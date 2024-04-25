Глава ГК «Росатом» сообщил о сохраняющихся рисках ядерной аварии на ЗАЭС из-за атак ВСУ

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Глава ГК «Росатом» сообщил о сохраняющихся рисках ядерной аварии на ЗАЭС из-за атак ВСУ

Давно и напрочь утратившие здравый смысл и даже присущее всем нормальным людям чувство самосохранения, украинские националисты продолжают атаковать крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию. И хотя на ЗАЭС все шесть реакторов переведены в режим «холодного останова», риски ядерной аварии из-за террористических ударов ВСУ сохраняются.

И конечно, пока эти обстрелы сохраняются, риски ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции не нулевые

— сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ходе встречи генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.



Он рассказал, что в последнее время было несколько прилетов с правого берега Днепра, оккупированного украинскими военными. В частности, отмечены прилеты дронов на крышу учебно-тренировочного комплекса и шестого энергоблока. Все эти удары фиксируются и находящимися на ЗАЭС инспекторами МАГАТЭ, но международное агентство упорно отказывается называть истинных виновных в опасных террористических действиях на атомном объекте. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «ситуация с ядерной и физической безопасностью на этом крупном ядерном объекте остается крайне неустойчивой».

При этом на станции предприняты усиленные меры по обеспечению безопасности, рассказал глава госкорпорации. Помимо того, что остановлена работа всех энергоблоков, полностью восстановлены системы физической защиты, дополнительно созданы укрепительные оборонительные сооружения вокруг хранилища топлива. На случай отключения электроэнергии, что неоднократно происходило по инициативе украинской стороны, на станцию завезено необходимое количество дизель-генераторов и топливо. Кроме того, станция также оснащена системой борьбы с беспилотниками.

После проведенных работ у нас нет никаких сомнений в безопасности Запорожской атомной электростанции

— резюмировал глава ГК «Росатом».

С сентября 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них ранее находились в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов». Выработка тепла продолжалась до окончания отопительного сезона в соседнем Энергодаре. Теперь все шесть энергоблоков станции переведены в режим «холодный останов». Это безопасное состояние реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.
5 комментариев
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  1. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 12:25
    Пора зарядить искандером по подстанции Тернопольской АЭС, в качестве предупреждения от неизвестных украинских повстанцев. Преобладание западно-югозападного направления ветров донесет предупреждение до киевских кураторов.
  2. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 12:26
    давно их пора попугать. по ветру в их сторону пустить ядерный ветер чтоб они зафиксировали.может смешно кажется но если их аппаратура зафиксирует они задумаются
  3. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 12:26
    кто нить знает что за Газон на фотке?
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 13:05
      И где у него пулемет? Что за броневик без пулемета?
  4. Roma-1977 Звание
    Roma-1977
    +1
    Сегодня, 13:14
    На самом деле никакой опасности ядерной аварии нет. Но это неправильно, когда одна сторона устраивает налеты на АЭС, а другая только жует сопли. Абсолютно необходимы ракетные удары по украинским АЭС, чтобы украинские специалисты были вынуждены остановить реакторы, согласно всем инструкциям. Есть мнение, что поляки сами заставят их остановить реакторы, под угрозой немедленного прекращения и блокирования помощи с польской территории. В любом случае это сыграет на руку РФ. И даже в случае взрыва реактора (при несоблюдении условий эксплуатации персоналом) Западная Украина превратится в место, где никто не захочет жить или присоединять эту территорию к себе. Одни плюсы со всех сторон.