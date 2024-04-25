Telegram-канал батальона «Восток» о военной помощи Запада Украине: «Будет продление агонии на какой-то срок»

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Telegram-канал батальона «Восток» о военной помощи Запада Украине: «Будет продление агонии на какой-то срок»

Власти США приняли решение выделить финансовую и военную помощь Украине, однако вряд ли это приведет к каким-то реальным результатам для украинской стороны. Данная точка зрения высказывается в посте Telegram-канала "Батальон Восток".

В посте подчеркивается, что и до выделения США военной помощи конфликт не стоял на месте. Украина и так выкладывалась «на пределе» своих возможностей. Никакие сторонние финансовые и прочие вливания не способны изменить ход боевых действий. Да, некоторые проблемы дополнительного характера у российской армии могут появиться, но не более того.



Это же не как в компьютерной игре, когда закинул денег на счёт - и можешь прикупить здоровья и такое оружие, что как пойдёшь проходить уровни!.... Так, конечно, не будет. А будет продление агонии на какой-то срок

- сообщается в посте в Telegram-канале.

Далее приводится в качестве примера высказывание одного из военачальников германской армии про перелом в ходе Второй мировой войны. Генерал тогда сказал, что немецкий корабль получил пробоину, и сколько он продержится на плаву, зависит от его плавучести, но он все равно потонет. Такую же ситуацию сегодня можно наблюдать и на Украине.

Самому Киеву стоило бы отказаться от таких «друзей», которые своими действиями, включая и военную помощь, тянут Украину на дно и способствуют дальнейшему ухудшению ее положения во всех планах. Ведь эта военная помощь способствует дальнейшему затягиванию конфликта, в результате которого погибают молодые украинские мужчины, а женщины с детьми бегут из страны и вряд ли в нее уже вернуться.
13 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 10:06
    Да это и очевидно что успехов у какелов на ЛБС вовсе не будет. А вот то что они с новым усердием начнут шмалять по гражданским на территория России с использованием полученных боеприпасов и ракет - это к гадалке не ходи.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 10:15
      «Будет продление агонии на какой-то срок»:

      Ходаковский конечно умный мужик и судя по его высказываниям претендующий на роль оракула наших дней и в этом нет ничего плохого, но... Многие моменты он не учитывает... Агония того же УкроРейха будет длиться до тех пор пока его поддерживают морально и материально, то есть, судя по возможностям консолидированного Запада, очень долго... Почти бесконечно... Его как бы уже ввели в искусственную кому, запретив ему хоть что-то делать самостоятельно... В общем, пока кто-то не подойдет и не отключит аппаратуру для подачи кислорода, УкроРейх будет пытаться выжить... Ну а кто это кроме нас может сделать...??? Да никто... Наоборот, будут только мешать... И тут без драки с теми кто мешает не обойдешься... А мы по прежнему любыми способами пытаемся её избежать... am
    2. aksleks
      aksleks
      0
      Сегодня, 10:33
      Цитата: Nexcom
      А вот то что они с новым усердием начнут шмалять по гражданским на территория России с использованием полученных боеприпасов и ракет - это к гадалке не ходи.

      Уже начали, как вы пишете "шмалять".
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 10:41
        О том и речь.
        ______________________________
    3. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 10:42
      Успехов у всушников нет, но обмены пленными почему то регулярны.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -3
    Сегодня, 10:06
    «Ходаковский высказался ...» —

    — Я уж думал,что сегодня день без него пройдёт...
    1. corrado Звание
      corrado
      +5
      Сегодня, 10:14
      Зря вы так уважаемого и дальновидного человека в балаболы записываете.
      Уж ваших то комментариев поболее тут лицезреть можно, чем его высказваний.
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 10:06
    Хунте наплевать, будут затягивать, собираются призывать женщин и подростков. Да и штатам также.
    Война до последнего украинца

    А зеля мечтает, наверно, править и в изгнании. Пока не зароют
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 10:36
      сколько он продержится на плаву, зависит от его плавучести, но он все равно потонет.
      Все зависит от действий команды (ВСУ) и средств применяемых для сохранения плавучести (деньги и вооружение) .
  4. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 10:30
    "ряд ли это приведет к каким-то реальным результатам для украинской стороны" - ему бы лучше таки помолчать... Не стоит раздражать людей.
    А в самом деле, что бы он сказал о "реальных результатах", если бы какая-нибудь "ракетка" совершенно случайно разнесла бы в пух и в пепел жильё этого самого чиновника? Как ему такой "результат"? Это будет считаться "реальным" результатом? Или он живёт по принципу: "сгорел дом, гори и сарай, а забор цыгане растасчут...". Но у гражданского населения принципы бытия могут быть и другими.
    А как относиться к ожидаемым потерям гражданского населения / личного состава ВС РФ в результате поставок новых пулег, патрончегов и снарядоф с ракетами? Это имеет отношение к "результату"? Или это - другое? Не результативное?...
    Ну, чиновник он, что с него возьмёшь... Для него дальность полёта вражинских ракет в 300 км звучит отвлечённо, "где-то и куда-то там, тудой".
  5. Рыцарь_Печfльного_Образа Звание
    Рыцарь_Печfльного_Образа
    -3
    Сегодня, 10:33
    Халва. Халва. Халва.... Спецоперация идет по плану....по плану....по плану....по плану....
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:33
    Генерал тогда сказал, что немецкий корабль получил пробоину, и сколько он продержится на плаву, зависит от его плавучести, но он все равно потонет
    "Украинский корабль" тоже утонет, но желательно, чтобы это случилось быстрее. Это спасет многие жизни российских солдат.
  7. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 10:57
    Злость бандаровцев - она инфернальна, рационального зерна под собой не имеет.
    Не считать же ее причинами кружевные труселя и каву в Венской опере.
    Вон из детенышей каких упырят с детства выращивают, а ведь то, что в тебя заложили вместе с умением говорить - это мировоззрение, это насовсем.
    Да и в конце 40-х годов, когда бандеровцы шныряли по лесам и схронам - они что, рассчитывали победить СССР? Вряд ли...
    Надо было из тогда еще под корень ликвидировать, они и в лагерях потом блистали своей националистической идейной злобой и сплоченностью, даже блатные на них не наезжали -себе дороже!
    Так что, к сожалению, нашему нынешнему поколению выпало подтирать за хрущевскими подвигами, и ликвидация всех (!) азовцев и тому подобных нацистов нам очень желательна, не зря они стали бегать от нас -у них чуйка.