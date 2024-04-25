Замглавы МИД: Ядерные объекты НАТО в случае их размещения в Польше станут военными целями ВС РФ
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в случае, если страны НАТО разместят свои ядерные объекты на территории Польши, они станут законной военной целью для российской армии.
Как сообщает ТАСС, Рябков подчеркнул, что процесс расширения практики совместных ядерных миссий стран НАТО обладает угрожающим и дестабилизирующим характером. Размещение подобных объектов в непосредственной близости от российских границ создает определенную опасность для нашей страны.
При этом, по словам замглавы МИД, речь идет не только о постоянном размещении, о котором недавно заявляли представители польского руководства, но и о любых попытках даже временного развертывания ядерных вооружений. Рябков добавил, что политикам, которые в настоящее время обсуждают варианты размещения ядерных вооружений в Польше и других странах, следует понять, что подобные действия не способствуют безопасности этих стран, а все соответствующие объекты неизбежно станут целью. Дипломат отметил, что Москва наблюдает за дискуссиями о размещении ядерных объектов НАТО в Польше, а также отрабатывает этот вопрос в своем внутреннем дискурсе.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса планов, касающихся размещения ядерных вооружений на территории Польши. Однако, президент этой страны Анджей Дуда, в свою очередь, заявил о готовности Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие.
сайт НАТО
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