Глава ГК «Росатом» сообщил о сохраняющихся рисках ядерной аварии на ЗАЭС из-за атак ВСУ
Давно и напрочь утратившие здравый смысл и даже присущее всем нормальным людям чувство самосохранения, украинские националисты продолжают атаковать крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию. И хотя на ЗАЭС все шесть реакторов переведены в режим «холодного останова», риски ядерной аварии из-за террористических ударов ВСУ сохраняются.
— сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ходе встречи генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.
Он рассказал, что в последнее время было несколько прилетов с правого берега Днепра, оккупированного украинскими военными. В частности, отмечены прилеты дронов на крышу учебно-тренировочного комплекса и шестого энергоблока. Все эти удары фиксируются и находящимися на ЗАЭС инспекторами МАГАТЭ, но международное агентство упорно отказывается называть истинных виновных в опасных террористических действиях на атомном объекте. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «ситуация с ядерной и физической безопасностью на этом крупном ядерном объекте остается крайне неустойчивой».
При этом на станции предприняты усиленные меры по обеспечению безопасности, рассказал глава госкорпорации. Помимо того, что остановлена работа всех энергоблоков, полностью восстановлены системы физической защиты, дополнительно созданы укрепительные оборонительные сооружения вокруг хранилища топлива. На случай отключения электроэнергии, что неоднократно происходило по инициативе украинской стороны, на станцию завезено необходимое количество дизель-генераторов и топливо. Кроме того, станция также оснащена системой борьбы с беспилотниками.
— резюмировал глава ГК «Росатом».
С сентября 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них ранее находились в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов». Выработка тепла продолжалась до окончания отопительного сезона в соседнем Энергодаре. Теперь все шесть энергоблоков станции переведены в режим «холодный останов». Это безопасное состояние реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.
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