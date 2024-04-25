The Guardian: Великобритания продолжает закупать рекордные объёмы российских нефтепродуктов в обход санкций

Западные страны, несмотря на постоянную антироссийскую риторику и бесконечные санкции, продолжают кто-то напрямую, а кто-то обходными путями пользоваться природными богатствами из России.США и Франция, например, открыто продолжают закупать в России достаточно большие объемы урана для своей атомной энергетики. А вот Великобритания через определённые лазейки успешно пользуется российскими нефтепродуктами, о чем пишет и британская газета The Guardian.По данным издания, Лондон продолжает ввозить рекордные объемы нефтепродуктов из России, но делает это по определенной схеме.Согласно британскому законодательству, с 5 декабря 2022 года в стране действует запрет на импорт нефтепродуктов из России. Однако, когда российская нефть попадает в третьи страны и там ещё и перерабатывается, то она становится как бы уже и «нероссийской» и её можно ввозить в Великобританию, отмечает The Guardian.Напомним, что на фоне отказа Лондона от закупок российской нефти значительно выросли объемы импорта нефти в Великобританию из таких стран, как Индия, Китай и Турция, т.е. из тех стран, которые, в свою очередь, в последнее время значительно увеличили экспорт чёрного золота из России.

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