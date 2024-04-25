На Украине суд отправил митрополита Святогорской лавры под стражу на два месяца
Митрополит Святогорской лавры Арсений, принадлежащий к Украинской православной церкви (УПЦ), отправлен судом под стражу на два месяца без права внесения залога.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) распространила информацию о том, что митрополит подозревается в раскрытии противнику расположения блокпостов ВСУ.
Стоит отметить, что украинские власти уже давно держат под пристальным контролем и часто преследуют представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.
По данным СБУ, Арсений в ходе проведения литургии якобы завуалировано раскрыл местонахождение блокпостов ВСУ в Краматорском районе ДНР. При этом литургия снималась на видео, опубликованное позже на сайте Лавры и в телеграм-канале.
- заявили в СБУ.
Кроме того, украинские спецслужбы утверждают, что митрополит Арсений и ранее «высказывал прокремлевские нарративы, называя вооруженную агрессию РФ гражданским конфликтом».
По некоторым данным, священнику может грозить до 8 лет лишения свободы.
Напомним, что в прошлом году на Украине под стражу был отправлен настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, которого также считали сторонником России.
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