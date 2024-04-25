Еврокомиссия собралась ввести санкции против якобы перевозящих военные грузы из КНДР в Россию судов

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Еврокомиссия собралась ввести санкции против якобы перевозящих военные грузы из КНДР в Россию судов

В ближайшее время Европейская комиссия может выступить с предложением о введении санкций против судов, на которых якобы перевозится в Россию северокорейская военная техника. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По утверждению информационного агентства, Еврокомиссия рассматривает вопрос введения санкций против таких судов с целью воспрепятствования перевозу в Россию военных грузов из КНДР. Рассказы о поставках оружия и боеприпасов из Северной Кореи – «любимая тема» для западных средств массовой информации.



Запад обвиняет КНДР в том, что она якобы передает России оружие и боеприпасы, которые затем используются в специальной военной операции. При этом не очень понятно, что должно Пхеньян от таких действий удерживать, даже если бы они имели место в действительности. Запад откровенно враждебен КНДР. У России и Северной Кореи – давние связи. К тому же, сами страны Запада не стесняются почему-то передавать в огромном количестве вооружения и боеприпасы украинской стороне.

Что касается санкций, то за два с лишним года они показали свою неэффективность. Также будет и с очередным санкционным пакетом Евросоюза. Россия смогла нарастить объемы производства на своих военно-промышленных предприятиях, наносит поражение за поражением украинским формированиям на фронте, а санкционные ограничения не привели к существенному ухудшению жизни в нашей стране. Поэтому многие эксперты и говорят о провале политики санкций, оказавшихся практически бесполезными в плане ослабления России.
15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:58
    «Еврокомиссия рассматривает вопрос введения санкций против таких судов с целью воспрепятствования перевозу в Россию военных грузов из КНДР» —

    — Интересно посмотреть на кого и как будут действовать эти санкции ...
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 10:05
      Владимир Владимирович Воронцов
      Интересно посмотреть на кого и как будут действовать эти санкции ...

      Обыкновенно, взять и внести эти морские суда в "черный список", а помешать они не смогут, к тому же с С. Кореей имеется и ЖД-сообщение.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 10:42
      Так и до "Летучего Голландца" могут придраться...
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 09:58
    "В последнее время Запад не знает, какие ещё санкции против нас применить..."

    А пусть дышать нам запретят, а мы назло им украдкой это делать будем... Пока так и происходит и это совсем не смешно... am
  3. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 10:00
    Значит Северная Корея нам что то все таки поставляет. А почему морем? Есть же железная дорога по которой ещё недавно приезжал Председатель Ким Чен Ын.
    1. Vik66 Звание
      Vik66
      +1
      Сегодня, 10:04
      Да-да, и против моста, по которому проложены ж/д пути, тоже ! laughing
  4. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -1
    Сегодня, 10:05
    Тут куда интересней, как будут осуществляться эти санкции. Они что, собираются захватывать суда и арестовывать груз? А мы чем ответим?
    Писали бы сразу, груз конфискует и передадим Украине.
    Пираты они есть Пираты!
    1. Мореход Звание
      Мореход
      +1
      Сегодня, 10:22
      Да именно так, я простоял во Франции полгода под арестом с началом сво. Но Наша компания была и остаётся под санкциями..., ходим только в дружественные страны сейчас, поэтому не понимаю, что ещё они могут ввести. И да... мы похоже ничем не отвечаем.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +1
        Сегодня, 11:08
        Спасибо, Мореход!
        (телефон даёт только Ник)
        Я так понимаю, что если мы пойдём из Чхонджина в Находку, то они будут вести перехват практически у нас на виду?
        Так мы можем считать их пиратами и топить с применением надлежащего вооружения.
        Да, пора объединять Корею под мудрым руководством Ким Чен Ына!
  5. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 10:08
    очередная хохма от дырявых....интересно...а на мосты через Ялуцзян более известная каке АЛЛЕЯ МИГОВ когда санкции наложат???
  6. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    -1
    Сегодня, 10:20
    Шагай запад парадным маршем через леса, болота, буераки - можно ввести ещё санкции, которые не позволят мелкобритании и сша покупать в обход санкций российскую нефть, газ, ядерное топливо, титан и другие товары стратегического назначения. Но как их санкции смогут работать против торговли России и КНДР? - при помощи торгового флота или тем более ЖД-транспорта??? - подождите, дайте посмеяться!
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:24
    Еврокомиссия рассматривает вопрос введения санкций против таких судов
    В Европе новая интерактивная игра - высоси из пальца "новость" о России, раздуй ее в СМИ, после чего придумай и введи новые санкции. Наглость и цинизм уже зашкаливают и это судя по всему еще не предел. А может пришло время наш "предохранительный кран" перекрыть и подождать когда рванет европейский котел?
  8. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 10:45
    КНДР находятся под санкциями с момента своего образования и вполне себе справляются, очередные же санкции ничего не изменят, да на них уже и внимания не обращают
  9. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    0
    Сегодня, 11:18
    какие комики в европе....
  10. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 11:18
    У меня вопрос к нашему руководству: чего бы вообще не снять санкции с КНДР и ИРИ? КНДР - большой рынок и рабочие руки.