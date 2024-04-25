Telegram-канал батальона «Восток» о военной помощи Запада Украине: «Будет продление агонии на какой-то срок»
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Власти США приняли решение выделить финансовую и военную помощь Украине, однако вряд ли это приведет к каким-то реальным результатам для украинской стороны. Данная точка зрения высказывается в посте Telegram-канала "Батальон Восток".
В посте подчеркивается, что и до выделения США военной помощи конфликт не стоял на месте. Украина и так выкладывалась «на пределе» своих возможностей. Никакие сторонние финансовые и прочие вливания не способны изменить ход боевых действий. Да, некоторые проблемы дополнительного характера у российской армии могут появиться, но не более того.
Это же не как в компьютерной игре, когда закинул денег на счёт - и можешь прикупить здоровья и такое оружие, что как пойдёшь проходить уровни!.... Так, конечно, не будет. А будет продление агонии на какой-то срок
Далее приводится в качестве примера высказывание одного из военачальников германской армии про перелом в ходе Второй мировой войны. Генерал тогда сказал, что немецкий корабль получил пробоину, и сколько он продержится на плаву, зависит от его плавучести, но он все равно потонет. Такую же ситуацию сегодня можно наблюдать и на Украине.
Самому Киеву стоило бы отказаться от таких «друзей», которые своими действиями, включая и военную помощь, тянут Украину на дно и способствуют дальнейшему ухудшению ее положения во всех планах. Ведь эта военная помощь способствует дальнейшему затягиванию конфликта, в результате которого погибают молодые украинские мужчины, а женщины с детьми бегут из страны и вряд ли в нее уже вернуться.
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