председатель совета директоров, США), Ануар Хассун (Люксембург), Клаус Мангольд (Германия), Владимир Гусаков (Россия), Александр Волошин (Россия)[7].
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