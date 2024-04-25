Еврокомиссия собралась ввести санкции против якобы перевозящих военные грузы из КНДР в Россию судов
В ближайшее время Европейская комиссия может выступить с предложением о введении санкций против судов, на которых якобы перевозится в Россию северокорейская военная техника. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.
По утверждению информационного агентства, Еврокомиссия рассматривает вопрос введения санкций против таких судов с целью воспрепятствования перевозу в Россию военных грузов из КНДР. Рассказы о поставках оружия и боеприпасов из Северной Кореи – «любимая тема» для западных средств массовой информации.
Запад обвиняет КНДР в том, что она якобы передает России оружие и боеприпасы, которые затем используются в специальной военной операции. При этом не очень понятно, что должно Пхеньян от таких действий удерживать, даже если бы они имели место в действительности. Запад откровенно враждебен КНДР. У России и Северной Кореи – давние связи. К тому же, сами страны Запада не стесняются почему-то передавать в огромном количестве вооружения и боеприпасы украинской стороне.
Что касается санкций, то за два с лишним года они показали свою неэффективность. Также будет и с очередным санкционным пакетом Евросоюза. Россия смогла нарастить объемы производства на своих военно-промышленных предприятиях, наносит поражение за поражением украинским формированиям на фронте, а санкционные ограничения не привели к существенному ухудшению жизни в нашей стране. Поэтому многие эксперты и говорят о провале политики санкций, оказавшихся практически бесполезными в плане ослабления России.
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