Советник президента США по нацбезопасности: новой американской помощи Украине хватит до конца года
Вчера стало известно, что президент США Джо Байден подписал принятый Сенатом законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Следовательно, очередное западное вооружение для ВСУ может попасть на фронт уже в ближайшее время.
Впрочем, недавно украинский нардеп Вадим Ивченко заявил, что, несмотря на одобрение «долгожданной» помощи, ее реальные поставки могут начаться через 2-3 месяца из-за бюрократических проволочек. На фронт, по его мнению, американское оружие прибудет еще позже.
В свою очередь, комментируя в ходе сегодняшнего брифинга подписание хозяином Белого дома вышеупомянутых законов, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что выделенной помощи хватит Киеву до конца текущего года.
Между тем американский чиновник отметил, что промедление с одобрением новой поддержки для Украины, вызванное спорами в конгрессе, уже привело к тому, что ВСУ понесли территориальные потери.
Напомним, что киевские власти ожидали одобрения выделения 60 млрд долларов от США еще в начале января. Затем процесс постоянно откладывался из-за позиции конгрессменов-республиканцев.
Что характерно, Салливан косвенно подтвердил предположение Ивченко, заявив о вероятных тактических успехах ВС РФ в ближайшие недели. Из этого можно сделать вывод, что вооружение для украинской армии будет доставлено на фронт не так быстро, как рассчитывает Киев.
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