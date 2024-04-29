«Фрязи же и вси воеводы их възлюбиша злато и серебро». Первый штурм Константинополя



Осада Константинополя крестоносцами в 1203 году. Картина Якопо Тинторетто (1580)

Разгром Задара



Крестоносцы захватывают город Зара, картина Андреа Вичентино

«Пилигримы увидели город, укрепленный высокими стенами и величавыми башнями. Тщетно они стали искать какой-нибудь город более прекрасный, более укрепленный и более процветающий».



Осада Зары. Якопо Робусти, более известный как Тинторетто (около 1519–1594) – выдающийся живописец венецианской школы позднего итальянского Возрождения

Новая цель – Константинополь

«Вместо того чтобы достичь обетованной земли, – писал папа Иннокентий III крестоносцам, – вы жаждали крови наших братьев. Сатана, всемирный соблазнитель, вас обманул… Жители Зары повесили распятия на стенах. Невзирая на Распятого, вы произвели штурм и принудили город сдаться…

Под страхом анафемы остановитесь в этом деле разрушения и возвратите послам венгерского короля всё то, что у него было отнято. В противном случае знайте, что вы подпадаете отлучению и действительно лишаетесь преимуществ, обещанных всем крестоносцам».

«В то время как юноша находился там, все знатные бароны и дож Венеции также собрались в палатке маркиза; и они судили и рядили о том о сём и в конце концов спросили у юноши, что он сделает для них, если они поставят его императором и возложат на него в Константинополе корону; и он ответил им, что сделает всё, чего бы они ни пожелали»,

«Фрязи же и вси воеводы их възлюбиша злато и серебро, иже меняшеть (то есть обещал) им Исааковиць (царевич Алексей Исаакович), а царева веления забыша и папина (то есть папы)».



Жоффруа де Виллардуэн (около 1148 или 1150–1212, 1213 или 1218) – крупный французский феодал, сеньор де Виллардуэн с 1145/1170, сеньор Вилли, сеньор Лезинна, маршал Шампани (1185–1202), маршал Романии с 1204 года, один из руководителей Четвёртого крестового похода, автор хроники «Завоевание Константинополя». Гравюра

На Константинополь

«Так вот, вы можете узнать, что они долго разглядывали Константинополь, те, кто его никогда не видел, ибо они не могли и представить себе, что на свете может существовать такой богатый город, когда увидели эти высокие стены, и эти могучие башни, которыми он весь кругом был огражден, и эти богатые дворцы, и эти высокие церкви, которых там было столько, что никто не мог бы поверить, если бы не видел собственными глазами и длину, и ширину города, который превосходил все другие города. И знайте, что не было такого храбреца, который не содрогнулся бы, да это и вовсе не было удивительно: ибо с тех пор, как сотворён мир, никогда столь великое дело не предпринималось таким числом людей».



Стены Константинополя в начале XIII века



Алексей IV Ангел (ок. 1183–1204) – византийский император в 1203–1204 гг. Сын Исаака II

Штурм

«…римляне (римляне-ромеи, так называли себя византийцы – Прим. авт.) не только не осмелились сколько-нибудь сами подойти к неприятелю, но, обратив тыл против его атаки, частью пали, частью едва ускользнули от смерти, вообще бросились бежать во весь опор, и преимущественно начальники, оказавшиеся более боязливыми, чем робкие лани. Да и как было им осмелиться на борьбу с этими людьми, которых они в страхе называли смертоносными ангелами, или неуязвимыми медными статуями, и при одном виде которых готовы были умереть от ужаса?»



Прибытие крестоносцев к Константинополю в 1203 году. Миниатюра Жана Коломба из «Походов французов в Утремер» Себастьена Мамро, 1474 г.

Капитуляция



Противостояние венецианского дожа Энрико Дандоло с греческим императором. Густав Доре