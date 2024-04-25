Появились кадры последствий вчерашних ударов по ремонтным мастерским ВСУ в Одессе

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Появились кадры последствий вчерашних ударов по ремонтным мастерским ВСУ в Одессе

Вооруженные силы Российской Федерации вчера нанесли ракетные удары по целям военного назначения противника на территории г. Одесса. Теперь украинские источники публикуют кадры вчерашних ударов по ремонтным мастерским ВСУ в городе.

Естественно, что представители киевского режима подробности о прилете и его последствиях тщательно скрывают. Однако из имеющейся информации понятно, что ударам подверглось расположение одной из воинских частей, а также ремонтные мастерские, в которых обслуживалась военная техника украинской армии.



На опубликованных кадрах мы можем видеть не только разрушенные строения, но и уничтоженную военную технику украинских формирований. Боевые машины стоят под завалами в рухнувших строениях.




Отметим, что военные ремонтные мастерские, как и места сосредоточения личного состава, военной техники и вооружений армии противника являются приоритетными целями для нанесения ударов Вооруженных сил Российской Федерации. В Одессе сконцентрировано очень большое количество сил и средств противника.


Стоит напомнить, что именно в Одессу, а также в Николаев направляется западная военная помощь. Кроме того, сюда отводят на ремонт и обслуживание военную технику и системы вооружений с Херсонского направления, где продолжаются бои между российскими войсками и украинскими формированиями.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:56
    «Появились кадры вчерашних ударов по ремонтным мастерским ВСУ в Одессе» —

    — "Ремонтировали,ремонтировали,да так и не доремонтировали" ...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +5
      Сегодня, 10:57
      Освобождение Ласточкино нашими бойцами: ВСУ отошли, понеся огромные потери.

      https://dzen.ru/video/watch/6629ffe9f4fa5a1b354dd2e4

      «Абрамс» выследили и уничтожили «Ланцетом»: хладнокровный удар от беспилотчиков ЦВО.

      https://dzen.ru/video/watch/6629f00b8559c23f2f1b0a71
    2. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 11:14
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — "Ремонтировали,ремонтировали,да так и не доремонтировали" ..
      Скорее переремонтировать предется.... request
  2. Прощай оружие.
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 10:56
    про мосты писать уже не хочется. может договорённость какая -то есть? второй вариант. ЖД мосты нужны для бронепоездов. чтобы на Киевский вокзал красиво заехать?.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:12
    В Одессе сконцентрировано очень большое количество сил и средств противника.
    Значит бить, бить и еще раз бить.
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 11:23
    Смотрю на эти кадры и к меня сердце радуется!
  5. Комментарий был удален.
  6. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 11:28
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Естественно, что представители киевского режима подробности о прилете и его последствиях тщательно скрывают

    конечно будут скрывать, Синельниково Днепропетровской области, просто эпический прилет по составу ВСУ, показали только вчера например , хотя этот состав с личным составом и техникой ушатали еще 17 апреля.
  7. Eskobar Звание
    Eskobar
    0
    Сегодня, 11:35
    А почему бы с наших подлодок у портов Одессы и Николаева скрытно не поставить мины? Чем это грозит?
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 11:39
      Это грозит потерей ещё и подводных лодок. Что вообще тогда останется?
  8. megadeth Звание
    megadeth
    0
    Сегодня, 11:37
    [quoteВ Одессе сконцентрировано очень большое количество сил и средств противника.][/quote]
    Простой вывод, поставки укровермахту в больших объёмах, идут морем...Как то надо, возобновить морскую блокаду фашистских портов в Русском море. Ну и наконец то, пара уже начать валить американские БПЛА, которые проводят разведку и целеуказания нашей территории наших объектов на Русском море. имхо soldier