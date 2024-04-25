Начштаба ВС Великобритании признал, что новая помощь Украине должна усилить её «глубокие операции» на территории России

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Начштаба ВС Великобритании признал, что новая помощь Украине должна усилить её «глубокие операции» на территории России

Западные страны уже не скрывают, что новые пакеты военной помощи киевскому режиму направлены на нанесение последним ударов по целям в глубине России, в том числе и в «старых» российских регионах. Это прямо следует из интервью изданию The Financial Times, которое дал начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин.

Британский военачальник признал, что новая помощь Запада Украине должна усилить её атаки по территории России. Радакин считает, что тогда Киев получит возможность вести боевые действия более решительно. Кроме того, адмирал подчеркнул, что в этом году российская армия добилась больших результатов в плане ударов по украинской инфраструктуре, чем годом прежде.



Начальник штаба обороны Соединенного королевства не беспокоится и по поводу диверсионных рейдов и террористических актов. Фактически он заявил о поддержке подобной преступной деятельности киевского режима.

Ее способность продолжать глубокие операции всё больше становится особенностью войны

- сказал адмирал.

Таким образом, если ранее западные страны пытались скрывать, что они поддерживают атаки Украины на «старые» регионы России и не приветствуют ее диверсионную деятельность, то теперь их представители окончательно сбрасывают маски. Показательно, что одной из первых это делает Великобритания устами своего начальника штаба обороны.

Британские спецслужбы, как известно, играют одну из ключевых ролей в планировании и обеспечении террористических актов и диверсий украинской военной разведки на российской территории. Во многих военных преступлениях киевского режима заметен «британский след».
18 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +3
    Сегодня, 09:46
    Ее способность продолжать глубокие операции всё больше становится особенностью войны

    Это понятно, потому что мы никаких глубоких операций против западной псины не проводим. Даже самолеты-разведчики приземлить боимся.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 09:54
      Это открытый призыв к терроризму на территории РФ... И как мы на него ответим - вызовем посла на ковёр или в ООН британскому представителю Небензя нагрубит...??? А не пора ли самим проводить вот такие "глубокие" операции на территории УкроРейха... И не только... am
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +2
        Сегодня, 10:01
        Что там говорить, кремлевские и.м.п.о.т.е.н.т.ы даже генерацию укрорейха как следует не ломают. Слов нет. что мы, что "союзники" китайские - вафли отборные.
    2. Roma-1977 Звание
      Roma-1977
      +3
      Сегодня, 09:59
      Самолет-разведчик нельзя приземлить в нейтральном пространстве, а границу они не нарушают - современная аппаратура позволяет следить с большого удаления. Операции против европейских стран следует проводить на периферии - в Африке, в Красном море, на Ближнем Востоке и т.д. И они проводятся.
    3. Прощай оружие.
      Прощай оружие.
      0
      Сегодня, 10:52
      Летают Риперы свободно. отслеживают новые цели для нанесения ударов по Крыму. это частые новости СМИ.(у населения естественно возникают вопросы)
  2. Maluck Звание
    Maluck
    +2
    Сегодня, 09:46
    Мне вот интересно, дождусь ли я, когда нибудь новостей "о глубоких операциях" на территории мелкобритании?
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 10:06
      Вопрос почти риторический. Чего точно дождемся - продолжительного нытья Захаровой и гневного бормотания Небеньзи.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:47
    «Западные страны уже не скрывают» —

    — Они давно уже ничего не скрывают...
    1. Александр 3 Звание
      Александр 3
      0
      Сегодня, 10:28
      Запад приветствует лгбт и поэтому сами не знают кем они захотят быть,то ли девочками то ли мальчиками .Они ничего не скрывают.Потом будут просить газа и нефти с титаном.С одной стороны забора кричат-санкции,а с другой ,завозят нашу нефть и газ.
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 09:58
    Похоже бритосы нарываются на последствия "неправильного пользования электроприборами, нарушения техники безопасности при работе с опасными веществами, ошибки вождения товарных поездов с военной техникой, взрывы кондиционеров" и т.д. .....
    Пора отправлять "любителей любоваться шпилями" (с) ......
  5. Жнец Звание
    Жнец
    +1
    Сегодня, 09:58
    В 22ом году признали, что помогают не 404, а вредят РФ. В 23м признали, что инвестируют в смерть славян, не теряя свои войска.
    Какие ещё признания нужны? Запад- наш извечный враг и по другому не будет. Историю нужно помнить.
  6. Удав КАА Звание
    Удав КАА
    +2
    Сегодня, 09:59
    Пора "освобождать" Ольстер, помогать ИРА, организовывать протесты британских профсоюзов ... Ну, чтобы мелкобритым было чем заниматься у себя дома, чтобы не лезли по чужим огородам...
  7. Хорон Звание
    Хорон
    +1
    Сегодня, 10:07
    Странно что российские спецслужбы ещё не начали проводить "глубинные операции" по уничтожению оружия идущего на укропию вне территории самой укропии, превратив таким образом передачу оружия укропии в токсичный актив для тех стран, которые в этом участвуют. Принцип "зеркала" - один из основопологающих принципов уважительного и равного отношения между людьми. Главное, при проведении таких операций, не говорить о них и не грозить ими. Важно что бы противник понимал что его подлость исподтишка - наказуема.
  8. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 10:09
    Ничего удивительного в этом нет, Англия всегда была нашим врагом и всегда была самым гнилым государством, всегда выступала против России ❗❗❗
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:19
    новые пакеты военной помощи киевскому режиму направлены на нанесение последним ударов по целям в глубине России
    Конечно бриты, как и американцы приветствуют удары киева в глубь территории России и вместе с ними радуются если удар достигает цели. Запад наглеет все сильнее и не беспокоится о своей безопасности предполагая, что ответных мер не будет. Все таки наверное нашему руководству пора задуматься о нанесение ощутимого ущерба тем кто не только помогает украине, но и подталкивает ее на военные операции в глубине нашей территории. Как это сделать решать им, т.к. для этого и поставлены и в распоряжении армия и спецслужбы.
  10. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 11:08
    Откуда взялось это кривобокое огородное пугало, с галстуком за ухом? feel На джентльмена не тянет.... request На Джонса тянет. feel
  11. Everevil Звание
    Everevil
    +1
    Сегодня, 11:08
    Я, конечно, понимаю - мы не являемся страной-террористом. Но точно понимаю ещё одно - туманный Альбион, видимо, давно не испытывал никаких потрясений. Ирландцы как-то поутихли, например. А нельзя ли сделать как-нибудь так, чтобы Лондон резко озаботился тем, что происходит внутри собственной страны? А то как-то они стали пресыщены чувством собственной безопасности. Причём теперь ведь какая-нибудь ИРА может атаковать Букингемский дворец с помощью беспилотников прямо из Дублина. Пусть жители Лондона займутся расконсервацией бомбоубежищ.
  12. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 11:11
    Ее способность продолжать глубокие операции всё больше становится особенностью войны

    - сказал адмирал.
    Заметно как "она" британского адмирала не отпускает из кресла, кто-то некто типа Урсулы согласно профильной профессии ... feel К слову о глубоких операциях, а именно кто сказал что отечественными профильными специалистами не практикуется проктология ?! winked wink