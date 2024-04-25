На Украине суд отправил митрополита Святогорской лавры под стражу на два месяца

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На Украине суд отправил митрополита Святогорской лавры под стражу на два месяца

Митрополит Святогорской лавры Арсений, принадлежащий к Украинской православной церкви (УПЦ), отправлен судом под стражу на два месяца без права внесения залога.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) распространила информацию о том, что митрополит подозревается в раскрытии противнику расположения блокпостов ВСУ.



Стоит отметить, что украинские власти уже давно держат под пристальным контролем и часто преследуют представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

По данным СБУ, Арсений в ходе проведения литургии якобы завуалировано раскрыл местонахождение блокпостов ВСУ в Краматорском районе ДНР. При этом литургия снималась на видео, опубликованное позже на сайте Лавры и в телеграм-канале.

Таким образом клирик пытался завуалировано слить агрессору места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе

- заявили в СБУ.

Кроме того, украинские спецслужбы утверждают, что митрополит Арсений и ранее «высказывал прокремлевские нарративы, называя вооруженную агрессию РФ гражданским конфликтом».

По некоторым данным, священнику может грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в прошлом году на Украине под стражу был отправлен настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, которого также считали сторонником России.
6 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +4
    Сегодня, 11:11
    А почему молчит Небензя в ООН?
    Это уже преследование по религиозному принципу.
    Украина стремительно катится в средневековье с религиозными войнами.
    По сравнению с Украиной ИГИЛ - жалкие оборванцы в шлёпках.
    Почему мы не объявляем Украину террористическим государством?
    1. двейра63 Звание
      двейра63
      +1
      Сегодня, 11:38
      А что это малоэмоциональное выступление Небензи изменит? Кого удивит? Гонения инаковерцев для просвещенной Европы не новость. Резня католиками несчастных гугенотов во Франции или преследование католиков протестантами в цивилизованной Британии, про еретиков я вообще умолчу... они предпочтут не видеть, того что не стОит видеть. А православие для Украины и Запада символ всего русского, объект для ненависти. Очень жаль пожилого батюшку, дай Бог ему выжить!
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 11:44
        Небензе надо учится у американских коллег трясти пробиркой со стиральным порошком. США контролируют не всю ООН. В организации у них много противников и сочувствующих нам.
        Украину необходимо объявить террористическим государством и поставить в один ряд с ИГИЛ, а весь Запад объявить спонсором и куратором международного терроризма.
        Чем украинские нехристи отличаются от исламских фанатиков ИГИЛ?
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:41
      Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) распространила информацию о том, что митрополит подозревается в раскрытии противнику расположения блокпостов ВСУ.

      А откуда у митрополита Святогорской лавры Арсения информация о расположени блокпостов ВСУ...???
      Я так понимаю, он сам по этим блокпостам лазил и её собирал или его тайная шпионская сеть прихожан ему эти сведения приносила...??? Полный бред... Я бы ещё понял за критику власти или чего-то ещё в этом духе... Совсем спецы из СБУ деградировали... Ну судя по дe6илoвamoй роже их начальника Малюка, так оно и есть...
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:17
    митрополит подозревается в раскрытии противнику расположения блокпостов ВСУ.
    Борьба с православием на украине требует от СБУ результатов. Вот и выискивают, что можно приписать священнику. Расположение блокпостов больше необходимо знать украинским бегункам, а не российской армии. Странно, что не приписали раскрытие мест нахождения ПВО, что для нас более интересно.
  3. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 11:20
    Репрессии в отношении священнослужителей это переходит всё границы законности и морали. Хотя, чего ожидать от подонков. Мрази, нет слов.