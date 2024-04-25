В учениях Vihor 2024 задействовали новейшие сербские танки M-84AS2
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В Сербии недавно завершились крупные военные маневры, в которых использовались различные виды отечественной и зарубежной техники. В числе прочего, в учениях Vihor 2024 («Вихрь-2024») задействовали новейшие сербские танки M-84AS2.
Эти боевые машины образца 2020 года – глубокая модернизация югославских танков М-84. В частности, теперь у нее на вооружении стоит усовершенствованная пушка калибра 125 мм. Также танк оснащен новейшей системой управления огнем, предусматривающей применение боеприпасов с воздушным подрывом. Каждый член экипажа машины, включая механика-водителя, имеет современный тепловизор 3-го поколения. А у командира есть возможность применить крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм, установленный на турели с дистанционным управлением.
Динамическая защита ERO-19 сербского производства надежно защищает танк от кумулятивных и кинетических боеприпасов. Разработчики модернизированной техники утверждают, что она лучше, чем созданная в СССР и применяемая ранее ДЗ «Контакт-5». По своим характеристикам она во многом схожа с современной российской динамической защитой «Реликт».
На танк установлен модернизированный двигатель V46-TK, мощность которого составляет тысячу лошадиных сил. Предусмотрена также установка на него силовой установки V46TK-1 мощностью 1200 л.с.
Учения Vihor 2024 считаются одними из самых масштабных из всех, когда-либо проводимых Вооруженными силами Сербии. В них приняли участие не только новейшие танки M-84AS2, но также M-84AS1 и T-72B1MS.
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