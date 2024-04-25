Украинцы в паспортном центре в Варшаве: Государство поставило нас в безвыходную ситуацию

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Украинцы в паспортном центре в Варшаве: Государство поставило нас в безвыходную ситуацию

Журналисты французского издания AFP пообщались с гражданами Украины, которым по указанию Киева отказывают в предоставлении консульских услуг, в том числе в оформлении и выдаче новых загранпаспортов, необходимых для продолжения пребывания за границей.

В частности, в отделении украинского паспортного центра в Варшаве, где накануне возникли конфликтные ситуации вследствие отказа украинского представительства выдавать даже заказанные ранее паспорта.



Комментируя французскому изданию создавшуюся в результате распоряжения украинского МИД ситуацию, безуспешно ожидавшие свои документы украинцы посетовали, что в глазах Киева уклонистами считаются даже те граждане, которым удалось выехать за границу на легальном основании.

Кроме того, с проблемами в получении новых загранпаспортов и других документов столкнулись также украинские граждане, выехавшие из своей страны задолго до закрытия Зеленским границ. При этом в выдаче документов отказывают даже тем гражданам, паспорта которых уже готовы. Заплаченные за оформление паспортов деньги (а украинские посольства и консульства берут за эту услугу 130 долларов), естественно, не возвращают.

Также сообщается, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова помочь Киеву в возвращении на Украину мужчин призывного возраста. Глава польского военного ведомства отметил, что многих поляков возмущает вид молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе.
12 комментариев
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  1. Романенко Звание
    Романенко
    +5
    Сегодня, 11:31
    Государство поставило нас в безвыходную ситуацию

    Доскакались на майданах свинорылые, теперь похмелье наступает ох и тяжелое оно будет!
    И цээуропа вам и Бандера ваша сра-ная все аукнется!
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 11:42
      Цитата: Романенко
      Государство поставило нас в безвыходную ситуацию

      Доскакались на майданах свинорылые, теперь похмелье наступает ох и тяжелое оно будет!
      Что-то как-то вся эта история с паспортами всё сильнее отдаёт не только желанием Зеленского вернуть "мясо" на фронт, но и желанием Европы вытурить "щеневмерлых" домой. Или не домой - да по фигу куда, лишь бы подальше. Надоело им наглых дармоедов кормить. Им и другх мигрантов хватает, а тут эти ещё свалились...
      Мне, как старому конспирологу, почему-то мерещится взаимовыгодный сговор Зеленского с Европой.

      И ещё.
      Где-то глубоко шевелится подозрение, что толпа этаих "беженцев" бандеровского толка ломанётся к нам. Потому что, если здраво рассудить - где ещё есть страна, которая принимает всех подряд, не интересуясь ни документами, ни биографией, ни идеологией, где не достанут укровоенкомы и пополамственны украинские законы?
      А потом за деньги СБУ будут здесь вредить тайно и явно.
      Что у нас МИД, спецслужбы, Верховный об этом думают? Мало нам бед со своими п@донками, мало напускали с 2014-го кого попало? Ещё больше надо?
    2. geor.tcherniaev Звание
      geor.tcherniaev
      +1
      Сегодня, 11:42
      Попили каву в Венской опере, таперича добро пожалувать на родину, хлебать кровь в окопах.
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        0
        Сегодня, 11:46
        Украинцы в паспортном центре в Варшаве: Государство поставило нас в безвыходную ситуацию
        Ну это ребята вы сами себя подставили в безвыходную ситуацию ибо государство создавали вы скакав на майдане. Да и какое государство вы могли создать одев кастрюлю на голову?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 11:31
    «В глазах Киева уклонистами считаются даже те граждане, которым удалось выехать за границу на легальном основании» —

    — Которые дальновидно закосили заблаговременно ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 11:36
      У украинцев теперь два пути: или в Руанду или в Россию. laughing
      Представляю какой будет вой в Хохлостане, когда украинцы из Евросоюза массово побегут в Россию с поднятыми руками и будут на коленях вымаливать прощение за прошлые грехи. laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:39
        Ниии, эти прощения вымаливать не станут. Скорее в Руанду рванут и там обоснуют "маленький и независимый" (с) Хохлостан.... laughing

        зы Бедные руандийцы.... Их потом на мове тоже начнут заставлять балакать и бандеру прославлять ........
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 11:31
    Вот так какелы, доскакались.... Теперь всех обратно на украину и на ЛБС....
    Или как-то бежать в другую страну и там снова ховаться.....
  4. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    0
    Сегодня, 11:36
    Хотели красивую богатую и спокойную жизнь, купаться в демократическом шампанском - вот получите. Надеемся что поймут что их только используют как рабов.
  5. Попандос Звание
    Попандос
    0
    Сегодня, 11:39
    уклонистами считаются даже те граждане, которым удалось выехать за границу на легальном основании.

    Тоже мне повод wassat
    Марш все в окопы, белый заокеанский барин сказал всем помирать за дЕрьмократию, значит помирать laughing
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:42
    Разбежалась нация "древних укров" по европам и канадам не желая жертвовать жизнью ради непонятно чего (я то уже в ЕС), а им Зеленский очередной сюрпризик подкинул, а Дуда поддержал. И вот теперь вроде и в Европе, но на птичьих правах - куда "бедному" свидомому податься, у кого просить защиты? Не будет вам майдановские скакунки покоя нигде - на украине в землю, в Европе в бомжи.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:42
    Европам надоело в блоготворительность играть... краинцы до хаты.... wassat