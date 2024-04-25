Замглавы МИД: Ядерные объекты НАТО в случае их размещения в Польше станут военными целями ВС РФ

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Замглавы МИД: Ядерные объекты НАТО в случае их размещения в Польше станут военными целями ВС РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в случае, если страны НАТО разместят свои ядерные объекты на территории Польши, они станут законной военной целью для российской армии.

Как сообщает ТАСС, Рябков подчеркнул, что процесс расширения практики совместных ядерных миссий стран НАТО обладает угрожающим и дестабилизирующим характером. Размещение подобных объектов в непосредственной близости от российских границ создает определенную опасность для нашей страны.



При этом, по словам замглавы МИД, речь идет не только о постоянном размещении, о котором недавно заявляли представители польского руководства, но и о любых попытках даже временного развертывания ядерных вооружений. Рябков добавил, что политикам, которые в настоящее время обсуждают варианты размещения ядерных вооружений в Польше и других странах, следует понять, что подобные действия не способствуют безопасности этих стран, а все соответствующие объекты неизбежно станут целью. Дипломат отметил, что Москва наблюдает за дискуссиями о размещении ядерных объектов НАТО в Польше, а также отрабатывает этот вопрос в своем внутреннем дискурсе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса планов, касающихся размещения ядерных вооружений на территории Польши. Однако, президент этой страны Анджей Дуда, в свою очередь, заявил о готовности Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие.
14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:47
    «Ядерные объекты НАТО в случае их размещения в Польше станут военными целями ВС РФ» —

    — А те,что в ФРГ? ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 11:28
      Замглавы МИД: Ядерные объекты НАТО в случае их размещения в Польше станут военными целями ВС РФ

      Странно... А я по своей наивности всегда считал, что любые ядерные объекты НАТО, вне зависимости от того где они находятся, должны быть целями ВС РФ... Альянс и Штаты включили Россию в число враждебных им государств (стран) и стратегических противников, а мы их что... До сих пор нет...??? request
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 10:57
    . Замглавы МИД: Ядерные объекты НАТО в случае их размещения в Польше станут военными целями ВС РФ

    Значит польским ястребам ничего ядерного не перепадёт. А простые поляки вздохнут с облегчением.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 11:17
      А сейчас вся Польша не является законной целью для наших СЯС?
      По-моему Польша и её города - это одна из приоритетных целей.
      Опять какие-то красные линии рисуют.
      Лучше бы ивановых на пожизненное заключение отправили. am
  3. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 11:03
    Ну наконец то у нас кто-то стал размышлять как мужчина! - а то всякие цветные линии, озабоченности... Молодец Рябков - есть ещё люди, которым можно верить.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      -2
      Сегодня, 11:12
      Есть на кого менять это бесполезное ископаемое С. В. Лаврова. И его Машу поменять на кого-нибудь помоложе и повеселее.
    2. MidnightBear Звание
      MidnightBear
      0
      Сегодня, 11:17
      И к чему это Вы? По Вашему, заявления данного гражданина не согласованы с вышестоящими?
      1. SEVERIN Звание
        SEVERIN
        0
        Сегодня, 11:28
        MidnightBear
        -1
        Сегодня, 11:17
        И к чему это Вы? По Вашему, заявления данного гражданина не согласованы с вышестоящими?
        - все вышестоящие мягкотелы, как неприятная теплая масса - вышестоящие такими быть не должны! Почитайте Валентина Пикуля "Битва железных канцлеров" - вот какими должны быть вышестоящие!
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:10
    если страны НАТО разместят свои ядерные объекты на территории Польши, они станут законной военной целью для российской армии.
    Как я понимаю это делается по умолчанию и потенциальный противник прекрасно осведомлен об этом.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:14
    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в случае, если страны НАТО разместят свои ядерные объекты на территории Польши, они станут законной военной целью для российской армии.

    Очень хочется узнать различие между законной военной целью и незаконной...Прямо распирает...
    А то до сих пор рябит в глазах от красных линий...
  6. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    0
    Сегодня, 11:19
    Слова слова...коротко конечно...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:26
    В МИД существует серьёзная субординация ,не Марии Захаровой такие вещи озвучивать. .Внимательно читаем какая должность у Сергея Рябкова - замглавы МИД РФ.С 2008 года курирует вопросы двухсторонних отношений со странами Северной и Южной Америки,нераспространения и контроля над вооружением,проблематикуииранской ядерной программы и участие РФ в БРИКС.Зам всегда советуете с начальником - что сказать и когда сказать.
  8. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 11:31
    В рамках доктрины РФ случАи, которые дают право РФ применить физически ядрёные бонбы и ракеты, прописаны чётко. Даже - чересчур, на мой взгляд...
    И если смотреть на это с практической точки зрения, то РФ почти никогда не будет / не имеет юр.права в рамках доктрины применять свои нуклеарные запасы. А вот держать под прицелом можно всегда и любого и бесконечно долго. Есть в этом смысл? Наверное, есть.
    Рискну предположить даже большее: можно и нужно заявить о перенацеливании боеголовок на супостата, при этом вовсе не обязательно делать это на практике, ибо проверить факт принцельного наведения никто не (с)может.
    Создаётся в целом впечатление какого-то сюрреализма за гранью логики и практического понимания ситуёвины с атомным оружием: теперь оно есть весьма у многих и в приличном кол-ве, его применение на практике означает моментальный "пушной зверёк" для всех; как следствие - это оружие можно считать... - БЕСПОЛЕЗНЫМ с точки зрения сдерживания, ибо даже в самых крайних пределах развития "отношений" все уверены (и не без оснований), что бонбы останутся на складах и в шахтах.
    Парадокс?
    Не совсем... 70 лет назад всё "играло" в "тех" условиях. Формула "сдерживания" (фактически, математически) работала. НО - ничто не вечно под луной. Мир, технологии, не стоят на месте.
    Объективно: нужно придумывать другие факторы сдерживания. Одним из которых, к слову, может быть экономический, ресурсный. Что и попытались сделать на примере санкций. И кое-что сработала, объективно. Без всяких ядрёных боеголовок.
  9. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 11:32
    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков нарисовал очередную красную линию. Какую по счёту?