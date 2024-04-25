Появились кадры последствий вчерашних ударов по ремонтным мастерским ВСУ в Одессе

Вооруженные силы Российской Федерации вчера нанесли ракетные удары по целям военного назначения противника на территории г. Одесса. Теперь украинские источники публикуют кадры вчерашних ударов по ремонтным мастерским ВСУ в городе.Естественно, что представители киевского режима подробности о прилете и его последствиях тщательно скрывают. Однако из имеющейся информации понятно, что ударам подверглось расположение одной из воинских частей, а также ремонтные мастерские, в которых обслуживалась военная техника украинской армии.На опубликованных кадрах мы можем видеть не только разрушенные строения, но и уничтоженную военную технику украинских формирований. Боевые машины стоят под завалами в рухнувших строениях.Отметим, что военные ремонтные мастерские, как и места сосредоточения личного состава, военной техники и вооружений армии противника являются приоритетными целями для нанесения ударов Вооруженных сил Российской Федерации. В Одессе сконцентрировано очень большое количество сил и средств противника.Стоит напомнить, что именно в Одессу, а также в Николаев направляется западная военная помощь. Кроме того, сюда отводят на ремонт и обслуживание военную технику и системы вооружений с Херсонского направления, где продолжаются бои между российскими войсками и украинскими формированиями.

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