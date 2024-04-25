The Guardian: Великобритания продолжает закупать рекордные объёмы российских нефтепродуктов в обход санкций

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The Guardian: Великобритания продолжает закупать рекордные объёмы российских нефтепродуктов в обход санкций

Западные страны, несмотря на постоянную антироссийскую риторику и бесконечные санкции, продолжают кто-то напрямую, а кто-то обходными путями пользоваться природными богатствами из России.

США и Франция, например, открыто продолжают закупать в России достаточно большие объемы урана для своей атомной энергетики. А вот Великобритания через определённые лазейки успешно пользуется российскими нефтепродуктами, о чем пишет и британская газета The Guardian.



По данным издания, Лондон продолжает ввозить рекордные объемы нефтепродуктов из России, но делает это по определенной схеме.

Согласно британскому законодательству, с 5 декабря 2022 года в стране действует запрет на импорт нефтепродуктов из России. Однако, когда российская нефть попадает в третьи страны и там ещё и перерабатывается, то она становится как бы уже и «нероссийской» и её можно ввозить в Великобританию, отмечает The Guardian.

Напомним, что на фоне отказа Лондона от закупок российской нефти значительно выросли объемы импорта нефти в Великобританию из таких стран, как Индия, Китай и Турция, т.е. из тех стран, которые, в свою очередь, в последнее время значительно увеличили экспорт чёрного золота из России.
17 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 10:01
    Они нарушают санкции... Мы нарушаем санкции... Все нарушают санкции... Законный вопрос, а зачем они нужны...??? Ну как зачем - чтобы нарушать... laughing
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 10:29
      Да ладно - представляете, сколько бабла кто-то срубил на левых поставках? Причём не удивлюсь, если это те же персонажи, что и вводили санкции...
    2. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 10:31
      Нюанс что они развязали военный конфликт, а мы им дальше природные ресурсы по приемлемым ценам. what
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 11:19
      Цитата: Lev_Russia
      Они нарушают санкции... Мы нарушаем санкции... Все нарушают санкции... Законный вопрос, а зачем они нужны...??? Ну как зачем - чтобы нарушать... laughing
      О том же подумал.

      Мы в такой ситуации традиционно ругаем наших барыг, торгующих с врагом. И они это заслужили. Но, с другой стороны - не весь мир делится на врагов и друзей. Есть "и нашим, и вашим". Что с ними делать? "Кто не с нами, тот против нас"? Мы через трети руки торгуем, они через третьи руки покупают. Всё, вроде бы, как раньше. Только дороже.

      Я не барыг наших защищаю, то дело совести каждого отдельно взятого барыги. Я просто удивляюсь их санкциям, как удивился бы упитанной тётеньке на беговой дорожке, на бегу жующей пирожок с повидлом. Шевеление только ради того, чтобы в соответствующую графу отчётности записать, что шевеление произведено - это же бессмыслица уровня собрания коллектива из фильма "Афоня".

      И да.
      Простой человеческий вопрос - зачем эта игра в санкции-контрсанкции?... 18 тысяч санкций - им самим в зеркало смотреться не смешно?
      1. Azim77 Звание
        Azim77
        +1
        Сегодня, 11:43
        Цитата: Zoldat_A
        Простой человеческий вопрос - зачем эта игра в санкции-контрсанкции?... 18 тысяч санкций - им самим в зеркало смотреться не смешно?

        Они рассчитывали, что после ввода санкций смогут покупать за гроши ресурсы. Любой повод искали для санкций.. Расчет не удался, а для "вернуть все назад" уже много натворили. Весь сыр-бор в политике из-за этого в последнее время.
  2. anjey Звание
    anjey
    0
    Сегодня, 10:01
    Еще раз подтверждение постулата современности -идеология Бабла -самая сильная на этот день hi(может быть и к сожалению)
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      0
      Сегодня, 10:25
      Из истории: ВМВ- Япония не хотела вступать в боевые действия против США, США перекрыли доступ к нефти - Японская империя лишилась крови в экономике- случился Перл-Харбор....
      1. anjey Звание
        anjey
        0
        Сегодня, 10:59
        Запад всеми своими фибрами идет с нами на конфронтацию ,а мы по вашему ,как в 1941 г до последнего отсрочиваем мировой конфликт таким образом? Типа ,до последнего -пример,вагоны с зерном ,прошедшие в Фашистскую Германию 22 июня 1941 года??? laughingСталин тогда проспал войну???
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 11:30
          Сталин войну не проспал.
          Согласно трудам Бориса Михайловича Шапошникова начало войны делится на несколько этапов: предмобилизационный период, период скрытой мобилизации, объявление всеобщей мобилизации, что равносильно объявлению войны.
          Гитлер начал тотальную мобилизацию экономики и промышленности после поражения под Сталинградом (прекратил выпуск обоев и ширпотреба). Он опоздал. СССР отмобилизовал свою экономику гораздо раньше. Например, ППШ делали в обычных слесарных мастерских. Прежде чем победить на фронте - нужно победить в тылу.
          Украина проиграет войну не только, потому что она уступает России по всем показателям, но и потому что РФ производит вооружений больше, дешевле, лучше, чем НАТО и их союзники.
      2. anjey Звание
        anjey
        -1
        Сегодня, 11:10
        Япония была союзником сильнейшей в Европе нацистской Германии и головы самураев вскружили успехи вермахта ,СССР был для них серьезным конкурентом ,если бы он быстро сломался ,япошки пошли бы на ДВ и открыли второй фронт,США континентально они завоевывать не хотели ,кроме островных территорий,что им показалось более просто и приемлимо осуществить....Не все так однозначно,не все экономика -что политика laughing ..
      3. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 11:31
        Цитата: Курильщик
        Из истории: ВМВ- Япония не хотела вступать в боевые действия против США, США перекрыли доступ к нефти - Японская империя лишилась крови в экономике- случился Перл-Харбор....
        Что там нефть...
        Британия трижды, как минимум, развязывала войны из-за чая - "Бостонское чаепитие" и две "Опиумные войны". Из-за чая, Карл!!!

        Кстати.
        Злые языки говорят, что из-за хуситов в Британии опять начались проблемы с чаем... Как известно, в Англии "английский чай" не растёт. Не из-за этого ли индус таки перевёл британскую промышленность "в военный режим"?
        Может быть, Алекс (Болторез) расскажет с места событий...
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 10:01
    Конечно если-бы не СВО , мы мелкобритам нефтянку перекрыли наглухо.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 10:02
    «Великобритания продолжает закупать рекордные объёмы российских нефтепродуктов в обход санкций» —

    "Будучи в принципе беспринципными,
    готовы поступиться принципами
    по непринципиальным вопросам" ...
    1. Товарищ И Звание
      Товарищ И
      0
      Сегодня, 10:31
      В Вашем мироустройстве это работает только в одну сторону, я смотрю. Работает в обе стороны или нет?
  5. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    0
    Сегодня, 10:21
    США и Франция, например, открыто продолжают закупать в России достаточно большие объемы урана для своей атомной энергетики. А вот Великобритания через определённые лазейки успешно пользуется российскими нефтепродуктами, о чем пишет и британская газета The Guardian.

    Они нам санкции, Украине оружие, мы им сырьё - деньги же не пахнут, даже сейчас, когда на тех деньгах кровь наших военных...
    Всё в порядке, так и надо ?...
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:29
    продолжают кто-то напрямую, а кто-то обходными путями пользоваться природными богатствами из России.
    А почему бы им и не пользоваться если есть возможность, а тем более через третьи страны. Вот и получается, что одной рукой пытаются давить Россию, а другой загребать для своих нужд ее ресурсы. Вроде и парадокс, но...
  7. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 11:15
    Ну как и Канада сдалась перед русским титаном для Боингов. Не могут они без нас как бы не кричали.